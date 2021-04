6 meilleures applications de contrôle parental Android et autres méthodes

Les contrôles parentaux sur les téléphones ont beaucoup évolué au fil des ans. À l’époque, les appareils avaient des modes enfants qui désactivaient complètement l’interface utilisateur, piégeant l’enfant dans une application spécifique. Malheureusement, le mode enfant est facile à contourner et ne fonctionne pas très bien. Il existe de toute façon de meilleures alternatives. Ces nouvelles options donnent à vos enfants plus de liberté pour faire ce qu’ils veulent tout en vous gardant en contrôle. Voici les meilleures applications de contrôle parental pour Android et d’autres méthodes au cas où vous auriez besoin d’un contrôle supplémentaire. Il n’y a pas d’applications en mode enfant sur cette liste, car c’est une méthode sérieusement obsolète et les enfants pourraient facilement la contourner de toute façon.

mSpyAppLock par IvyMobileFind My KidsGoogle Family LinkSafe LagoonApplications de contrôle parental antivirusFaites défiler vers le bas pour plus de méthodes!

mSpy

Prix: 8,33 $ par mois

mSpy est l’une des applications de surveillance les plus complètes du marché, conçue pour les parents qui souhaitent garder un œil sur leurs enfants sans effort. Doté de fonctionnalités uniques qui font de la surveillance un jeu d’enfant, mSpy va bien au-delà du simple suivi de localisation GPS traditionnel (qui est inclus).

Une fois installé sur un appareil cible, mSpy vous permet de surveiller leurs appels entrants et sortants, de voir leur emplacement, de voir leurs messages texte et même de surveiller leurs discussions sur les réseaux sociaux dans Facebook Messenger, Instagram et Snapchat. Vous recevez également des alertes personnalisées pour savoir si votre enfant entre dans une zone restreinte, tape un mot interdit, etc. Et tout est fourni avec des mesures avancées de contrôle parental, vous pouvez donc prendre des décisions éclairées et les protéger.

AppLock par IvyMobile

Prix: Libérer

Un verrouillage d’application est un excellent moyen d’empêcher les enfants d’accéder aux applications sur votre téléphone. Ceci est principalement destiné aux parents d’enfants plus jeunes qui utilisent le téléphone des parents pour regarder YouTube Kids ou jouer à des jeux pour enfants. Un verrou d’application met un mot de passe sur vos autres applications. Ainsi, si vos enfants reviennent à l’écran d’accueil et commencent à cliquer sur des éléments sensibles comme votre application Facebook ou votre application bancaire, ils ne peuvent pas aller plus loin. Nous en avons toute une liste, mais IvyMobile est gratuit et relativement simple à utiliser. Cela devrait éloigner les enfants des choses sensibles jusqu’à ce qu’ils soient assez vieux pour mieux savoir.

Trouver mes enfants

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 16,99 $ par an / 25,99 $ une fois

Find My Kids est une touche plus légère sur les applications de contrôle parental. Celui-ci garde une trace de l’emplacement de votre enfant à tout moment. Vous pouvez voir où ils se trouvent, où ils vont et où ils sont allés. Nous aimons la simplicité de cette application. Vous l’ouvrez et pouvez voir immédiatement où se trouvent tous vos enfants. Certaines autres fonctionnalités incluent des notifications si le téléphone de votre enfant ne parvient pas à envoyer une position et vous pouvez voir quelles applications ils utilisent. Il existe également des contrôles de sécurité, un moniteur de batterie pour l’appareil de votre enfant et une discussion en famille pour que vous puissiez leur demander où ils se trouvent. Il est étonnamment bon marché par rapport à la plupart de ses concurrents comme Life360. De plus, nous apprécions que vous puissiez l’acheter une fois pour 25,99 $, même si cette licence ne fonctionne que sur trois appareils à la fois.

Google Family Link

Prix: Libérer

Google Family Link est notre premier choix pour le contrôle parental. Vos enfants ont la liberté d’utiliser leur téléphone et vous avez la satisfaction de tout voir. Nous recommandons d’abord Family Link car il possède de nombreuses fonctionnalités et s’intègre également directement dans le système d’exploitation Android lui-même, une fonctionnalité qu’aucune de ces autres applications n’a. Certaines des fonctionnalités incluent la possibilité de voir toutes les applications que vos enfants utilisent, de voir leur emplacement, de voir leurs habitudes d’utilisation, et vous pouvez verrouiller l’appareil si vous voulez qu’ils se détendent sur le téléphone pendant un certain temps. Le seul inconvénient est le processus de configuration. Celui-ci est un peu pénible, mais nous avons un tutoriel sur la façon de le faire ici si vous en avez besoin.

Safe Lagoon

Prix: Libérer

Safe Lagoon est une sorte de version allégée de Google Family Link, mais peut faire des choses différentes. Vous pouvez afficher des éléments tels que les applications et les jeux utilisés par vos enfants. De plus, vous pouvez trouver leur emplacement, contrôler les limites de temps dans certaines applications et certains jeux et verrouiller le téléphone si nécessaire. Cependant, vous pouvez également faire des choses comme surveiller les messages instantanés, définir des endroits où ils ne peuvent pas aller et faire d’autres choses intéressantes. L’application dit que c’est pour la cyberintimidation, mais vous pouvez également l’utiliser pour d’autres choses. C’est relativement simple à mettre en place et c’est une bonne alternative à Google Family Link.

Applications de contrôle parental des sociétés d’antivirus

Prix: Gratuit / Varie

Certaines suites antivirus sont équipées de contrôles parentaux. Ceux qui utilisent des applications antivirus peuvent parfois simplement utiliser les extensions de contrôle parental pour un coup de poing tout-en-un. Quelques exemples d’applications antivirus avec des extensions de contrôle parental incluent ESET (lié au bouton ci-dessous) et Norton. Ces types d’applications vous permettent généralement de réfléchir à l’activité Web de votre enfant, aux applications qu’il télécharge et utilise, à partager la position de l’enfant et peuvent même parfois prendre en charge les appareils portables. Ils ont tendance à fonctionner correctement, mais vous obligent généralement à obtenir une licence pour utiliser d’abord l’ensemble du produit antivirus.

Parlez à vos enfants

Parfois, les enfants ont juste besoin de conseils et rien ne se compare à l’implication d’un parent. Apprenez à vos enfants les dangers d’Internet, ce qu’il faut faire s’ils sont victimes de cyberintimidation, et où aller et où ne pas aller. Un jour, vos enfants seront assez vieux pour que vous ne puissiez plus surveiller ce qu’ils font. Ils doivent être préparés pour ce jour-là. La surveillance est idéale pour les jeunes enfants en particulier, mais pensez à la relâcher à mesure qu’ils vieillissent et que vous leur faites davantage confiance. Ne sous-estimez pas la valeur d’un parent impliqué. L’école ne peut pas apprendre beaucoup aux enfants sur le monde.

Utilisez également des applications pour d’autres plates-formes

Il existe en fait des applications de contrôle parental qui prennent en charge des plates-formes autres qu’Android. Vous avez généralement besoin d’applications de contrôle parental spécifiquement pour cette plate-forme, mais les entreprises réussissent mieux à publier des applications mobiles pour les plates-formes non mobiles.

Quelques exemples incluent Mirosoft Family Safety et l’application de contrôle parental de Nintendo Switch. Les deux applications remplissent essentiellement la même fonction. La solution de Microsoft vous permet de surveiller l’utilisation de la Xbox et du PC Windows de votre enfant et de limiter diverses choses. Pendant ce temps, la solution de Nintendo vous permet de surveiller le temps d’écran et les jeux auxquels vos enfants jouent. Il n’y a pas une tonne de ces types d’applications, mais si vous pouvez en trouver une, nous vous recommandons de l’utiliser sur d’autres plates-formes en plus d’Android.

Configurer les contrôles parentaux sur Google Play

Google Play dispose d’un ensemble assez robuste de contrôles parentaux. Pour commencer, vous pouvez ajouter un verrouillage par mot de passe aux achats afin que vos enfants ne puissent pas se déchaîner avec votre carte de débit et acheter des achats intégrés à partir des jeux auxquels ils jouent. C’est généralement le cas d’utilisation de ce genre de chose, mais vous pouvez aller plus loin. Une fois que vous avez ajouté vos enfants à votre compte familial, vous pouvez également restreindre l’accès aux applications et aux jeux.

Par exemple, vous pouvez dire à Google Play de ne montrer à vos enfants que les contenus classés T pour Ados ou moins et le Play Store filtrera automatiquement les contenus avec du contenu pour adultes 17+ ou Adultes seulement 18+. Cela est également lié à Google Family Link dans une certaine mesure, nous vous recommandons donc d’utiliser ces informations avec cette application pour des résultats optimaux. Nous avons tout un tutoriel sur le contrôle parental de Google Play ici.

Utiliser les solutions de contrôle parental de l’opérateur

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

De nombreux opérateurs de téléphonie mobile tels que Verizon, T-Mobile et AT&T ont des fonctions de contrôle parental. Ils coûtent généralement des frais mensuels et varient en fonctionnalités, mais ils font tous plus ou moins la même chose. Vous pouvez suivre la position de votre enfant et voir les recherches sur le Web et les applications que vos enfants utilisent. Vous pouvez également suivre (ou refuser complètement) les frais de tiers, bloquer les vidéos et les images des messages texte et même donner à vos enfants une allocation pour l’achat d’applications ou de sonneries.

La liste de toutes les fonctionnalités pour chaque opérateur prendrait beaucoup trop de temps, mais vous pouvez trouver des éléments de contrôle parental pour les opérateurs liés ci-dessous pour plus d’informations:

Fonctionnalités Android natives qui peuvent également aider

Android est assez personnalisable et de nombreuses fonctionnalités de confidentialité et de sécurité vont avec. Vous pouvez définir une limite de données pour vos enfants en accédant à Paramètres, Réseaux, et enfin Données mobiles. L’emplacement peut varier en fonction du téléphone que vous possédez. À partir de là, vous pouvez voir quelles applications utilisent le plus de données et définir une limite de données pour vos enfants afin qu’ils sachent quand ils sont épuisés.

Ceux qui ont de jeunes enfants peuvent utiliser la fonction d’épinglage d’écran très pratique. Cette fonction épingle une application ou un jeu à votre écran et empêche les enfants de le quitter. J’ai vu des parents l’utiliser avec YouTube Kids pour que les enfants puissent regarder des vidéos mais ne puissent pas accéder à Facebook ou à d’autres applications par accident.

La méthode d’épinglage d’écran peut différer légèrement sur les appareils, mais elle devrait être proche de ceci:

Ouvrez votre Menu des paramètres et recherchez Broche d’écran. Activez la fonction si elle n’est pas déjà activée. Menu des applications récentes à l’aide de la touche écran ou d’un geste, appuyez sur l’icône de l’application que vous souhaitez épingler à l’écran. Épingler l’application option (le libellé peut être différent sur différents téléphones)

Cela épingle une application à votre écran et désactive des choses comme les appels, les messages et d’autres fonctions. Pour supprimer l’application épinglée, procédez comme suit:

Tenez le retour et applications récentes (présentation) boutons simultanément pour désépingler l’application et revenir à l’écran des applications récentes.Sur les appareils avec navigation gestuelle, faites glisser votre doigt vers le haut et maintenez-le enfoncé pour désépingler l’application.

Les enfants plus âgés peuvent être capables de contourner une épingle d’écran, mais les plus jeunes (en particulier les tout-petits) ne peuvent généralement pas le faire exprès. Néanmoins, soyez vigilant et assurez-vous que vos enfants ne s’en sont pas sortis d’une manière ou d’une autre.

Comment limiter la navigation Web pour les jeunes yeux

C’est, de loin, la chose la plus difficile à faire. La plupart des téléphones Android sont livrés avec Google Chrome et la version mobile ne dispose pas de fonctionnalités pour gérer cela que vos enfants ne peuvent pas facilement annuler avec une recherche Google. Il existe une gamme de navigateurs de sécurité que vous pouvez définir par défaut et qui peuvent aider, mais encore une fois, les enfants plus âgés peuvent le contourner.

Vous avez deux options pour résoudre ce problème. L’un est assez facile et l’autre est assez difficile. La méthode difficile consiste à définir un DNS. Voici un tutoriel d’OpenDNS pour vous montrer comment. Cependant, cela ne fonctionne pas tout le temps.

Votre meilleur pari est la deuxième option. Utilisez une application comme Google Family Link, Microsoft Family Safety ou Safe Lagoon pour garder un œil sur l’activité Web de votre enfant et confrontez-le simplement s’il se rend dans un endroit où il ne devrait pas aller. Cela peut même être une opportunité d’enseignement précieuse.

Si nous manquions de bonnes applications de contrôle parental ou d’autres méthodes, nous serions heureux d’en savoir plus à ce sujet dans la section des commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter toutes nos listes d’applications et de jeux Android.