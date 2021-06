6 idées que Windows 11 a volées à Chrome OS (et 3 que Google devrait récupérer)

Windows 11 a finalement été officiellement dévoilé et bon nombre de ses fonctionnalités les plus importantes semblent assez familières aux utilisateurs de Chromebook. De l’interface utilisateur plus simplifiée et du dock centré à un panneau de notification presque identique à Chrome OS, il y a beaucoup de morceaux empruntés qui montrent comment Microsoft apporte enfin visuellement Windows dans le présent.

Bien sûr, comme nous le savons, les utilisateurs d’Android, les entreprises technologiques empruntent constamment les idées des autres et essaient de le faire mieux que l’original. Voir Apple scolariser Google sur les widgets et littéralement tous les services de médias sociaux (et maintenant le nouveau Microsoft Store) arrachant les histoires de Snapchat. La technologie est innovation, ou à tout le moins émulation.

Voici ce que Windows a copié pour sa dernière mise à jour de plate-forme et ce dont Chrome OS a besoin pour intégrer la post-hâte.

Copié : station d’accueil centrée, menu du tiroir de l’assistant et centre de notifications

Source : Daniel Rubino / Windows Central

D’accord, éliminons rapidement les trois plus évidents. Oui, le dock centré avec la barre d’outils pleine largeur est une chose Chrome OS, mais c’est aussi une chose sur MacOS (bien que la nôtre soit mieux gérée) et un certain nombre de distributions Linux depuis des années et des années. Mais bienvenue à la fête, Microsoft ! On t’a gardé du gâteau. 🎂

Le nouveau menu Démarrer ressemble à une version plus encombrée du menu Assistant qui apparaît lorsque vous balayez vers le haut sur le dock ou appuyez sur le bouton Assistant. Les applications épinglées et suggérées apparaissent sous la barre de recherche, et les documents recommandés apparaissent en dessous. Je pense que la version de Microsoft est un peu trop chargée, mais Chrome OS a déplacé les documents épinglés/récents dans la barre d’outils Tote dans Chrome OC 89, et j’adore ça depuis.

Le nouveau centre de notification est une duplication inférieure du menu Paramètres rapides/Notifications de Chrome OS, et dieu aide quiconque reçoit des tonnes de notifications en double entre Votre téléphone et les applications/services sur votre ordinateur, car ils ne sont pas regroupés. Vous avez accès à moins de bascules sur les paramètres rapides de Windows 11 que sur Chrome OS, et le panneau de notifications prend toujours une quantité ridicule d’espace, même pour une poignée de messages. Le panneau de notification de Chrome OS pourrait nécessiter un peu plus de curation, mais au moins il est compact.

Copié : compte Microsoft requis pour la connexion et la configuration

Source : Ara Waggoner / Android Central

Beaucoup de gens sont mécontents du fait que Windows 11 Home nécessite un compte Microsoft pour se connecter, mais cela a du sens si Microsoft essaie d’imiter une partie de ce qui rend les Chromebooks si géniaux : une fois que vous en avez utilisé un, toutes vos applications et paramètres sont automatiquement resynchroniser lorsque vous vous connectez sur une nouvelle machine.

Source : Microsoft

Windows 11 s’appuie sur votre compte Microsoft et le nouveau magasin d’applications, et je crois fermement que cela permettra aux gens de se plonger plus facilement dans Windows 11 sur de nouveaux ordinateurs. Avoir tout lié à une seule connexion par opposition à un compte local a tout son sens.

Et, à tous ceux qui pleurent : « Mais mon enfant n’a pas de compte Microsoft », les comptes Xbox sont des comptes Microsoft. De plus, comme Google et Apple, Microsoft a des groupes familiaux et des contrôles parentaux.

Copié : applications Android sur le bureau

Source : Ara Waggoner / Android Central

D’accord, celui-ci n’est pas seulement volé à Chrome OS. Il y a eu des moyens d’obtenir des applications Android sur Windows 10 pendant des années – Bluestacks, par exemple – mais Microsoft a tiré un Google complet avec des applications Android sur Windows 11. Ou, plutôt, ils ont tiré un Amazon.

Les applications Android arriveront sur Windows 11 via Amazon App Store via le Microsoft Store via Intel Bridge – car vraiment, pourquoi rendre cela facile ?

L’utilisation de l’Amazon Store n’inspire pas beaucoup de confiance aux utilisateurs d’Android de longue date. Après tout, il manque toujours à la boutique d’applications d’Amazon la plupart des applications principales, y compris toutes les applications Google, mais au moins, vous pourrez enfin publier sur Insta sur un ordinateur portable Windows ? Les mises à jour d’applications sont depuis longtemps un problème pour l’App Store d’Amazon, et même avec Amazon vendant des millions de tablettes Fire HD, la situation ne s’est pas trop améliorée.

Source : Microsoft

Heureusement, il semble que Windows permettra aux développeurs Android de contourner ce problème de la même manière que les développeurs Windows : en permettant aux applications d’être mises à jour directement en dehors de la boutique Amazon. Cela résoudrait un défaut majeur, mais l’autre demeure : les applications Android sur Windows 11 seront à peu près les mêmes que les applications Android sur les téléphones Huawei, sans les frameworks clés car il n’y a pas de services Google Play.

Les services Google Play sont un framework massif qui fait une grande partie du gros du travail d’Android dans les coulisses. Il existe des centaines de fonctionnalités et de capacités que les développeurs s’attendent à ce que les services Play prennent en charge. Ainsi, lorsque leurs applications sont transférées sur des appareils sans cela, des éléments tels que les notifications opportunes peuvent être interrompus.

Certains développeurs à qui j’ai parlé espèrent que le fait de pouvoir atteindre des milliards d’utilisateurs de PC avec des applications Windows poussera les développeurs à mettre à jour leurs applications pour qu’elles soient moins dépendantes de Google – ou du moins à les adapter correctement lorsqu’elles les amènent dans des magasins alternatifs. Personnellement, j’espère que cela poussera les développeurs à rendre leurs applications correctement évolutives, car cinq ans d’applications Android sur Chromebooks n’ont pas vraiment semblé faire grand-chose à cet égard. Les Chromebooks sont encore un marché relativement petit, mais Windows représente toujours la grande majorité du marché des ordinateurs de bureau/portables. Apporter Android à Windows, sous quelque forme que ce soit, est une victoire pour les développeurs et les consommateurs.

Digne du vol : navigation instantanée

Source : Windows Central

Il y a beaucoup d’excellents raccourcis clavier Chrome OS, mais de loin, mes deux plus utilisés sont Alt + ] et Alt + [ to snap my windows to the left or right side of my screen. It’s a nice feature, but it’ll only split the screen 50-50, and it’ll never remember your configurations once you close your current session.

Windows 11’s Snap Navigation will give you multiple window configurations to snap your windows to, and you can save Snap Groups to easily pick up a task where you left off, using 2-4 apps in multiple configurations! It also works in tablet mode and will even allow you to pin apps to the top/bottom when your screen is in a vertical orientation.

Windows 11 supports top/bottom app snapping when in portrait mode. Finally! pic.twitter.com/KwirSf3yIN — Zac Bowden (@zacbowden) June 15, 2021

Considering that Chrome OS’s split-screening still takes a tedious trip to the Overview screen, and you can’t save those configurations unless you just make them separate desks, Google should take notes and implement them soon. You let us save tab groups; now let us save window groups!!

This goes double for Windows 11 memorizing and storing your external display layouts. Any Chrome OS external monitor user will also attest to the annoyance of everything getting everything set up, and then it’s all shoved together when you disconnect and go portable. Microsoft is doing it right, so Google should follow their lead here.

Steal-worthy: Touch optimization

Source: Ara Wagoner / Android Central

You have to strike a balance, and Windows 11 has.

I firmly, firmly believe that the best way to experience Chrome OS is on a touchscreen computer. After all, Android apps are still mostly designed for touch, and it feels good to just flick your way through Twitter or tap the cards in Solitaire. Chrome OS’s touch optimization was terrible back when the Pixel Slate launched, but we’ve come a long way since then. These days, tablet mode is actually enjoyable on devices like the Lenovo Chromebook Duet. However, it’s still somewhat limited, and hitting touch targets can sometimes be a little difficult. Additionally, multi-window apps in tablet mode are still mostly a disappointment.

Source: Microsoft

Windows 10 was famously unpleasant for touch input — though, to me, anything beats the trackpad gestures on Windows 10 — so Microsoft rolled up their sleeves and set to work fixing these horrendous wrongs. The result is a Windows 11 touch/tablet mode that speads out your dock to avoid fat-fingering the wrong window and adjusts touch targets for other tasks like moving and resizing windows.

Optimizing a system for both mouse/trackpad and for touch control is a difficult process. You have to strike a balance between a cleaner, compact UI that can fit more screen sizes and a larger, more accessible UI. Microsoft has been struggling with this balance for years, but they’ve learned some new tricks for Windows 11. Chrome OS can always use more tips there, especially in regards to multi-window tablet mode.

Steal-worthy: Widget page

Source: Daniel Rubino / Windows Central

Mac has widgets! iPad has widgets! Windows 11 has widgets! Literally, every major system has widgets except for Chrome OS. Google needs to fix that, especially now that they’re giving them so much emphasis and attention in Android 12’s Material You.

The widget panel in Windows 11 is pretty much the same as on a Mac, or on the Microsoft Launcher, and while Windows hasn’t had proper widgets in a while — they are not new, you cannot hide that shame!! — the widget selection and implementation looks to be much better this time.

Source: Ara Wagoner / Android Central

Given that Chrome OS’s desktop is literally, perpetually empty, just allowing a widget page that’ll slide in from the side or pop up out of the dock the same way the Tote and Phone Hub could go so far. I keep a Chrome Web App pinned to my dock — yes, I know they’re going away, Google can pry it from my cold, clammy hands — so that I can have a single widget on my Chromebook.

Make widgets amazing in Android 12, and then bring them to Chrome OS!

Which feature excites you most?

Source: Daniel Rubino / Windows Central

As they say, a rising tide lifts all boats, and as Windows continues to improve, so, too, will Chrome OS as they compete with each other to win your hearts — and your money. This competition and the new features that arise from it will benefit all users, so please, Google, keep refining the features you borrow from Microsoft, and vice versa.

Chrome OS still needs plenty of polish, and so does Windows 11 before it arrives this fall.

