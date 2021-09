6 meilleurs cryptos à acheter et à conserver pour la prochaine décennie

Les taureaux crypto se réjouissent. Ou du moins la plupart d’entre eux ne sont plus dans un état de désespoir malgré la volatilité récente. Bitcoin (CCC :BTC-USD), Ethereum (CCC :ETH-USD) et plusieurs autres cryptos ont repris vie cet été.

Fin juillet, le groupe se rapprochait de son plus bas. Puis à la mi-août, nous avons vu bon nombre de ces noms se rallier à plus de 50 %. Début septembre, les gains avaient gonflé à plus de 100 % dans plusieurs avoirs. Alors que de nombreux investisseurs ont été attirés par des prix plus élevés, la reprise offre un aperçu de ce que ces noms peuvent faire sous le bon élan.

C’est aussi un mouvement que nous attendions il y a quelques mois à peine.

Malgré la volatilité récente, la plupart des avoirs en crypto enregistrent des gains importants au cours des six dernières semaines environ. Mais c’est le look zoomé. Si nous effectuons un zoom arrière, sur quels cryptos pouvons-nous nous concentrer à long terme ?

Revenons en arrière et examinons six cryptos à posséder pour la prochaine décennie.

Cryptos pour la prochaine décennie : Bitcoin (BTC-USD)

Comment ne pas être en tête de liste avec le gorille de 800 livres ? Bitcoin a été et reste la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, pesant environ 850 milliards de dollars. C’est facilement plus du double de la prochaine plus grande crypto-monnaie du marché (alerte spoiler : c’est la prochaine sur cette liste).

À tous égards, faire disparaître la plus grande crypto semble être une mauvaise idée quand on pense à une décennie. Cela ne veut pas dire que le plus grand ne peut pas échouer – il le peut certainement – mais lorsque le marché est aussi volatil que l’espace crypto, cela aide à avoir une certaine stabilité.

Pour moi, ce serait comme faire disparaître la plus grande action par capitalisation boursière d’il y a 10 ans, qui était Pomme (NASDAQ :AAPL). Une décennie plus tard et que savez-vous, Apple reste la plus grande entreprise.

À tous égards, Bitcoin a connu un rallye massif ces derniers temps. Comme je l’ai dit dans l’intro, nous recherchions un boom estival et nous l’avons finalement obtenu. Bitcoin est actuellement plus élevé de plus de 70% par rapport à son plus bas de juin. Assis juste en dessous de la barre des 50 000 $ maintenant, je ne sais pas quand nous le verrons défier les sommets proches de 65 000 $. Cependant, il semble qu’il le fera à un moment donné dans le futur.

Jusqu’à présent, cela s’est avéré être une excellente réserve de valeur, malgré la forte volatilité.

Ethereum (ETH-USD)

Comme télégraphié dans la section précédente, Ethereum est notre prochain choix à posséder pour la prochaine décennie. J’ai beaucoup aimé Ethereum, car il a fait ses preuves à plusieurs niveaux.

Premièrement, il s’est avéré être une réserve de valeur viable, tout comme Bitcoin. Certes, ce n’était pas l’intention de sa création. Bitcoin a été créé pour être une alternative à la monnaie fiduciaire. Il a une quantité définie d’approvisionnement qui est libérée de manière ordonnée. Ce n’est pas une masse monétaire qui est régie par une banque centrale qui augmente ou diminue l’offre comme bon lui semble.

Cependant, Ethereum s’est avéré être une réserve de valeur viable, quoique volatile.

Cela dit, il a également des applications dans le monde réel. Là où Bitcoin a du mal à effectuer des transactions rapides – comme la vérification pendant une transaction – Ethereum est beaucoup plus rapide. En raison de la lenteur du processus de Bitcoin, les sociétés émettrices de cartes de crédit ne sont pas vraiment confrontées à une menace perturbatrice réelle. Ethereum est cependant beaucoup plus rapide. Pas que je pense Visa (NYSE :V) est forcément face à la guillotine, mais une application du monde réel est un beau changement de rythme dans ce domaine.

En outre, Ethereum est capable de contrats intelligents, ce qui permet à un paiement ou à un dépôt fiduciaire d’être libéré automatiquement à la réalisation de certaines étapes ou satisfactions contractuelles.

Ethereum alimente également le marché NFT que nous voyons se dérouler devant nous. Je ne sais pas combien de temps durera la rage du marché NFT, mais en attendant, c’est Ether qui rend cela possible.

Enfin, n’oublions pas la prochaine mise à niveau “Ethereum 2.0” vers le protocole actuel de l’ETH, qui promet de convertir la pièce actuelle d’un système de preuve de travail en un système de preuve de participation. Cela réduira finalement l’énergie dépensée pour les opérations minières et améliorera la vitesse du réseau d’Ethereum.

Cryptos pour la prochaine décennie : Bitcoin Cash (BCH-USD)

Comme Bitcoin, Bitcoin Cash figure sur notre liste « Prochaine décennie ». Contrairement à Bitcoin, celui-ci est beaucoup plus récent. Créé en 2017 à partir d’un fork Bitcoin, il a été conçu pour « s’adapter à une plus grande taille de bloc par rapport à Bitcoin, permettant plus de transactions en un seul bloc ».

Bitcoin et Bitcoin Cash ne sont pas si différents, même si la taille en fait certainement partie. Bitcoin Cash pèse avec une capitalisation boursière de seulement 12 milliards de dollars. Cependant, cela en fait toujours l’un des plus grands cryptos parmi lesquels choisir.

La principale différence et l’avantage de Bitcoin Cash sont les vitesses de transaction plus rapides. Tout comme les coûts de transaction et la vitesse sont un inconvénient majeur pour Bitcoin, c’est un avantage pour Bitcoin Cash.

Je ne suis pas un visionnaire de l’espace crypto. Cependant, je peux voir un avenir dans lequel Bitcoin reste une réserve de valeur et les transactions sont effectuées à l’aide de Bitcoin Cash. Cela n’arrivera peut-être jamais, mais il semble peu probable que Bitcoin Cash disparaisse.

Polkadot (DOT-USD)

Polkadot est intéressant. Je ne sais pas si cela va vraiment décoller de la même manière que certaines des plus grandes crypto-monnaies, mais cela a certainement du potentiel. Mais d’abord, qu’est-ce que Polkadot ? Voici ce que Forbes a à dire :

« Polkadot a été fondée par la Web3 Foundation en Suisse et est un site Web décentralisé et open source créé par l’ancien CTO d’Ethereum Gavin Wood, Robert Habermeier et Peter Czaban. Gavin Wood est l’un des fondateurs et est l’ex-CTO et co-fondateur d’Ethereum.

De plus, la société est « en bonne voie pour fournir la plate-forme la plus robuste en matière de sécurité, d’évolutivité et d’innovation ». Il « offre une évolutivité économique sans précédent en permettant à un ensemble commun de validateurs de sécuriser plusieurs blockchains. Polkadot offre une évolutivité transactionnelle en répartissant les transactions sur plusieurs blockchains parallèles.

J’adore le fait que l’un des fondateurs d’Ethereum développe ici une autre crypto-monnaie. Je ne sais pas s’il sera adopté comme les autres, mais il montre au moins que ses fondamentaux sous-jacents doivent être solides.

Cryptos pour la prochaine décennie : Cardano (ADA-USD)

Présentant l’une des plus jeunes crypto-monnaies, de nombreux investisseurs entendent à peine parler de Cardano. Sa date de sortie initiale était en 2017, mais sa sortie stable n’a eu lieu qu’en mai 2021.

C’est fou de penser que Cardano vole sous le radar en ce moment. C’est d’autant plus vrai qu’une majorité d’investisseurs occasionnels en cryptographie ne le connaissent probablement pas encore. Malgré cela, il détient la troisième plus grande capitalisation boursière de l’espace, pesant 76 milliards de dollars.

Comme Polkadot, l’un des anciens fondateurs d’Ethereum était derrière celui-ci, Charles Hoskinson. Comme Ethereum 2.0, Cardano est une crypto-monnaie de preuve de participation. Selon Cardano :

« Cardano est manifestement sécurisé contre les mauvais acteurs et les attaques Sybil. Chaque transaction, interaction et échange est récupérée de manière immuable et transparente, et validée en toute sécurité à l’aide de la multi-signature et d’un modèle UTXO étendu pionnier.

Litecoin (LTC-USD)

Enfin et surtout, nous avons Litecoin. Avec une capitalisation boursière d’environ 12 milliards de dollars, c’est loin d’être le plus grand nom de cette liste. En fait, c’est la plus petite crypto-monnaie de cette liste, bien qu’elle ne soit pas la plus jeune.

Fondé en 2011, le Litecoin est considéré comme la « version allégée de Bitcoin », selon son fondateur Charlie Lee.

En raison de sa petite taille et de son manque de popularité par rapport à certaines des autres options les plus populaires du marché de la cryptographie, il est difficile de savoir si le Litecoin prospérera dans 10 ans. Heck, il est difficile de savoir ce qui va prospérer dans une décennie. Très probablement, ce sera quelque chose dont nous n’avons jamais entendu parler aussi.

À tous égards, seuls 84 millions de Litecoins peuvent être mis en circulation, contrairement à Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ou d’autres cryptos, il y a au moins une limite à l’offre. Cela devrait aider à le garder pertinent à l’avenir, même s’il ne parvient pas à prendre son élan.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.