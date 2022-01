6 façons dont Internet peut développer votre entreprise

Photo de Caio sur Pexels.com

Que vous soyez une PME ou une grande entreprise, Internet doit être au cœur de vos efforts de marketing, de vente et de collaboration.

Maintenant, la majorité des entreprises ont une présence en ligne. Cependant, certaines entreprises ne le font pas. Par exemple, 28 % des petites entreprises n’ont pas encore lancé de site Web . À l’ère de la navigation et des achats en ligne, il s’agit d’une statistique folle – surtout si l’on considère la récente pandémie, qui a conduit de nombreux consommateurs à abandonner les magasins physiques pour les magasins en ligne.

Donc, si votre entreprise est à la traîne, voici 6 façons dont Internet peut vous aider à développer votre entreprise. De l’optimisation du référencement de votre site Web à la mise en œuvre d’un modèle de travail hybride, il y a beaucoup de chemin à parcourir.

SEO et création de liens White Hat

Premièrement, l’optimisation des moteurs de recherche (SEO).

En marketing, de nouvelles tendances émergent constamment. Cependant, le référencement est une stratégie qui existe depuis un certain temps et continue de se renforcer. En fait, 70% des marketeurs considèrent le SEO comme plus efficace que le PPC (pay-per-click), ce qui en dit long.

Si vous ne le saviez pas déjà, le référencement est le processus qui consiste à attirer plus de visiteurs sur votre site Web – c’est simple. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez le faire :

Concentrez-vous sur les backlinks white hat afin que votre site Web se classe plus haut dans les résultats des moteurs de recherche (tels que Google et Bing). Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://linkflow.ai/white-hat-link-building/ Publiez des blogs et des articles sur votre site Web qui incluent des mots-clés de l’industrie et du contenu informatif Contactez d’autres sites Web pertinents pour votre secteur et demandez à soumettre des invités messages (tels que des articles et des blogs) Assurez-vous que votre site Web est convivial avec des sous-titres de haute qualité

Une fois que vous aurez compris le côté SEO de l’équation (avec l’algorithme de Google à l’esprit), votre entreprise commencera bientôt à grimper dans le classement. À leur tour, plus de personnes visiteront votre site Web et achèteront par la suite vos produits et services.

commerce électronique

Au cours de la dernière décennie, les achats en ligne ont explosé en popularité. En particulier, 2020 a été l’année la plus importante pour la croissance, car elle a vu les ventes de commerce électronique augmenter de 44% (comme mentionné dans l’introduction, cela est largement dû au fait que les magasins ont été fermés, plus de personnes ont passé du temps à la maison, et la possession de smartphones a augmenté).

Par conséquent, votre entreprise doit lancer une boutique en ligne si vous souhaitez connaître une croissance significative. À tout le moins, vous devriez chercher à vendre des produits via des détaillants en ligne déjà établis tels qu’Amazon ou eBay (mais votre propre boutique en ligne devrait être la priorité).

Si vous n’avez pas le temps ou les ressources nécessaires pour lancer une boutique via votre site Web, vous devriez envisager d’utiliser la plateforme Shopify. Shopify permet aux propriétaires d’entreprise et aux entrepreneurs de personnaliser leurs propres magasins, de vendre des produits, de communiquer avec les clients et bien plus encore. Si vous avez besoin d’être convaincu de la valeur potentielle de Shopify pour votre entreprise, voici un fait intéressant : plus de 1,7 million de marchands vendent via la plateforme Shopify. À l’avenir, ce chiffre ne fera qu’augmenter, il est donc fortement recommandé de garder une longueur d’avance en les rejoignant.

Le pouvoir des médias sociaux

97% des entreprises Fortune 500 s’appuient sur les médias sociaux. Bien sûr, ces entreprises sont dans une ligue différente de toutes les autres, mais cela envoie un message clair : les médias sociaux sont inestimables pour les entreprises.

Pour cette raison, vous devez créer des profils d’entreprise pour votre entreprise sur toutes les principales plateformes de médias sociaux, notamment :

FacebookInstagramTwitterTikTok YouTube

Sur vos pages, vous pourrez publier du contenu intéressant (tel que des mises à jour de produits et des questions-réponses répondant aux préoccupations des clients) ainsi qu’établir des relations plus solides avec vos clients.

N’oubliez pas que les marques communiquent désormais principalement avec leur public de manière numérique plutôt qu’en face à face, et les médias sociaux en sont le moteur.

Pour développer vos abonnés sur les réseaux sociaux, assurez-vous d’utiliser les hashtags de l’industrie que les clients recherchent. Vous devez ensuite implémenter ces hashtags dans vos publications (surtout si vous êtes une petite entreprise avec peu ou pas d’abonnés). De cette façon, vos publications gagneront en popularité, même si elles ne reçoivent pas immédiatement de likes et de commentaires.

En outre, de nombreuses entreprises paient désormais des emplacements publicitaires sur les plateformes de médias sociaux, Facebook étant l’un des favoris pour cela. Facebook représente actuellement plus de 9 % de la publicité numérique et 18,4 % de la publicité mobile mondiale, ce qui est pour le moins impressionnant. Cependant, si votre entreprise a un budget serré, les publicités Facebook peuvent être hors de question pour le moment.

Publicité par e-mail

Il y a eu une brève période dans l’histoire où il semblait que le marketing par courrier électronique était fait et dépoussiéré. Cependant, il a connu une résurgence majeure au cours des dernières années. Aujourd’hui, 89 % des spécialistes du marketing utilisent l’e-mail comme canal principal pour générer des prospects . Essentiellement, les spécialistes du marketing et les entreprises envoient des millions d’e-mails par jour pour vendre des produits, promouvoir leurs services et renforcer les relations des gens avec leurs marques.

Donc, si vous ne le faites pas déjà, il est fortement recommandé de commencer à utiliser le marketing par e-mail comme l’un de vos principaux outils de croissance.

Les taux d’ouverture sont le meilleur moyen de savoir si vos e-mails fonctionnent. À l’heure actuelle, le taux d’ouverture moyen des e-mails pour les entreprises de tous les principaux secteurs est de 21,33 % . Essentiellement, cela signifie qu’un peu moins de 1 personne sur 4 ouvre les e-mails qu’ils reçoivent des entreprises. Bien que cela puisse sembler un nombre faible, c’est en fait très excitant – car il y a plus qu’assez d’opportunités ici pour que votre entreprise prospére.

Lorsque vous envoyez des e-mails marketing aux clients, assurez-vous de :

Personnalisez vos e-mails (référez-vous au client par son nom, faites référence à des informations personnelles pertinentes, mentionnez les achats précédents) Incluez une image de marque forte (des logos aux images) Incluez au moins une incitation à l’action forte (généralement, ce sera un lien qui dirige le client vers votre site Web pour acheter un produit) Rendez votre ligne d’objet vive et accrocheuse (évitez les mots et les phrases qui ressemblent à du spam) Suivez les niveaux d’engagement (de nombreuses entreprises proposent un logiciel de marketing par e-mail qui vous fournit des analyses telles que le nombre personnes ont ouvert vos e-mails et combien de personnes ont cliqué sur l’appel à l’action)

Une fois que vous maîtriserez l’art du marketing par e-mail authentique et authentique, vous serez sur la bonne voie.

Si vous voulez un exemple d’excellent marketing par e-mail, ne cherchez pas plus loin qu’Uber.

Uber met un point d’honneur à envoyer régulièrement des e-mails à ses clients (ou « passagers »). Leurs e-mails sont courts, précis, agréables à regarder et comportent généralement un bouton d’appel à l’action en plein milieu.

Les e-mails d’Uber tournent généralement autour de leurs dernières promotions et offres, telles que des courses à prix réduit dont les clients peuvent profiter pendant une période déterminée.

Travail hybride

Ensuite, votre entreprise peut utiliser Internet pour mettre en œuvre un modèle de travail hybride.

Un modèle de travail hybride est lorsque les employés ont une plus grande flexibilité avec leurs horaires.

À l’ère actuelle, de nombreuses entreprises permettent désormais aux employés de travailler à distance depuis leur domicile (ainsi que de choisir leurs horaires). Cela n’est possible que grâce à Internet.

Grâce à l’utilisation de différents appareils technologiques, tels que des ordinateurs et des tablettes, les employés peuvent travailler confortablement depuis différents endroits tout en restant en contact avec leurs collègues et leurs managers. Les plateformes de communication vidéo – telles que Zoom – se sont avérées être un moyen de communication populaire pour cela.

Le travail hybride est idéal pour développer votre entreprise, car cela signifie que vous pouvez embaucher un nombre illimité d’employés de différentes villes et même pays, ce qui vous permet d’éliminer les obstacles potentiels à l’interurbain. Par exemple, le vivier de talents pour vos postes vacants peut être limité au niveau national mais florissant dans d’autres pays. Par conséquent, si le travail hybride fait partie de votre modèle d’affaires, vous n’aurez aucun problème à les embaucher.

Il convient de noter que (en 2021) 70% des personnes qui ont travaillé à domicile pendant la pandémie ont déclaré que les réunions virtuelles sont moins stressantes que les réunions en face à face. De plus, 64 % des personnes préfèrent les réunions hybrides.

Dans cette optique, votre entreprise doit décider d’adopter la nouvelle tendance du travail hybride plutôt que de s’en éloigner. Après tout, il semble plus que probable que le travail hybride soit l’avenir .

Cloud computing

Enfin, vous pouvez développer considérablement votre entreprise grâce à l’utilisation de solutions de cloud computing.

En termes simples, le cloud computing consiste à utiliser des données et des programmes sur Internet plutôt que sur le disque dur d’un ordinateur (d’où le nom de « cloud », car aucun matériel physique n’est impliqué).

Google Cloud Computing est un exemple de plate-forme cloud populaire auprès des particuliers et des entreprises.

Le cloud computing permet aux entreprises de :

Évoluez sans avoir à vous soucier autant de l’équipement physiqueAméliorez leurs efforts de collaboration grâce à la collaboration virtuelle et au chatStockez des tonnes de données et d’informations client en toute sécuritéDevenir plus respectueux de l’environnementDécouvrez une plus grande mobilité, car les employés distants peuvent accéder aux programmes et aux données sur Internet depuis n’importe quel endroit

Supposons donc que votre entreprise soit à la traîne et qu’elle n’ait pas encore fait son entrée dans le monde du cloud computing. Dans ce cas, il est fortement recommandé que vous et vos employés parliez à un fournisseur de services cloud afin que votre entreprise puisse se moderniser rapidement et connaître une croissance plus rapide à l’avenir.

Conclusion

En conclusion, cet article a discuté de 6 façons très efficaces pour votre entreprise de se développer en utilisant Internet. Toutes les méthodes mentionnées ci-dessus vont être essentielles à mesure que l’avenir se déroule.

Marketing de référencement aidera votre entreprise à créer une présence en ligne plus forte (et plus organique). Lancement d’un boutique en ligne augmentera vos bénéfices et assurera la pérennité de votre entreprise, car les consommateurs dépendent plus que jamais des achats en ligne.Média social continuera d’être le principal outil de marketing utilisé par les entreprises du monde entier. Par conséquent, plus vite vous pouvez construire votre présence sur des plateformes telles que Twitter, mieux c’est. A l’heure des programmes de fidélité et des services d’abonnement, publicité par e-mail sera un outil clé pour communiquer avec les clients existants et potentiels.Travail hybride est l’avenir. C’est bon pour les entreprises, les employés et l’environnement, il semble donc inévitable qu’il continue à prospérer. Votre entreprise ne peut plus compter sur des documents papier et du matériel pour vraiment se développer. Au lieu de cela, vous devez opérer numériquement, et c’est là que Cloud computing entre dans l’équation.

Une fois ces stratégies mises en œuvre avec succès, votre entreprise connaîtra une croissance substantielle tout en s’implantant plus solidement dans votre industrie.