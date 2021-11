6 meilleures qualités d’une agence de relations publiques stellaire

Chaque agence de relations publiques propose différents services et stratégies pour aider votre entreprise à réussir. Lorsque vous recherchez une entreprise de relations publiques pour représenter votre marque, vous voulez une entreprise qui corresponde bien à votre culture d’entreprise, qui soit à l’écoute de vos besoins objectifs, qui corresponde à votre budget et surtout, qui réussira. à aider votre marque à atteindre ses objectifs.

Alors, comment distinguer une bonne entreprise de relations publiques d’une entreprise médiocre ? Comprendre les qualités qui font une excellente entreprise de relations publiques vous aidera à mieux comprendre ce qu’il faut rechercher au moment de décider avec quelle agence vous souhaitez travailler.

6 meilleures qualités d’une agence de relations publiques

Voici les six principales qualités qui composent une entreprise de relations publiques stellaire.

Réputation– Une grande entreprise de relations publiques aura une excellente réputation à la fois pour son travail et ses relations de réseau. Une entreprise de relations publiques réputée aura des liens étroits avec des professionnels des médias tels que des journalistes, des reporters, des pigistes, des éditeurs, des producteurs et des talents médiatiques. Un bon moyen d’en savoir plus sur les entreprises de relations publiques réputées est de demander à divers professionnels des médias qui ils recommandent.

Une bonne entreprise de relations publiques sera également connue pour son travail perspicace. Les professionnels des médias les connaîtront pour leur capacité à créer des argumentaires intrigants pour capter l’attention des bons groupes de médias, et les clients les connaîtront pour leur succès avéré.

Rapports– Une agence de relations publiques démontrera d’excellentes relations avec les clients, les médias et le public. Le travail qu’ils produisent sera digne de confiance et répondra au message approprié pour le produit ou le service d’un client. En tant que client, vous voulez aussi un cabinet qui saura vous écouter et être attentif à vos besoins. Vous pouvez savoir si une entreprise va prendre le temps d’écouter vos besoins dès une première consultation. Prenez des rendez-vous de consultation avec plusieurs sociétés de relations publiques et obtenez une bonne idée de la façon dont elles écoutent vos objectifs spécifiques. Comparez les stratégies proposées et recherchez une entreprise qui fera un effort supplémentaire pour vos besoins. Méfiez-vous des pratiques de type tapis roulant qui offrent un plan défini ; il n’y a pas de taille unique dans les relations publiques. La créativité– Pour se démarquer de la concurrence, une équipe de relations publiques doit faire preuve de talents créatifs sous de nombreuses formes. Les idées de pitch doivent être innovantes et logiques pour capter l’attention des médias dans un environnement hautement concurrentiel. Les présentations médiatiques doivent être véhiculées de manière claire et dynamique sans en faire trop. Dans tous les aspects du travail de relations publiques, la créativité est une compétence essentielle que chaque membre de l’équipe de l’entreprise doit posséder.

Consultez les sites Web et les réseaux sociaux de différentes sociétés de relations publiques pour voir quel type de contenu elles produisent. Capte-t-il votre attention ? Sinon, ils ne capteront probablement pas non plus l’attention de votre public.

Recherchez une entreprise qui produit un contenu convaincant et vous amène à en vouloir plus.

Indicateurs de réussite– Pour prouver qu’une entreprise de relations publiques apportera le succès de votre entreprise, elle doit disposer d’une forme de données de résultats ou d’indicateurs de réussite ; sinon, il est difficile de croire que l’agence de relations publiques que vous embauchez en vaudra la peine.

Voici quelques exemples de métriques :

Taux de conversion: le pourcentage de trafic du site Web qui atteint l’objectif.Partage de voix: pourcentage de tout le contenu en ligne produit par une entreprise par rapport à ses concurrents.Engagement sur les réseaux sociaux: le nombre de partages, de likes ou de commentaires que la couverture reçoit.Autorité de domaine: algorithme de référencement qui dicte le classement d’un site sur les moteurs de recherche.Le nombre de placements média réalisés pour d’autres clients

Selon les services que vous recherchez, les indicateurs de réussite pertinents varieront. Faites vos recherches sur les paramètres de relations publiques en ce qui concerne les services que vous recherchez.

Bonne communication– Être un bon communicateur est essentiel pour développer de bonnes relations avec les clients et les professionnels des médias. Tous les spécialistes des relations publiques ne sont pas de bons communicateurs. Un excellent communicateur en relations publiques sera capable de transmettre des idées de manière persuasive et convaincante. Cela signifie que leurs mots sont concis, qu’ils évitent les divagations et qu’ils sont faciles à comprendre sans trop y réfléchir.

De plus, les spécialistes des relations publiques qui font preuve d’excellentes compétences en communication seront en mesure de transmettre des idées et d’être des auditeurs actifs. Ils écouteront vos besoins et vos idées, puis fourniront des commentaires constructifs pour créer la meilleure stratégie pour votre entreprise.

Une bonne communication s’étend également à l’écriture. Les entreprises de relations publiques démontreront un niveau élevé de capacité de communication écrite. Ceci est important, car une grande partie du travail effectué dans une entreprise de relations publiques est un contenu écrit. Les rédacteurs de relations publiques doivent pouvoir ajuster leur style d’écriture en fonction du contenu qu’ils écrivent et du client pour lequel ils travaillent.

Consultez les articles de blog, les publications sur les réseaux sociaux et les argumentaires médiatiques produits par une agence de relations publiques pour avoir une bonne idée de leur style d’écriture.

Expérience pertinente– Trouver une entreprise de relations publiques qui connaît votre secteur est essentiel. Si vous êtes un cabinet d’avocats cherchant à développer votre image de marque, l’embauche d’un cabinet de relations publiques axé sur l’industrie de la haute technologie ne vous fera probablement pas beaucoup de bien.

Une entreprise de relations publiques doit également savoir à quels journalistes ou professionnels des médias et à quels médias proposer du contenu dans votre secteur. Demandez à l’agence de relations publiques avec laquelle vous souhaitez travailler pour quelles entreprises elle a travaillé et demandez à voir des études de cas ou des exemples de travail pour avoir une meilleure idée de ce que l’entreprise peut faire dans votre secteur. C’est aussi une bonne idée de regarder les cabinets de relations publiques avec lesquels des entreprises du même secteur que le vôtre ont travaillé.

N’engagez pas une agence de relations publiques à la hâte

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors de l’embauche d’un cabinet de relations publiques pour votre entreprise. Cela peut être intimidant et même assez stressant. Vous voulez être sûr que vous obtenez votre argent et votre temps avec n’importe quelle entreprise que vous embauchez, alors ne soyez pas trop rapide pour choisir une entreprise de relations publiques. Prenez votre temps et faites des recherches approfondies sur les agences de relations publiques que vous filtrez. En vérifiant qu’ils possèdent ces six qualités essentielles d’une agence de relations publiques, vous comprendrez mieux ce qu’il faut rechercher dans chaque entreprise que vous interviewez. Espérons que votre marque trouvera le meilleur cabinet de relations publiques pour représenter votre entreprise. Bonne chance!

Auteur : Erika Taylor Montgomery

Erika Taylor Montgomery est PDG/publiciste en chef et fondatrice de Three Girls Media Inc., une agence de relations publiques et de marketing des médias sociaux spécialisée dans le travail avec les petites et moyennes entreprises.