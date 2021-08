6 grandes questions que nous nous posons après le SummerSlam de la WWE

in

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers du paiement à la séance SummerSlam 2021 de la WWE. Lisez à vos risques et périls !

La WWE a organisé l’un de ses plus gros pay-per-views de l’année samedi dernier et, une fois SummerSlam 2021 terminé, il y avait beaucoup à dire sur le déroulement de l’événement. Nous avons vu le retour surprise de nombreuses superstars de la WWE, quelques changements de titre et quelques autres surprises qui ont inspiré de nombreuses questions auxquelles nous sommes impatients d’apprendre les réponses.