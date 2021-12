6 meilleurs cadeaux dont chaque fan a besoin en cette période des fêtes

Alors que Blue Bloods peut ressembler à un autre drame policier de l’extérieur, les fans de longue date de la série savent que ce n’est qu’une partie. L’émission a construit une base de fans dévouée au cours de la dernière décennie parce que les téléspectateurs aiment la famille Reagan, les regardent grandir et apprendre de leurs erreurs et de leurs succès. C’est le spectacle parfait pour la saison des vacances, alors que les familles se réunissent, il n’est donc pas surprenant qu’il y ait de superbes cadeaux Blue Bloods pour les fans au moment de Noël.

Blue Bloods a fait ses débuts en septembre 2010 et est depuis lors le point d’ancrage de la programmation du vendredi soir de CBS. L’émission met en vedette Tom Selleck dans le rôle du commissaire de police de la ville de New York, Frank Reagan, avec Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan et Will Estes comme ses enfants, qui ont tous des emplois au service du public. Len Cariou joue également le rôle du père de Frank, Henry, qui a également été commissaire. La distribution actuelle de l’émission présente également Marisa Ramirez en tant que partenaire de Wahlberg et Vanessa Ray en tant que partenaire devenue épouse d’Estes. L’émission a récemment présenté Joe Hill, le fils du fils aîné décédé de Frank, Joe Reagan, et un membre de la famille que personne ne connaissait jusqu’à la saison 10. La 12e saison de l’émission a débuté le 1er octobre et tous les épisodes sont disponibles en streaming sur Paramount +. Si vous avez des membres de votre famille qui aiment le spectacle, voici quelques idées de cadeaux pour eux, tous liés au spectacle d’une manière ou d’une autre.

1. Le livre de cuisine Blue Bloods : 120 recettes qui mettront votre famille à table



(Photo: St. Martin’s Press via Amazon)

Tous les fans de Blue Bloods savent que le dîner de la famille Reagan est au cœur du spectacle. En 2015, Bridget Moynahan a aidé les fans à apprendre à préparer leurs propres dîners dominicaux Reagan avec The Blue Bloods Cookbook : 120 Recipes That Will Amener Your Family to the Table. Le livre est une collaboration avec Wendy Howard Goldberg.

12,20 $ sur Amazon.com

2. Les sangs bleus en DVD

(Photo : CBS via Amazon)

Bien que tous les épisodes de Blue Bloods soient disponibles en streaming, certains fans pourraient apprécier de posséder des éditions physiques de la série. Les 11 saisons sont disponibles sur DVD, chaque coffret comprenant du matériel bonus exclusif en coulisses. C’est un excellent choix pour ceux qui ne veulent pas s’abonner à un service de streaming.

sur Amazon.com

3. Le sang bleu d’Edward Conlon

(Photo: Riverhead Relié via Amazon)

Bien que Blue Bloods ne soit pas techniquement basé sur une histoire particulière, les mémoires d’Edward Conlon en 2010 Blue Blood racontent une histoire très similaire. Conlon est un ancien officier du NYPD dont les membres de la famille ont également servi. Son livre partage plusieurs événements majeurs à New York au cours de la première décennie du 21e siècle du point de vue d’un policier, des attentats terroristes du 11 septembre 2001 au trafic de drogue. Le livre a été finaliste du National Book Critics Circle Award for Nonfiction et a atterri sur la liste des livres remarquables du New York Times.

16,51 $ sur Amazon

4. T-shirt des sangs bleus

(Photo: A&E Designs via Amazon)

Les fans de Blue Bloods peuvent porter leur casting préféré sur un t-shirt grâce à A&E Designs. La société vend deux modèles différents, l’un avec le casting complet et l’autre avec juste Donnie Wahlberg. Les chemises sont également disponibles avec des manches longues.

17,50 $ à 23,40 $ sur Amazon.com

5. Nouveaux enfants sur le bloc Les plus grands succès



(Photo : Héritage via Amazon)

Bien avant que Donnie Wahlberg ne commence à résoudre des crimes sur Blue Bloods, il était membre du groupe de garçons New Kids on the Block. Chaque fois que Wahlberg fait une référence à NKOTB ou chante sur Blue Bloods, les fans se déchaînent sur Twitter. Aucun fan de Blue Bloods ne devrait se passer d’une copie de l’album Greatest Hits du groupe, qui comprend les chansons « Step By Step », « I’ll Be Loving You », « Cover Girl », « You Got It » et plus encore. simple.

6,13 $ sur Amazon

6. Voyageur debout en carton Frank Reagan

(Photo : CBS)

Il est impossible d’avoir Tom Selleck dans votre maison à moins d’être un membre de la famille de Selleck. La prochaine meilleure chose est l’incroyable Frank Reagan Cardboard découpé disponible sur le site Web de CBS Store. Il mesure 76″ X 23″ et son chevalet est collé à l’arrière pour qu’il soit autonome. C’est le cadeau parfait pour les fans de Blue Bloods qui veulent avoir l’impression d’avoir Selleck sur leurs épaules lors de leur prochaine frénésie de Blue Bloods.

44,95 $ chez CBS