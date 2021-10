6 fois où les émissions de télévision ont remplacé leurs stars et ont agi comme si ce n’était pas grave

Il est facile d’oublier que les acteurs jouent en fait lorsqu’ils font un excellent travail en décrivant un certain personnage, mais il n’y a pas de meilleur contrôle de la réalité qu’une bonne refonte.

À maintes reprises, les téléspectateurs à la maison ont été rappelés que les émissions de télévision sont de simples actes de fiction. Dans Game of Thrones, les fans ont été transportés au 21e siècle lorsqu’ils ont repéré une tasse de café Starbucks, une relique des temps modernes, dans une scène de la série HBO. Cela s’est encore produit dans la finale, lorsque les gens ont vu non pas une mais deux bouteilles d’eau sous la chaise de Samwell Tarly.

Mais l’une des plus grosses gaffes que les fans sont capables de repérer est un conflit d’horaire. Plus récemment, c’est arrivé lorsque le Baby-Sitters Club’s Xochitl gomez a été remplacé par Kyndra Sanchez dans la saison deux, qui a été diffusée sur Netflix le 11 octobre.

Selon le communiqué de presse de Netflix de mars, Gomez a réservé un « nouveau travail sympa » en tant qu’America Chavez dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness et la production se chevauchait avec le tournage de la deuxième saison.

Ainsi, Sanchez a parfaitement intégré le rôle et, jusqu’à présent, les critiques sont positives. Un utilisateur de Twitter a même fait remarquer: « Il m’a fallu environ 3 épisodes du s2 du club des baby-sitters pour réaliser qu’ils ont refondu Dawn, c’est toujours ma meilleure fille. »