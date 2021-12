6 façons dont nous manipulons émotionnellement nos enfants

22/12/2021

La manipulation et chantage émotionnel Ils sont plus présents que nous ne le souhaiterions dans de nombreuses relations interpersonnelles que nous entretenons dans notre vie de tous les jours. A tel point que, bien des fois, on finit par le normaliser et il nous est difficile de l’identifier, et nous l’utilisons même avec nos enfants et proches.

Soit parce que nous voulons qu’ils nous écoutent, qu’ils corrigent un comportement, parce que nous reproduisons la façon dont nous avons été éduqués & mldr; ou pour une raison quelconque, la manipulation et le chantage émotionnel sont des outils assez fréquents dans l’éducation. Et utilisez ces « techniques & rdquor ; avec nous les enfants peuvent être très dangereux pour eux.

C’est pourquoi il est important que nous apprenions à identifier certaines des formes les plus courantes de manipulation émotionnelle afin de pouvoir les éviter autant que possible. Voyons quelques exemples :

« Si tu ne fais pas ça, j’arrêterai de t’aimer & rdquor;

Cette phrase est assez courante lorsque nous voulons que nos enfants nous obéissent et que nous sommes fatigués de répéter encore et encore ce que nous voulons qu’ils fassent. Mais la vérité est que nous les faisons chanter émotionnellement, en utilisant l’amour comme monnaie d’échange pour atteindre notre objectif.

Nous devons être conscients que nos enfants ont besoin de sentir que notre amour est inconditionnel, que nous les aimerons toujours, quoi qu’il arrive, et quand ils sont jeunes, ce genre de phrases est pris au pied de la lettre et fait vraiment peur.

« La pire peur qu’un enfant puisse avoir, c’est sa famille »

Alberto Soler

Psychologue

Pour cette raison, comme le souligne le psychologue Alberto Soler, «la pire peur qu’un enfant puisse avoir, c’est sa famille. A l’heure où nous sommes extrêmement dépendants, que les chiffres qui devraient nous assurer la sécurité utilisent la peur comme stratégie pour nous éduquer est la pire peur que nous puissions ressentir & rdquor ;.

« Chaque jour, je décroche la porte et pars & rdquor;

Probablement l’une des phrases que l’on entend le plus quand on était petit. Et, dans la lignée de la précédente, elle fait aussi peur à nos fils et filles qui l’assument comme un possibilité réelle.

Menacer nos enfants avec notre abandon est plus cruel qu’on ne le pense. De plus, nous sommes ses principales figures de rattachement et à ce titre, nous devons assurer la sécurité et l’acceptation, pas la peur et la culpabilité. « La peur est une émotion qu’il faut toujours accompagner, mais jamais utiliser comme ressource pédagogique & rdquor ;, souligne Alberto Soler.

« Si vous ne m’écoutez pas, vous découvrirez & rdquor;

Il s’agit d’un autre exemple assez courant de menaces et d’effroi des enfants pour qu’ils fassent ce que nous leur disons de faire. Mais nous devons garder à l’esprit qu’en plus de ce que nous avons déjà commenté sur les menaces envers les enfants, comme le dit Alberto Soler : «Si nos enfants suivent les règles par peur des conséquences, le jour où nous ferons demi-tour, ils cesseront de les suivre& rdquor ;.

« Regarde comment je suis à cause de toi, tu m’as fait te frapper & rdquor;

Une autre façon de manipuler émotionnellement les enfants consiste à victimisation et les tenir responsables de notre comportement. Comme le dit toujours la pédagogue Eva Bach, « nous devons transmettre à nos enfants qu’ils peuvent tout ressentir, mais qu’ils ne peuvent rien faire avec ce qu’ils ressentent & rdquor ;. Et nous devons également appliquer ce grand apprentissage à nous-mêmes et assumer la responsabilité de nos actions.

Punir par le silence

C’est une autre stratégie à laquelle nous recourons souvent beaucoup : faire la sourde oreille ou arrêter de leur parler. Nous ne parlons pas de ce moment où l’enfant est en colère et nous décidons d’attendre un peu qu’il se calme pour pouvoir parler calmement, non. On se réfère à le punir de notre silence, évitez-le, ignorez-le. C’est ce qu’on appelle « la loi de la glace& rdquor ;.

« La loi de la glace est un comportement passif-agressif et une forme d’abus émotionnel »

Maria Esclapez

Psychologue

La psychologue María Esclapez explique dans ses réseaux sociaux que « la loi de la glace est une comportement passif-agressif et une forme de violence psychologique& rdquor ;. Cela se produit lorsque quelqu’un se met en colère et, au lieu de parler, agit avec froideur, détachement émotionnel et manque d’empathie & rdquor ;.

Comme le souligne le psychologue, cela provoque chez ceux qui en souffrent »incertitude, stress, anxiété, tristesse, faible estime de soi, insécurité, inquiétude constante& mldr; & rdquor ;. Sachant tout cela, n’utilisons pas le silence pour punir nos enfants. Pas n’importe qui.

« Arrête de pleurer, tout le monde te regarde & rdquor;

Enfin, nous ne pouvons pas oublier le humiliation, embarras ou ridicule devant les gens pour qu’ils se comportent d’une certaine manière. Ceci, en plus d’être une stratégie plutôt cruelle, invite également aucune expression des émotions et le déni de la même chose, ce qui peut avoir des répercussions sur une mauvaise gestion émotionnelle présente et future chez nos enfants & mldr; Et c’est ce que nous voulons ?

Bref, sachez que nous avons utilisé ces phrases avec nos fils et nos filles ne doit pas nous culpabiliser ou penser que nous le faisons mal, pas du tout. Il est logique que nous utilisions les stratégies que nos parents ont utilisées avec nous ou que nous ayons appris qu’elles fonctionnent à court terme. Cependant, maintenant que nous savons qu’ils peuvent être nocifs, Est-ce qu’on se met au travail pour les bannir de l’éducation ?