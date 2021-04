6 fonctionnalités intéressantes de l’Apple Watch dont vous ignoriez probablement l’existence – .

La fin de la semaine dernière a marqué le sixième anniversaire de la date de sortie originale de l’Apple Watch. Le portable quelque peu emblématique d’Apple, si vous vous en souvenez, a été initialement dévoilé lors d’un événement spécial en septembre 2014 et s’est accompagné d’une immense quantité de battage médiatique et d’intrigues. À tort ou à raison, de nombreuses personnes à l’époque prévoyaient un produit qui serait aussi révolutionnaire que l’iPhone et l’iPod qui l’ont précédé.

En réalité, l’Apple Watch d’origine n’était pas exactement ce que les gens attendaient de changer la donne. Au contraire, l’incarnation initiale, bien qu’intrigante, présentait des défauts flagrants en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, l’interface utilisateur, etc. Mais comme Apple a tendance à le faire, l’Apple Watch s’est considérablement améliorée à chaque itération successive et a gagné des dizaines de nouvelles fonctionnalités dans le processus. Pendant tout ce temps, les ventes d’Apple Watch ont rapidement commencé à s’accélérer. Et bien qu’Apple ne répartisse pas les revenus produit par produit, la gamme d’appareils portables d’Apple au dernier trimestre a généré un chiffre d’affaires incroyable de 12,97 milliards de dollars.

Environ six ans après sa sortie initiale, il est juste de dire que l’Apple Watch à ce stade est un produit mature. Malgré cela, il y a de fortes chances que le portable d’Apple possède un certain nombre de fonctionnalités que même les utilisateurs chevronnés d’Apple Watch ne connaissent peut-être pas. Surtout pour les utilisateurs qui utilisent principalement leur Apple Watch pour envoyer des SMS ou à des fins de santé, il y a beaucoup plus de fonctionnalités cachées sous la surface.

Cela dit, nous avons pensé mettre en évidence quelques fonctionnalités de l’Apple Watch dont vous ignoriez peut-être même l’existence:

Utilisez votre Apple Watch comme viseur

Une fonctionnalité particulièrement intéressante de l’Apple Watch est que vous pouvez l’utiliser comme viseur pour votre iPhone. Pour ce faire, ouvrez simplement l’application Appareil photo sur votre iPhone, puis l’application Camera Remote sur votre Apple Watch. À partir de là, vous pouvez utiliser votre Apple Watch pour régler une minuterie, changer l’orientation de la caméra, etc.

Utilisez votre Apple Watch comme une télécommande Apple TV

La télécommande Apple TV a toujours été horrible. Heureusement, lors de son événement médiatique spécial cette semaine, Apple a dévoilé une toute nouvelle conception de télécommande qui répond apparemment à de nombreuses plaintes que les utilisateurs ont formulées contre la télécommande Apple TV existante.

Si vous n’êtes pas fan de la télécommande Apple TV actuelle, ou même si vous l’avez égarée, vous pouvez réellement utiliser votre Apple Watch comme télécommande pour votre Apple TV. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application Remote sur l’Apple Watch, de sélectionner votre Apple TV et de cliquer sur «Ajouter un appareil». À partir de là, accédez à la section Paramètres de votre Apple TV et accédez à Paramètres> Télécommandes et appareils> Application et appareils distants, puis sélectionnez Apple Watch. Ensuite, vous serez invité à entrer un code d’accès et, une fois le couplage terminé, votre nouvelle télécommande portée au poignet est prête à fonctionner.

Déverrouillez votre Mac avec une Apple Watch

Si vous souhaitez déverrouiller votre Mac avec votre Apple Watch, la configuration est assez simple. Tout d’abord, assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre Mac sont tous deux activés. Vous voudrez également vous assurer que votre Apple Watch et votre Mac sont connectés à iCloud avec le même identifiant Apple. Vous devrez également vous assurer que votre Apple Watch utilise un mot de passe.

Une fois ces exigences supprimées, ouvrez les Préférences Système sur votre Mac et sélectionnez Sécurité et confidentialité. Ensuite, activez le paramètre «Utilisez votre Apple Watch pour déverrouiller des applications et votre Mac».

Activer la détection de chute

La détection de chute a été introduite sur l’Apple Watch Series 4 et – comme son nom l’indique – peut détecter quand quelqu’un fait une chute grave et, si nécessaire, appellera le 911 en son nom. La détection de chute n’est activée par défaut que si vous avez 65 ans et plus, mais peut être activée manuellement en accédant à l’application Watch sur votre iPhone, en sélectionnant Ma montre> SOS d’urgence, puis en activant la détection de chute.

Partager des visages avec des amis

Pour partager un cadran de montre (et même des complications) que vous aimez avec un ami, appuyez de manière prolongée sur l’écran, puis appuyez sur le bouton Partager qui apparaît. Ensuite, vous pouvez saisir une adresse de contact et un message correspondant.

Changer le volume de vos AirPods

Pour régler le volume de vos AirPod depuis votre Apple Watch, appuyez sur l’icône «Lecture en cours» en haut de votre cadran. Là, vous serez redirigé vers un deuxième écran avec des commandes de lecture traditionnelles. Il ne vous reste plus qu’à tourner la Digital Crown dans un sens ou dans l’autre pour ajuster le son à votre guise.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.