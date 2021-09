6 meilleurs choix de MVP à faire avant la saison 2021

Comme jour d’ouverture de la NFL — JEUDI ! – approches, nous examinons certains des meilleurs paris que vous pouvez faire sur les joueurs et les équipes cette saison avant la semaine 1 afin que vous puissiez maximiser la valeur.

Après nos choix pour le Super Bowl, nous nous concentrons ensuite sur les joueurs les plus utiles qui pourraient vous rapporter gros, avec des cotes gracieusement fournies par Tipico Sportsbook.

Notre liste comprend de très grands noms : certains anciens MVP, un GOAT et certains joueurs qui ne sont peut-être pas si évidents (et, oui, ce sont tous des quarts, mais depuis 2000, il n’y a eu que quatre non-QB qui ont gagné la récompense).

Voici notre répartition de nos choix préférés :

Cela suppose que Prescott reviendra en pleine santé, ce qui est un pari en soi. S’il est en bonne santé, les Cowboys devraient avoir l’une des meilleures infractions de la NFL. Ils ont tout simplement trop d’armes pour aligner une mauvaise attaque – sauf blessure. Le meilleur trio de réception de la ligue, une ligne offensive solide comme le roc et l’un des meilleurs porteurs de ballon du jeu à Ezekiel Elliott. La défense des Cowboys sera probablement à nouveau faible, donc Prescott aura de nombreuses occasions de mettre un grand nombre de tirs au but. – Charles McDonald

Je crois beaucoup au jumelage de Stafford avec Sean McVay – voir, comme, toutes mes prédictions de football fantastique – et un corps de réception avec toutes sortes de talents. La défense des Rams aidera également Los Angeles à naviguer dans un NFC West ultra-difficile, ce qui pourrait conduire à des votes MVP pour Stafford. Avec ces chances, je suis prêt à jeter quelques dollars ici. – Charles Curtis

Jackson pourrait être un peu une surprise ici, mais il pourrait être en réserve pour une grande année. Les Ravens ont rajusté leur ligne offensive et ont sélectionné un solide receveur lors du repêchage avec Rashod Bateman. Jackson, une fois de plus, ramassera un tas de verges au sol et sera la clé du meilleur jeu de course de la ligue. Perdre JK Dobbins pour la saison avec un ACL déchiré va certainement faire mal, mais ils ont une solution plus que capable pour cela avec Gus Edwards. Étant donné que les Ravens ne lancent pas le ballon une tonne, tirer le meilleur parti de ces passes sera la clé du cas MVP de Jackson. Cela dépend du fait que Bateman se met à niveau et que Marquise Brown fasse un pas dans sa troisième année, mais les pièces sont là pour que Jackson remporte son deuxième MVP en trois ans. – CM

C’est moi qui m’amuse totalement ici. Mais avec des cotes élevées comme celle-là, vous commencez à y penser : et si Herbert s’appuyait sur une campagne de recrues vraiment solide et partait en deuxième année avec une équipe de Chargers intrigante ? Cela ne vaut-il pas quelques dollars à voir ? – CC

Même s’il a 43 ans, Tom Brady devrait connaître l’une des meilleures saisons de sa carrière. Les Buccaneers ont renvoyé tout le monde de leur équipe gagnante du Super Bowl, ils récupèrent l’ailier rapproché étoile OJ Howard de blessure, et Brady a une autre année de familiarité avec l’entraîneur-chef Bruce Arians et le coordinateur offensif Byron Leftwich. La ligne offensive sera à nouveau bonne et la défense devrait être parmi les meilleures de la ligue. Cette équipe va gagner beaucoup de matchs, ouvrant la voie à Brady pour être l’un des meilleurs candidats MVP de la ligue. – CM

Il a lancé pour près de 4 000 verges l’an dernier avec 26 touchés et a ajouté 819 et 11 autres points au sol.

Et s’il bat tous ces chiffres au cours de sa troisième année et atteint les 1 000 verges au sol ? Si les Cardinals se qualifient pour les séries éliminatoires, il doit être dans la conversation pour le MVP, et c’est pourquoi il y a une tonne de valeur ici. – CC

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).