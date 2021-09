6 films et émissions de science-fiction épiques qui quittent bientôt Netflix

Netflix donne et il enlève. L’une des réalités malheureuses d’être abonné au service de divertissement en streaming le plus grand et le plus populaire au monde est que, bien que chaque mois apporte une tonne de nouveau contenu – comme une nouvelle saison de Money Heist, The Circle, Lucifer, et plus, qui tous a été ajouté en septembre – il y a aussi une tonne de contenu qui quitte bientôt Netflix.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur une poignée de titres qui relèvent tous du genre de la science-fiction. Ce va-et-vient constant, bien sûr, est une réalité dans l’univers du streaming d’aujourd’hui, car les accords de droits qui régissent les émissions et les films sont souvent assez complexes. En conséquence, pour diverses raisons, nous avons une demi-douzaine de titres comprenant à la fois des émissions et des films à vous raconter ci-dessous. Plusieurs font partie de l’univers du divertissement Star Trek. Et, encore une fois, pour les fans de science-fiction, nous sommes désolés d’être porteurs de mauvaises nouvelles.

Les films et émissions de science-fiction quittent bientôt Netflix

Une mise en garde à tout cela aussi, c’est que juste parce que ces titres sortent de Netflix en quelques jours, cela ne signifie pas nécessairement que vous ne pouvez plus les obtenir, point final. Les sources de vidéo à la demande comme iTunes et Amazon peuvent être une référence pour vous, si vous souhaitez louer ou acheter ces titres.

Ci-dessous, vous trouverez les noms, les bandes-annonces, une brève description ainsi que le dernier jour où ces six titres seront disponibles en streaming sur Netflix. Nous y voilà:

La belle et la Bête

Synopsis officiel de Netflix : “Un détective spécialisé dans les homicides et un vétéran qui a été transformé en bête par une expérience militaire qui a mal tourné deviennent des alliés après s’être rencontrés par hasard.” Avec : Kristin Kreuk, Jay Ryan et Max Brown. Dernier jour sur Netflix : 18 septembre.

Star Trek : Entreprise

Synopsis officiel de Netflix : « Capt. Archer et son équipage explorent l’espace et découvrent des technologies humaines d’expansion de l’innovation alors qu’ils rencontrent de nouvelles races extraterrestres dans ce prequel de Star Trek. Avec : Scott Bakula, John Billingsley et Jolene Blalock. Dernier jour sur Netflix : 30 septembre.

Star Trek : Voyager

Synopsis officiel de Netflix : “Au cours du voyage de 75 ans de Voyager vers la Terre, les membres d’équipage rencontrent des espèces inconnues alors qu’ils se rapprochent d’un mystérieux quadrant de l’espace.” Avec : Kate Mulgrew, Robert Beltran et Roxann Dawson. Dernier jour sur Netflix : 30 septembre.

Star Trek

Synopsis officiel de Netflix : « Dirigé par l’imperturbable capitaine Kirk, l’équipage du vaisseau spatial Enterprise plonge profondément dans les confins de l’espace pour explorer un nouveau monde et de nouvelles civilisations. Avec : William Shatner, Leonard Nimoy et DeForest Kelley. Dernier jour sur Netflix : 30 septembre.

Star Trek

Synopsis officiel de Netflix : “Lors de leur premier voyage à bord du vaisseau spatial Enterprise, le rebelle arrogant James T. Kirk et Vulcan Spock, motivé par la logique, tentent de vaincre un commandant romulien vengeur.” Avec : Chris Pine, Zachary Quinto et Karl Urban. Dernier jour sur Netflix : 30 septembre.

Mal

Résumé officiel de Netflix : « Un psychologue médico-légal s’associe à un prêtre catholique en formation pour enquêter sur les miracles et la possession démoniaque dans ce drame surnaturel. » Avec : Katja Herbers, Mike Colter et Aasif Mandvi. Dernier jour sur Netflix : 30 septembre.