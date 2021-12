6 meilleurs jeux à jouer en premier dans le pack d’extension en ligne Nintendo Switch

Il y a neuf jeux N64 et 14 jeux Sega Genesis lancés avec le pack d’extension Nintendo Switch Online +, mais lesquels devriez-vous jouer en premier ? Certains d’entre eux définissent non seulement l’apogée de leur époque, mais ont également façonné le jeu tel que nous le connaissons aujourd’hui. Ce sont ces tubes populaires que nous recommandons le plus. Pour améliorer l’expérience, vous devriez vraiment envisager de vous procurer un contrôleur N64 ou un contrôleur Sega Genesis (si vous pouvez les trouver, bien sûr).

6. Mario Kart 64 N64 (1996)

Source : Nintendo

À la fin des années 90, aucune soirée pyjama n’était complète sans Mario Kart 64. Jusqu’à quatre joueurs pouvaient courir à la fois tout en contrôlant Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, DK, Wario ou Bowser. C’était techniquement le deuxième jeu de la série, mais c’était le premier à introduire des personnages et des parcours en 3D.

Amusez-vous à saisir des objets et à lancer des obus les uns aux autres pour maintenir votre avance. Il y a assurément beaucoup de huées et de rires. Le pack d’extension Nintendo Switch Online + vous permet même de jouer en ligne contre d’autres joueurs, vous aurez donc toujours quelqu’un contre qui courir tant que vous aurez accès à Internet.

5. Star Fox 64 N64 (1997)

Source : @ModernXP sur YouTube

La plupart des jeunes joueurs de nos jours ne reconnaissent probablement que Fox, Falco, Wolf, Slippy et Peppy de Super Smash Bros. Ultimate, voire pas du tout. Cependant, ces animaux ont joué dans l’un des meilleurs jeux de vol jamais créés. Star Fox 64 a introduit la série en 3D et s’est construite sur la base de l’original pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Malheureusement, la série Star Fox n’a pas si bien fonctionné depuis lors. En fait, aucun jeu Star Fox original n’est encore sorti sur Switch. Espérons que cela change à l’avenir, mais pour l’instant, profitez du moment où la série était à son apogée et « faites un tonneau » pour lui rendre hommage.

Le scientifique maléfique, Andross, a tué le père de Fox il y a des années, et il est de retour pour faire des ravages dans le système Lylat. C’est à Fox McCloud et à son équipe d’affronter les méchants de ce singe et de le vaincre. Être capable de voler dans cet espace tout en s’engageant dans des combats épiques est non seulement satisfaisant mais amusant à regarder. De plus, il existe un composant multijoueur à partager avec d’autres qui peut prendre en charge jusqu’à quatre joueurs.

4. Rues de Rage 2 Sega Genesis (1992)

Source : iMore

Lorsque la Sega Genesis est sortie, la campagne de marketing a fait tout son possible pour que le système semble cool et nerveux au public américain. Streets of Rage 2 était un facteur important dans cette représentation car il vous permettait de battre des voyous et toute autre personne qui se mettait sur votre chemin tout en étant habillé comme un mec cool portant la mode des années 90.

L’histoire se déroule après les événements du premier jeu où trois hommes – Adam Hunter, Axel Stone et Blaze Fielding – ont tous vaincu la Syndicate Crime Organization. Cependant, Adam est kidnappé par le chef de l’organisation, M. X, et c’est à Axel et Blaze de le sauver. Reprenez cette entreprise par vous-même ou passez une manette à un ami et frappez les méchants ensemble après une longue journée.

3. Papier Mario N64 (2000)

Source : @NintendoMovies sur YouTube

L’aventure 2D originale est l’un des meilleurs jeux Paper Mario jamais sortis. À une époque où les développeurs expérimentaient de tout nouveaux visuels 3D, l’esthétique du papier s’est démarquée et a donné à Paper Mario un style unique qui a ravi les joueurs et les développeurs depuis.

Mario et Luigi sont invités à venir au château de la princesse Peach. Cependant, à son arrivée, Bowser kidnappe tout le bâtiment et envoie Mario voler. Maintenant, notre plombier préféré doit parcourir le Royaume Champignon pour se lier d’amitié avec de nouveaux compagnons, résoudre des énigmes et combattre les méchants pour sauver la situation. Cependant, la princesse Peach n’attend pas seulement. Vous pouvez également fouiner et recueillir des informations sur le Koopa King tout en étant prisonnier. Ce jeu déborde de charme et est définitivement un RPG à ne pas manquer.

2. Sonic l’hérisson 2 Sega Genesis (1992)

Source : iMore

Cette suite est sortie juste après le succès majeur du premier jeu et a introduit des capacités à deux joueurs dans la formule originale de Sonic. Sonic était le personnage phare de Sega à une époque où Nintendo avait une place forte sur le marché des jeux. Il a été créé pour être un concurrent beaucoup plus cool et beaucoup plus rapide de Mario.

Au lieu de se déplacer à un rythme régulier et de suivre le même itinéraire prévisible, Sonic a plusieurs chemins qu’il pourrait emprunter à des vitesses rapides. Vous pouvez le faire aller encore plus vite à l’aide de ressorts ou en rentrant d’abord dans une balle. Mais il y a beaucoup de dangers en cours de route, vous devez donc réagir rapidement et trouver les meilleurs éléments dans ce jeu de plateforme.

1. La Légende de Zelda : Ocarina of Time N64 (1998)

Source : @JHNingamer sur YouTube

Vous attendiez-vous à autre chose ? Ocarina of Time est depuis longtemps une norme par rapport à laquelle d’autres jeux vidéo ont construit leur base et se sont mesurés. En fait, pendant plus d’une décennie après la sortie du jeu, il a maintenu la position de meilleur jeu de tous les temps parmi de nombreuses listes prestigieuses.

Ocarina of Time a été l’un des premiers jeux à tirer pleinement parti de l’espace 3D dans un cadre de RPG d’action. Au lieu de vous faire répéter les mêmes choses encore et encore, le gameplay est également incroyablement varié. Vous voyagez vers des terres lointaines, vous vous faufilez autour d’un château, utilisez une grande bibliothèque d’équipements et même volez un cheval à un moment donné. Il a également perfectionné le mécanisme de verrouillage et fourni une histoire solide, avec un jeu qui a duré 25 heures et demie en moyenne, ce qui était assez long pour l’époque. Si ces choses ne semblent pas impressionnantes, c’est parce qu’elles sont devenues la norme aujourd’hui, mais c’est Ocarina of Time que nous devons remercier pour cela.

Alors c’est quoi l’histoire de toute façon ? Link est un jeune enfant qui vit dans la forêt avec les autres enfants Kokiri. Cependant, il a des rêves troublants et est le seul enfant sans fée. Bientôt, une fée vient à ses côtés et il s’embarque en dehors de la forêt dans une aventure qui s’étend sur le temps et l’espace pour vaincre le mal Ganondorf. Pour ce faire, il plonge dans plusieurs donjons, affronte un certain nombre de boss, rencontre un casting de personnages originaux et parcourt une carte relativement grande. Que vous ayez joué à ce jeu dans votre jeunesse ou que vous ne l’ayez jamais essayé, c’est le moyen idéal pour résumer les sommets du glorieux jeu des années 90. Pour toutes ces raisons et bien d’autres, c’est le meilleur jeu auquel jouer sur le pack d’extension Nintendo Switch Online +.

Bonus : Super Mario 64 N64 (1996)

Source : Nintendo

La première véritable aventure en 3D de Mario était de loin le jeu N64 le plus vendu à son époque et a servi d’énorme expérience pour les développeurs de Nintendo alors qu’ils essayaient de voir quelles limitations la nouvelle console pouvait surmonter. Étant donné que de nombreuses personnes ont déjà acheté ce jeu avec la collection Super Mario 3D All-Stars, il ne semblait pas juste de le classer parmi les autres entrées du pack d’extension. Cependant, si vous n’avez pas acheté cette collection ou si vous n’avez jamais joué au jeu auparavant, vous devriez y jeter un coup d’œil.

Le jeu commence avec Mario recevant une invitation de la princesse Peach. Cependant, en arrivant à son château, il découvre que Bowser l’a kidnappée et a repris sa demeure. Pour sauver son ami royal, notre plombier préféré doit sauter dans des peintures magiques, puis se frayer un chemin à travers plusieurs niveaux afin de collecter des étoiles. Plus il en accumule, plus il peut traverser le château avant d’abattre Bowser.

Tous les jeux du pack d’extension

Tout ce qui est marqué d’un

ne sera pas disponible au lancement mais arrivera dans le futur.

jeux N64

Super Mario 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Mario Kart 64 Star Fox 64 Sin and Punishment Dr. Mario 64 Mario Tennis 64 WinBack L’histoire de Yoshi Banjo-Kazooie* Pokémon Snap* The Legend of Zelda: Majora’s Mask* Kirby 64: The Crystal Éclats* Mario Golf* Paper Mario* F-Zero X*

Jeux Sega Genesis

Sonic the Hedgehog 2 Streets of Rage 2 Ecco the Dolphin Castlevania: Bloodlines Contra: Hard Corps Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik Golden Axe Gunstar Heroes MUSHA. Phantasy Star IV Ristar Shining Force Shinobi III : Le retour du maître ninja Strider

Temps de jeu

Il y a tellement de titres N64 et Sega Genesis parmi lesquels choisir lorsque vous activez votre abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Bien que nous vous suggérions certainement de jouer à travers chacun d’eux, vous devriez d’abord consulter The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Sonic the Hedgehog 2. Ce sont tous deux des classiques qui résistent assez bien et qui ont contribué à façonner l’industrie du jeu vidéo.

D’énormes succès comme Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda: Majora’s Mask et d’autres classiques arriveront prochainement dans le pack d’extension. Alors, ne manquez pas ceux-ci lors de leur sortie.