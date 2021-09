6 investissements dans les petites entreprises qui rapportent de gros dividendes

À quand remonte la dernière fois que vous avez fait un réel investissement dans votre entreprise ?

Nous ne parlons pas d’acheter de la papeterie ou d’améliorer votre chaise de bureau. Nous entendons des investissements substantiels qui changent la donne qui augmentent l’efficacité opérationnelle et vous aident à vous libérer des processus et des modes de pensée obsolètes.

Vous attendiez peut-être l’inspiration. Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Ces six investissements dans les petites entreprises ont le potentiel de rapporter de gros dividendes, si vous les laissez faire.

1. Une solution de paie flexible

Combien de temps consacrez-vous à la gestion de la paie chaque mois ?

Calculer et payer les charges sociales mensuelles ?

Dépôt des déclarations de revenus trimestrielles et de fin d’année ?

Si vous gérez toujours votre processus de paie à la main, votre réponse à chacune de ces questions sera la même : « Trop de temps.

Beaucoup trop de temps, pour être précis. Parce qu’il y a une bien meilleure façon de faire les choses : utilisez un logiciel de paie pour les petites entreprises.

Votre solution de paie flexible et entièrement numérique ne sera pas entièrement autonome. Vous devrez toujours vérifier l’exactitude de vos traitements de paie, ajouter et supprimer des employés au fur et à mesure que les rôles changent et les personnes partent, et maintenir vos informations fiscales à jour, entre autres tâches.

Mais le travail sera bien loin de ce qu’il est maintenant. Et vous aurez beaucoup plus de temps pour vous concentrer sur des activités commerciales plus productives et rentables.

2. Une suite de gestion de projet qui vous permet de collaborer de n’importe où

Votre entreprise opère-t-elle à partir d’un seul emplacement commercial ?

Si vous et votre entreprise ne faites qu’un, cela pourrait être le cas. Vous travaillez probablement dans un bureau à domicile ou avez un abonnement au coworking à guichet unique. Peut-être que vous changez les choses et travaillez hors de votre café préféré de temps en temps.

Si vous avez des employés ou des entrepreneurs, l’histoire peut être différente. À l’âge d’or du travail à distance, il est de plus en plus rare que chaque employé ou entrepreneur d’une organisation à plusieurs personnes travaille au même endroit.

Ce modèle de main-d’œuvre dispersée présente de nombreux avantages. Mais ce n’est pas génial pour garder tout le monde concentré sur les mêmes tâches en même temps.

C’est là qu’intervient le logiciel de gestion de projet. Si vous comptez toujours sur un méli-mélo d’e-mails et de dossiers partagés pour gérer des tâches complexes, vous perdez votre avantage. Vous avez besoin d’une solution flexible et évolutive qui vous permette, à vous et à votre équipe, de collaborer en temps réel, peu importe où tout le monde est assis.

3. Un outil de discussion en milieu de travail qui ne tient pas compte de votre e-mail

Certaines suites logicielles de gestion de projet ont des outils de chat intégrés. Si vous aimez bien le vôtre, alors il n’y a aucune raison de le jeter au bord du trottoir.

Une chose que vous ne voulez pas faire est de vous fier à la solution de chat de votre suite de messagerie (comme Google Hangouts). Le chat par e-mail convient parfaitement à un usage personnel, mais il lui manque les capacités sophistiquées des plateformes de chat dédiées au travail comme Slack.

Choisissez une solution qui est facilement consultable, a des limites de taille de fichier élevées pour le partage, permet l’interaction entre les entreprises et utilise des hiérarchies de sous-entreprises pour organiser les conversations et les autorisations (comme les canaux de Slack et les rôles d’invité/membre/administrateur).

Peut-être le plus important de tous, choisissez une solution qui peut évoluer avec votre entreprise. Un gros inconvénient du chat par e-mail réside dans ses limites de taille inhérentes.

4. Une adhésion de coworking évolutive qui n’est pas liée à la géographie

Au fur et à mesure que votre organisation grandit et ajoute des employés ou des sous-traitants principaux bien au-delà de sa base d’origine, vous devrez investir dans leur productivité : une adhésion de coworking évolutive qui n’est pas liée à la géographie.

Concrètement, cela signifie une adhésion au coworking avec une marque nationale comme WeWork ou Industrious. Vous voulez des emplacements dans les villes dans lesquelles vous opérez actuellement (ou avez des employés à distance, plus probablement) et dans celles dans lesquelles vous prévoyez de vous développer dans un proche avenir.

Un mot d’avertissement : n’essayez pas de faire de cet investissement quelque chose qu’il n’est pas. Vous ne voulez pas forcer les employés distants à travailler dans un bureau partagé s’ils sont plus à l’aise ou productifs en travaillant à domicile ou au café du coin. Vous voulez leur donner la possibilité et vous assurer qu’ils ont accès à des ressources de qualité professionnelle, comme des salles de réunion, lorsqu’ils en ont besoin.

5. Un outil de communication vidéo asynchrone

Sur une échelle de un à dix, à quel point le calendrier des réunions de votre entreprise est-il incommode ?

Être honnête. C’est assez mauvais, non? Vous passez par plusieurs séries d’allers-retours juste pour planifier vos face-à-face. Ensuite, quelqu’un abandonne à la dernière minute et vous devez de toute façon prendre son avis après coup. Et qui sait qui fait attention cinq minutes plus tard.

C’est le bordel. Et c’est évitable à 90 % avec des outils de communication vidéo asynchrones qui permettent aux gens de dire ce qu’ils disent quand cela leur convient et augmentent les chances qu’un participant donné assimile réellement ce qu’ils disent. (Vous pouvez les tenir responsables sur ce point en vérifiant qui a réellement regardé vos vidéos.)

Et les 10 % restants ? Eh bien, les réunions en direct ont toujours leur place. Mais votre équipe vous aimera si vous parvenez à éliminer neuf sur dix.

6. Logiciel « à faire » (ou une solution de gestion des tâches plus complète)

Admet le. Votre liste de « à faire » est plutôt une liste de « suggestions approximatives », à prendre ou à laisser selon les circonstances.

Vous pouvez parier que les membres de votre équipe les moins axés sur les tâches sont dans le même bateau.

Que faut-il en faire ? Eh bien, une liste de tâches numérique est un début. Lier les tâches en solo à des heures et des dates spécifiques sur le calendrier (par opposition aux réunions à plusieurs personnes, qui sont plus difficiles à repousser) est une motivation étonnamment efficace.

Ce n’est probablement pas suffisant à lui seul. Pour les tâches plus complexes qui ne peuvent pas être effectuées en une seule séance, une solution logicielle de gestion des tâches plus complète pourrait être envisagée.

C’est ton appel. Dans tous les cas, vous ne regretterez pas d’avoir investi dans la capacité de votre équipe à faire avancer les choses.

Il n’est jamais trop tard pour investir dans votre petite entreprise

Ces six investissements dans les petites entreprises ont porté leurs fruits pour d’innombrables entreprises avant vous. Si vous vous inquiétez du retour sur investissement d’une nouvelle solution de paie rationalisée ou d’une suite de gestion de projet qui rassemble une équipe multipolaire, demandez à quelques-uns de vos collègues propriétaires d’entreprise et vous changerez bientôt d’avis.

Alors, pourquoi les repousser plus longtemps ? Comme pour tout investissement, plus tôt vous vous lancez, plus tôt vous commencerez à voir ces dividendes.