6 Le faucon et le soldat de l’hiver se posent des questions après la finale

Et qu’en est-il de Contessa Valentina Allegra De Fontaine?

Qu’en est-il de Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la figure mystérieuse et troublante débordant d’ambiguïté morale qui a donné à John Walker une seconde chance et l’opportunité de servir son pays d’une manière qui n’est pas aussi flashy ou dehors en plein air en tant que Captain America? Est-elle une force du bien ou du mal, ou est-elle quelqu’un qui est si profondément engagé dans le combat qu’elle ne souscrit plus aux concepts du bien et du mal à ce stade de sa vie.

Et bien qu’elle ait eu très peu de temps à l’écran dans un rôle très secret, Julia Louis-Dreyfus en a profité et s’est avérée être l’un des personnages les plus excitants, charismatiques et énigmatiques de tout Le faucon et le soldat de l’hiver, et j’espère que ce n’est pas la dernière que nous ayons vue de ce personnage alors que nous essayons d’en savoir plus sur son passé, ses motivations et ses désirs dans le grand schéma des choses.