6 films de John Goodman dont on ne parle pas assez

Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire pourquoi j’étais si fasciné par Goodman quand j’étais enfant. J’avais l’habitude de regarder Roseanne religieusement (même s’il y avait des épisodes que je n’aurais probablement pas dû regarder à l’époque), et King Ralph était l’un de mes films préférés de tous les temps, mais je ne sais vraiment pas pourquoi je l’aimais tellement autant qu’un enfant. Je peux comprendre pourquoi je l’aime maintenant, cependant.

C’est un acteur incroyable qui est capable à la fois d’œuvres sombres et dramatiques, mais aussi de comédies, parfois même dans la même scène. Oui, je pourrais parler de films comme The Big Lebowski et 10 Cloverfield Lane, mais ce sont des films dont je pense que beaucoup de gens parlent déjà. Donc, voici six films de John Goodman dont je ne pense pas que suffisamment de gens parlent.