6 janvier Procureurs : les co-conspirateurs non inculpés ne sont pas crédibles, sauf lorsque nous les citons

Les procureurs fédéraux affirment que le co-conspirateur non inculpé connu sous le nom de Personne 10 des Oath Keepers n’était pas crédible dans son entretien avec le FBI, dans lequel il a dit à un agent plus de six fois qu’il n’y avait aucun plan ou complot pour entrer dans le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Dans le même temps, les procureurs ont utilisé les déclarations et les messages de la personne 10 pour constituer des dossiers fédéraux contre d’autres Oath Keepers. Les procureurs ont également affirmé pour la première fois que la première personne, longtemps considérée comme le chef des Oath Keepers, Stewart Rhodes, avait fait des déclarations corroborant l’histoire de la personne 10 lors de son entretien avec le FBI.

Plus tôt cette semaine, National File a signalé une incohérence explosive dans le récit concocté par les procureurs fédéraux concernant le 6 janvier.

Selon les notes d’entretien du FBI avec le Oath Keeper identifié comme la Personne 10, l’une des personnes largement mentionnées par Revolver News dans un article qui soulignait la possibilité d’une implication fédérale dans les troubles civils qui ont eu lieu ce jour-là, la Personne 10 a dit à plusieurs reprises à un agent du FBI que il n’y avait aucun plan de Oath Keepers pour entrer dans le Capitole des États-Unis dans une interview du 4 mai 2021 avec l’agence fédérale.

Cela contredit directement les affirmations du gouvernement selon lesquelles il y avait un complot planifié pour entrer dans le Capitole des États-Unis et a révélé que les précédents messages texte envoyés par la personne 10, rendus publics via des documents légaux, ont été sortis de leur contexte.

Tendance :

1/6 Le directeur adjoint de la prison de DC supprime Twitter après la divulgation de tweets vulgaires et anti-Trump : « F ** k tous ceux qui soutiennent Trump »

Lorsque l’avocat de la défense Brad Geyer, qui représente l’accusé du 6 janvier et le gardien du serment Kenneth Harrelson, a demandé que son client soit libéré sous caution après la révélation de la personne 10, les procureurs ont fait valoir que Harrelson devrait continuer à être détenu sans caution parce que les informations relayées par la personne 10 étaient déjà révélé par la Personne Un, et quoi qu’il en soit, la Personne 10 ne devrait pas être considérée comme crédible dans son entretien avec le FBI.

La première personne a été identifiée par plusieurs sources, dont Revolver News, comme le leader des Oath Keepers, Stewart Rhodes. La personne 10 n’a pas été publiquement identifiée, mais il est reconnu qu’il s’agit d’un Oath Keeper qui a été chargé de la planification des activités du groupe pour le 6 janvier par Rhodes.

Selon les procureurs fédéraux dans leur réponse à la requête de Geyer pour la libération de Harrelson dans l’attente du procès, « les déclarations de la personne dix concernant le manque de planification préalable (a) ne constituent pas de « nouvelles » informations, car elles sont cumulatives avec d’autres déclarations précédemment divulguées faites par d’autres dirigeants de Oath Keeper, (b) manquent de crédibilité, et (c) même s’ils sont considérés comme vrais, élèvent Kelly Meggs et Kenneth Harrelson à une position plus élevée de leadership et de responsabilité au sein de cette conspiration. »

Ni la Personne 1 ni la Personne 10 n’ont été inculpées d’aucun crime. Le gouvernement affirme que les déclarations de deux co-conspirateurs non inculpés qui ont été faites au FBI, qui semblent contredire directement les accusations portées contre plusieurs Oath Keepers, ne sont pas crédibles.

Pensez-vous que les procureurs du 6 janvier agissent de bonne foi ?

Oui : 0% (0 Voix)

Non : 0% (0 vote)

Bien qu’ils aient affirmé que l’interview de la personne 10 avec le FBI ne devrait pas être considérée comme crédible, les procureurs eux-mêmes s’appuient sur les communications et les déclarations de Rhodes et de la personne 10 pour prouver que les membres de Oath Keepers étaient engagés dans un complot visant à entraver le Congrès le 6 janvier.

Cependant, bon nombre des déclarations de Rhodes et de la personne 10 utilisées par les procureurs pour plaider cette affaire ne se présentent pas sous la forme d’un entretien avec le FBI.

Au lieu de cela, les procureurs pensent apparemment que la personne 10 devrait être considérée comme crédible dans les textes et messages informels qu’il a envoyés lors de diverses discussions de groupe le 6 janvier et les jours qui ont précédé celui-ci, mais pas lorsqu’il s’est adressé au FBI.

Dans son entretien avec le FBI, la personne 10 a clarifié plusieurs déclarations qu’il a faites dans ces messages au cours de cet entretien avec le FBI, notamment qu’une force de réaction rapide (QRF) signifiait un personnel de sécurité capable d’évacuer des républicains de haut niveau et d’autres protégés dans le contexte des Oath Keepers. ‘ structure organisationnelle.

Parce que les procureurs disent que la personne 10 n’est pas crédible dans cette interview, il semblerait que les procureurs pensent que seule leur interprétation de ces messages devrait compter devant le tribunal. La personne 10 n’a apparemment pas le droit de donner son opinion sur ce qu’elle a dit.

En rapport:

Mark Meadows aurait donné 1/6 des textes du comité, des e-mails qui « pourraient ne pas bien refléter » sur Trump

Il semble également que les procureurs suggèrent que la personne 10, bien qu’elle n’ait été inculpée d’aucun crime lié au 6 janvier, pourrait en fait être coupable d’avoir menti au FBI sur les événements qui se sont produits ce jour-là.

Le 6 janvier, l’avocat de la défense Jon Moseley, qui représente la gardienne du serment Kelly Meggs, a rappelé au National File qu’il ne s’agissait pas seulement d’un crime, mais qu’il avait été poursuivi récemment.

« S’ils ne croient pas ce qu’il a dit, eh bien, mentir à un agent du FBI est ce qu’ils ont accusé Michael Flynn d’avoir fait », a déclaré Moseley. « Pourquoi n’est-il pas inculpé ? »

Dans leur réponse à la tentative de Geyer d’obtenir une caution pour Harrelson, les procureurs fédéraux reconnaissent également que la personne 10 était subordonnée à la personne un. Cela soutient la structure de leadership rapportée par National File, dans laquelle Rhodes a délégué la planification des activités de l’organisation le 6 janvier à la personne 10.

Cet aveu, malgré l’insistance des procureurs, semblerait également ajouter à la crédibilité de la personne 10. La personne 10 a été décrite par un agent du FBI dans ses notes d’entretien comme la personne qui était en fin de compte responsable des opérations des Oath Keepers à Washington, DC ce jour-là. La personne 10 l’a affirmé dans l’interview, et cela n’a pas été contesté par l’agent du FBI.

Pour aggraver les choses pour les procureurs, Moseley a récemment déclaré à National File que plusieurs témoins pourraient avoir corroboré l’histoire de la personne 10 dans leurs entretiens respectifs avec le FBI.

Le fait que le gouvernement ait admis la première personne, Stewart Rhodes, a corroboré les déclarations de la personne 10 semblerait servir de preuve de l’affirmation de Moseley, et aujourd’hui, Moseley a déclaré à National File qu’il pense maintenant qu’au moins trois autres témoins ont fait de même dans leurs entretiens respectifs.

Si plusieurs témoins avaient contredit les affirmations des procureurs lors de leurs entretiens avec le FBI, et si les procureurs n’avaient pas informé le grand jury, Moseley pense que cela pourrait finalement être un motif de rejet de l’affaire pour faute professionnelle.

National File s’engage à faire en sorte que votre voix puisse être et sera entendue. Pour que votre parole reste libre, nous passons notre plateforme de commentaires à Insticator. Ne t’inquiète pas! Tout ce que vous avez à faire est de créer un compte de commentaire avec Insticator. Nous transférerons les commentaires précédents sur notre nouveau site, puis vous pourrez lier vos commentaires passés à votre nouveau compte Insticator. Si vous avez des commentaires ou des questions sur votre compte de commentaires Insticator, veuillez les envoyer par courrier électronique à l’adresse : [email protected]