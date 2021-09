6 joueurs des Atlanta Hawks, parmi les 100 meilleurs de la NBA pour ESPN

ESPN a complété sa liste des 100 meilleurs joueurs de la NBA aujourd’hui et parmi eux se trouvent six d’environ Atlanta Hawks que la saison dernière, ils ont surpris les locaux et les étrangers en se faufilant dans les finales de la Conférence de l’Est après avoir terminé cinquième de la saison régulière. Voici les élus et leurs positions :

– Position 99 : Danilo Gallinari

– Poste 95 : Kevin Huerter

– 64ème place : Bogdan Bogdanovic

– Poste 55 : Clint Capela

– Poste 54 : John Collins

– Position 17 : Traé Jeune