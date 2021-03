6 façons de personnaliser vos publicités de produits dynamiques Facebook pour des performances maximales

Les campagnes de catalogue sont un excellent moyen d’exploiter un flux de produits pour créer des publicités sur Facebook et Instagram. Une fois votre intégration terminée, il est assez facile de lancer des campagnes et de commencer à faire des ventes.

Bien que les paramètres par défaut des campagnes de catalogue puissent très bien fonctionner, il existe de nombreuses façons de personnaliser vos campagnes pour être sûr d’atteindre les bons utilisateurs avec les bons produits et de la bonne manière.

Dans cet article, je veux vous présenter certaines de mes façons préférées pour être sûr de faire exactement cela.

6 étapes pour personnaliser vos annonces produit dynamiques Facebook

Il existe plusieurs éléments différents dans les publicités dynamiques de produit Facebook que vous pouvez personnaliser, notamment le texte de l’annonce, les prix, les cadres, la présentation d’image, les formats d’annonce, les cartes d’introduction, etc. Regardons chacun de plus près.

1. Tirez parti du texte dynamique de votre flux dans le contenu publicitaire

Lors de la rédaction de votre texte d’annonce, Facebook vous permet d’extraire du texte de manière dynamique de votre flux pour que l’annonce soit aussi cohérente que possible avec les produits affichés.

Lorsque vous êtes dans l’un des champs de texte, client sur le bouton + à la fin du champ et vous pouvez voir la liste complète des variables disponibles.

Selon la façon dont vous souhaitez encadrer vos produits, vous pouvez utiliser n’importe quelle combinaison de ces éléments pour créer une annonce convaincante.

Vous pouvez soit les utiliser comme seul texte dans l’espace, soit écrire des messages personnalisés autour des champs dynamiques pour toujours refléter votre marque.

2. Personnalisez les images avec des prix / cadres

En plus du texte, vous pouvez également embellir vos images à partir de votre flux. La première méthode est la plus élémentaire, mais elle peut avoir un impact important.

Lorsque vous ajoutez une nouvelle annonce, cliquez sur Outils de création, puis choisissez la manière dont vous souhaitez personnaliser vos créations.

La première option consiste à recadrer l’image. Ici, vous pouvez choisir comment vous souhaitez organiser l’image de votre flux dans l’annonce. En fonction de l’apparence de votre photographie, il peut être judicieux pour vous d’effectuer un zoom avant, un zoom arrière ou Ajuster et ajuster.

Idéalement, votre produit occupera la majorité de l’espace de l’annonce, il est donc volumineux, facile à voir et donne à l’utilisateur la meilleure idée de ce qu’il va obtenir.

La deuxième option consiste à ajouter un cadre. Les cadres vous permettent de mettre littéralement un cadre autour du produit lui-même. Comme vous pouvez le voir ici, ils fonctionnent mieux lorsqu’ils ont un texte limité et un arrière-plan transparent pour que le produit puisse briller.

Enfin, vous pouvez ajouter des informations de catalogue à l’image de la même manière que nous l’avons fait pour les champs de texte.

Il n’y a que quelques options ici avec la plupart axées sur le prix, mais cela peut être un moyen convaincant d’attirer l’attention sur les plates-formes Facebook ou Instagram. L’image ci-dessus montre le prix de grève, y compris l’original barré, puis le nouveau prix de vente pour afficher la réduction.

Vous pouvez également maintenant voir les différents leviers que vous pouvez tirer pour personnaliser le nouveau texte. Vous pouvez modifier la forme du champ de prix, sa police, la couleur de la forme ainsi que le texte, choisir l’opacité et choisir sa position dans la création.

3. Utilisez des diaporamas dans la mesure du possible

Saviez-vous que vous pouvez avoir plusieurs images pour chaque produit dans votre flux et que vous pouvez ensuite transformer cette série d’images en diaporama?

Eh bien, maintenant vous le faites.

L’un des problèmes que de nombreuses marques rencontrent avec les annonces dynamiques de produits est qu’elles semblent généralement moins qu’attrayantes avec un seul produit sur fond blanc.

Mais si vous avez plusieurs images, vous pouvez toutes les transformer en un diaporama accrocheur.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir qu’il y a cinq images pour le même produit. Deux sont presque identiques, mais les trois autres font un meilleur travail montrant le savoir-faire de la chaise ainsi que la mise en scène réelle. Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la combinaison de toutes ces images en fait une publicité plus convaincante que la simple image du produit présentée à droite.

4. Soyez sélectif avec vos produits

En plus d’optimiser la création, pensez aux produits dont vous faites la promotion.

Utilisez-vous les meilleurs vendeurs? Montrez-vous uniquement des choses qui sont toujours en solde? Vous concentrez-vous sur les produits de base de votre marque ou sur les extras?

En fonction de ce que vous souhaitez transmettre à vos clients, vous pouvez sélectionner les produits dont vous faites la promotion et en exclure complètement certains.

La création d’un ensemble de produits dans Facebook est très simple et vous aide à vous concentrer uniquement sur une certaine liste d’articles plutôt que sur l’ensemble de votre catalogue.

Dans Commerce Manager, dirigez-vous vers le côté gauche de l’interface et cliquez sur Ensembles.

Là, en haut à droite, vous pouvez commencer à créer des ensembles de produits en utilisant les options de filtrage de votre flux ou en les sélectionnant manuellement une par une.

Pour appliquer cet ensemble de produits à vos campagnes, il vous suffit de vous rendre au niveau de l’ensemble d’annonces et d’ajuster les paramètres autour du flux.

Désormais, tous les produits affichés dans les annonces produit dynamiques de cet ensemble d’annonces ne seront diffusés qu’à partir de l’ensemble de produits que vous avez créé dans Commerce Manager.

5. Testez tous les formats d’annonces

Pour la majorité de cet article, j’ai montré des exemples d’annonces carrousel (et le conseil suivant ne sera pas différent), mais il existe trois types d’annonces différents que vous pouvez utiliser dans les annonces produit dynamiques.

Aussi attrayantes que puissent être les carrousels, les publicités à image unique fonctionnent souvent très bien sur Facebook. Plutôt que d’afficher plusieurs options sur différentes cartes, cette création publicitaire ne montrera qu’un seul produit. Dans certains comptes, cela peut être un gros avantage car vous pouvez créer un texte publicitaire plus spécifiquement pour chaque produit en sachant que des gammes plus importantes ne seront pas affichées dans un carrousel.

De plus, les annonces de collection peuvent être un excellent moyen d’avoir un aspect à la fois organisé et dynamique à vos annonces. Pour ces publicités, vous utiliserez toujours le flux du catalogue pour une partie des publicités et l’expérience instantanée, mais vous pourrez également choisir une image / vidéo pour commencer l’expérience.

6. Utilisez une carte d’introduction organisée

Honnêtement, c’est probablement l’une de mes personnalisations préférées que vous pouvez effectuer sur une annonce carrousel de produit dynamique. Il ne nécessite pas non plus de travail sophistiqué dans les publicités Facebook pour le faire fonctionner ou plusieurs images ajoutées à votre flux de produits.

Directement sous la carte Catalogue, vous pouvez cliquer sur Ajouter une carte et choisir Carte d’introduction.

À partir de là, vous pouvez créer une carte Carousel standard comme vous le feriez pour une campagne axée sur la conversion.

C’est le moyen le plus simple de personnaliser une annonce carrousel dans DPA pour qu’elle soit très accrocheuse au début, puis de permettre aux utilisateurs de faire défiler l’ensemble standard de cartes carrousel avec les images de vos produits à partir de votre flux par la suite.

Le premier défi de la vente sur Facebook et Instagram est d’avoir une publicité suffisamment attrayante pour que l’utilisateur arrête de défiler. Si vous craignez qu’une image de produit avec un arrière-plan blanc ne le fasse pas, utilisez une carte d’introduction pour une première impression entièrement organisée, puis laissez l’utilisateur parcourir vos marchandises dans le reste de l’annonce.

Personnalisez dès aujourd’hui vos annonces produit dynamiques Facebook

Il existe plusieurs façons de personnaliser vos annonces de produits dynamiques pour qu’elles soient accrocheuses et axées sur la conversion sans avoir à passer beaucoup de temps. Espérons que ces conseils vous ont amené à réfléchir à la façon dont vous pouvez embellir vos publicités et commencer à faire plus de ventes à partir de votre catalogue sur Facebook et Instagram: