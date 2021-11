6 joueurs de la NFL à échanger avant la date limite

Pour de nombreuses ligues de football Fantasy, la date limite des échanges approche au cours de la semaine 11, donnant aux concurrents la possibilité de passer au-delà du fil de renonciation.

Nous vous avons déjà donné le guide de quelques noms que vous devriez cibler si vous êtes acheteur. Si vous vendez ou cherchez à vous améliorer en vendant haut ? Cette liste est pour vous. Nous avons utilisé la force du calendrier (un coup de chapeau aux gens de FantasyPros pour leur excellent guide SoS) ainsi que d’autres facteurs.

Le résultat? Nous avons trouvé des quarts, des porteurs de ballon et des receveurs larges à échanger. Évidemment, tout dépend de l’endroit où vous vous situez dans le classement, que vous soyez dans une ligue de dynastie, etc., mais plongeons quand même :

1

RB Josh Jacobs, Raiders de Las Vegas



Il est en quelque sorte devenu comme Antonio Gibson – dépendant du touché, bien qu’il y ait un certain volume de réception. Son calendrier à venir comprend des affrontements contre les Bengals, les Cowboys, Washington, les Chiefs et les Browns.

Une équipe qui a besoin de RB pourrait être attirée par les touchés, n’est-ce pas ?

2

Sauvegardez les RB à ceux qui ont leurs partants sur la liste



C’est toujours amusant : si vous avez Chuba Hubbard ? Trouvez un marché avec la personne qui a Christian McCaffrey. Darrel Williams ? Celui avec Clyde Edwards-Helaire pourrait être intéressé. Vous avez eu l’idée.

3

WR Marquise Brown, Ravens de Baltimore



Il ne s’agit pas du calendrier restant, mais de la présence de Rashod Bateman. La recrue a 16 cibles au cours de ses deux derniers matchs, et bien que Brown ait été un monstre cible avec 25 cibles au cours de ces deux derniers concours, vous pouvez lancer les dés sur le rôle de Batemen qui s’étend au fil du temps.

4

WR Odell Beckham Jr., Los Angeles Rams



Cela compte-t-il comme une vente élevée lorsque Beckham n’a pas beaucoup joué contre les Niners ? Je dis oui, et voici pourquoi : avec Robert Woods, le stock de Beckham n’a jamais été aussi élevé. Ma théorie : non seulement le calendrier restant est difficile (y compris un bye cette semaine), mais Cooper Kupp maintiendra la saison irréelle et la présence de Van Jefferson réduira la charge de travail de Beckham.

5

QB Josh Allen, Bills de Buffalo



Il a les Colts, les Saints, les Pats à deux reprises et les Bucs sur son calendrier restant. Je crains qu’il ne se précipite pas comme il l’était l’année dernière, alors peut-être que le fait qu’il soit un grand nom aidera à obtenir un bon retour.

6

WR DeAndre Hopkins, Cardinals de l’Arizona



Encore une fois, je ne sais pas si c’est un énorme sommet de vente compte tenu de sa blessure. Mais ma pensée, en plus d’un calendrier difficile et d’un bye à venir, est que vous pouvez affirmer qu’il sera bon à son retour, alors que la réalité est que la distance parcourue peut rester faible dans le corps de réception empilé des Cardinals.

