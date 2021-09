6 gagnants et 8 perdants de la semaine 2 dans la NFL

Ce n’est qu’en 2012 que j’ai commencé à essayer sérieusement d’évaluer les joueurs du repêchage. Je bloguais sur les Panthers de la Caroline, et évidemment les enjeux étaient élevés avec le choix n°1. Jimmy Clausen a prouvé de manière démontrable qu’il ne serait jamais un quart-arrière de la NFL, et c’était un sérieux tir de merde d’un repêchage avec le sentiment que les cinq premiers choix pouvaient être n’importe quelle combinaison de joueurs jusqu’au jour du repêchage. C’est ici qu’a fait la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Prêt pour ça ? Je pensais que Blaine Gabbert serait meilleur que Cam Newton.

Oui oui. Rire de moi. Sérieusement, faites-le – parce que vous ne pouvez pas me faire sentir encore plus mal que je ne l’ai fait au cours de la décennie. Ce fut un échec si monumental, si prononcé dans sa totale ineptie, que je me suis juré de ne plus jamais refaire la même erreur. J’ai arrêté de miser sur des choses comme « l’avantage » et la « promesse » en ce qui concerne les quarts-arrière et j’ai regardé les punaises de cuivre : le mec a-t-il joué ? Contre qui a-t-il joué ? À la fin de cette journée, c’est tout ce qui compte vraiment.

Alors pourquoi parlons-nous aujourd’hui d’un projet vieux de près de dix ans ? Zach Wilson.

Tu vois, j’ai appris quelque chose de ce processus. J’ai intériorisé mon échec personnel et j’ai appris à regarder les joueurs de manière plus holistique. Si vous deviez vous plier en quatre, creusez profondément dans les recoins du raisonnement et des statistiques avancées pour justifier pourquoi quelqu’un serait une star : ils n’allaient pas le devenir. Le football, comme tant de choses dans la vie, est tellement plus simple qu’on ne le croit. Le biais de complexité est fort, ce qui est un besoin humain inné de trop compliquer les choses, car nous préférons nous attaquer à des problèmes complexes plutôt que simples. Bientôt, nous avons transformé un problème relativement facile à résoudre en une montagne – et cela nous rend plus heureux.

Quand j’ai regardé Zach Wilson avant le repêchage, je me sentais comme un homme étrange. Le cul d’une blague cosmique. Le monde me disait que ce gamin allait être une star, mais je ne le voyais vraiment pas. Comme une centaine de personnes regardant une image « Magic Eye » et voyant immédiatement l’image cachée, je suis resté en train de voir un gâchis. C’est quelque chose auquel j’ai fait allusion avant le brouillon.

«BYU a joué l’un des horaires les plus doux de tous les collèges, classé 67e au pays. Wilson était dans la position idéale pour réussir, et il l’a fait pour la plupart. Cependant, ce que je vois, c’est un quart-arrière qui a pris une tonne de risques qui ne se traduiront pas dimanche. Trop souvent, Wilson a lancé des balles d’entre-deux à ses récepteurs, ratant sa progression lors d’un lancer plus sûr et en chaîne. Vous pouvez considérer cela comme «avoir confiance en ses récepteurs», ce qui est bien – et il aurait dû le faire, surtout lorsque vous jouez comme North Alabama. Je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment que Wilson va être un buste cependant. Après avoir regardé le film, je n’ai pas confiance en lui pour être un quart-arrière d’élite de la NFL, et cela m’inquiète de penser qu’il sera sélectionné avec cette attente envers lui.

Je ne pense pas que ce soit drôle. Il n’y a aucune joie à voir un joueur lutter, ou une base de fans terrifiée qu’après Mark Sanchez, Geno Smith et Sam Darnold, tout se reproduise – mais nous y sommes. Wilson a tous les outils physiques dont vous pourriez avoir besoin, et il pourrait absolument changer cela avec le temps. Cependant, dans l’état actuel des choses, il ressemble à un joueur qui n’a jamais affronté l’adversité et qui n’est vraiment pas doué pour s’en sortir.

Au cours de deux semaines, sa ligne de statistiques parle d’elle-même.

39 sur 70, 468 verges, 2 TD, 5 INT – 55,7 QB

Wilson a la pire cote QB de la NFL parmi les joueurs avec plus de 50 tentatives de passes. La grâce salvatrice : Trevor Lawrence est le deuxième pire. La moins bonne nouvelle est que Jacksonville est disposé à donner à Lawrence toute la corde du monde. New York mange déjà Wilson vivant. Cela et, eh bien, Sam Darnold a une cote QB de 100,5 en ce moment.

Vainqueur : Panthers de la Caroline

Cela semble être une blague cosmique de discuter de Darnold et des Panthers juste après avoir souligné à quel point Wilson a été mauvais, mais nous y sommes. Ne soyons pas tordu : les statistiques de Darnold sont gonflées artificiellement en ce moment en jouant les Jets, puis les Saints, qui manquaient de nombreux partants défensifs.

Cela dit, il ne s’agit pas toujours d’être le meilleur de la NFL. Il s’agit d’être assez bon – et en ce moment, Sam Darnold a été assez bon pour gagner des matchs de football en Caroline.

Naturellement, la position QB attire l’attention, mais la vraie histoire de ce qui se passe en Caroline est la défense. Les Panthers sont en tête de la ligue en matière de défense contre les passes, accordant une note moyenne de QB de 52,5 et permettant un meilleur de la ligue de 22% des premiers lancers vers le bas. Ils accordent également seulement 2,7 verges par course au sol.

Oh, les Panthers mènent également la NFL au nombre de sacs avec 10.

C’est une formule qui permet à Darnold de jouer au football relativement sans pression, avec Christian McCaffery jouant le rôle de couverture de sécurité ultime, ainsi qu’un joueur qui peut ralentir le temps lorsque la Caroline prend de l’avance. Je ne sais pas si cela durera, mais les Panthers ont une fiche de 2-0 en ce moment et ont une assez belle séquence à venir les trois prochaines semaines avec les Texans, les Cowboys et les Vikings. Il n’est pas impossible que cette équipe commence 5-0. ce qui semble ridicule au vu des attentes.

Perdant : les Jaguars

Je n’allais rien dire, jusqu’à ce que l’équipe publie ceci.

Je n’ai jamais, jamais vu une équipe faire une déclaration comme celle-ci alors que nous n’avons même pas encore atteint le mois d’octobre. Cela pue les réflexions d’après-saison, et c’est juste triste.

C’était une occasion manquée d’afficher une affiche de motivation complète avec cela aussi.

Gagnant : Lamar Jackson

Sunday Night Football était l’incarnation parfaite de la raison pour laquelle Jackson est, et sera, le joueur le plus polarisant de la ligue cette saison. C’est en partie parce que son jeu, par nature, dérive entre les pôles. Cela a toujours été un cas où, si vous l’évaluez uniquement en tant que passeur, vous voyez, honnêtement, un quart-arrière assez moyen. Une grande partie de cela est le manque d’armes, bien sûr, mais cela brosse également un tableau incomplet.

Tant de joueurs se seraient couchés en seconde période contre les Chiefs, en baisse 28-17 avec Patrick Mahomes en train de cuisiner. C’est un refrain familier que nous entendons depuis des années, mais Jackson n’en avait rien. Il a rebondi avec une passe de touché de 42 verges, puis lorsque Kansas City a répondu, il a marqué un score, puis un autre – et a continué à courir sur plus de 100 verges et deux touchés ce jour-là.

Dans l’ensemble, il avait un ratio de touché / chiffre d’affaires positif et a contribué 346 verges sur les 481 verges de l’équipe. C’est tout à fait impressionnant, même si l’image qui passe à elle seule ne le montre pas.

Gagnant : Derek Carr et les Las Vegas Raiders



J’ai jailli au début de la semaine dernière sur le fait que Carr était dû à beaucoup plus de respect qu’il n’en recevait, et oui, cela tient toujours. Les Raiders ont maintenant une fiche de 2-0 après une séquence brutale de deux matchs contre les Ravens et les Steelers.

Dimanche, Carr a lancé 28 sur 37, 382 verges et 2 touchés dans la victoire 26-17. À ce stade, ignorez-le à vos risques et périls, car il se débat. Les nouvelles s’améliorent également pour les fans des Raiders, car maintenant l’équipe atteint une séquence de cinq matchs assez douce dans le calendrier contre les Dolphins, les Chargers, les Bears, les Broncos et les Eagles. Bien qu’il soit probable que l’équipe perde un match ou deux, il est également tout à fait possible qu’elle soit 7-0 à la fin de celle-ci. Comme les Panthers, les choses se passent bien pour eux, mais contrairement aux Panthers, Las Vegas est une équipe plus talentueuse qui apprend enfin à mettre les choses ensemble.

Gagnant: Tom flippant Brady

Je ne sais pas quoi dire d’autre ici. Cet homme est si doué pour arracher le cœur d’Atlanta qu’il défie toute croyance. Cinq touchés. dit Nuff.

Gagnant : Mike Edwards

Il est impossible de parler de Brady sans mentionner Edwards de l’autre côté du ballon. Ses DEUX pick-six au quatrième quart pour clore le match ont mis fin à tout espoir de victoire des Falcons.

Perdant : à peu près tous les rookies et quarts de deuxième année

Nous savons tous qu’il faut un certain temps pour que les quarts prennent leur place. Oui, toute la notion de «trois ans» et tout ce jazz, mais bon sang, je ne sais pas la dernière fois que nous avons vu autant de jeunes QB lutter en un après-midi de football.

Pour que ce soit clair, je parle de : Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields, Mac Jones, Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert et Jalen Hurts. C’est un peu injuste de mettre Jones et Hurts dans ce groupe, parce qu’ils étaient les plus bien du groupe, mais toujours rien d’enthousiasmant.

Quoi qu’il en soit, voulez-vous deviner comment ce groupe s’est comporté dans son ensemble ? Je te promets que tu n’es pas prêt.

124/207, 1 322 yards, 4 TD, 12 INT — 60,9 note de passeur

C’est tout simplement remarquable. Nous parlons de huit quarts, dont six partants. En une semaine où 13 quarts-arrières ont terminé avec une note supérieure à 100, ce groupe aurait été en moyenne au 27e rang de la NFL sur 30 joueurs (lundi soir toujours en attente, évidemment).

Cela fait partie du processus d’apprentissage, mais quand même… ouah.