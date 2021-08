6 milliards de dollars d’actifs numériques restent dans les DAO

Selon le dernier rapport de la société de logiciels Blockchain ConsenSys, les 20 organisations autonomes décentralisées (DAO) ont des actifs numériques d’une valeur de 6 milliards de dollars.

“D’après les données et les analyses présentées, il n’est pas exagéré de dire que l’ensemble du système financier est en train d’être reconstruit à partir de principes fondamentaux avec plus de sécurité, de transparence et de compilabilité entre protocoles.”

Plus précisément, le rapport inclut l’expansion des échanges décentralisés (DEX), la poussée institutionnelle vers DeFi. A cela s’ajoute la croissance des Organisations Autonomes Décentralisées (DAO). Aussi, sur l’importance croissante de la gouvernance des jetons et la nécessité de résoudre les problèmes de mise à l’échelle de DeFi.

Croissance des Organisations Autonomes Décentralisées (DAO)

D’ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, un DAO est une organisation représentée par des règles codées comme un programme informatique transparent. De plus, il est contrôlé par les membres de l’organisation et n’est pas influencé par un gouvernement central.

Par conséquent, la chose intéressante à propos des DAO est que la confiance n’a pas besoin d’entrer dans l’équation. Puisqu’il est adossé à un code 100% transparent et vérifiable.

Ainsi, selon ConsenSys, les plus grands DAO incluent des projets de financement décentralisé (DeFi). Tels que Compound, Uniswap, Bankless et des entités financées par des fonds publics telles que Gitcoin.

À cet égard, le rapport ConsenSys souligne que les DAO ont augmenté au deuxième trimestre. Et maintenant, ils représentent un nouveau type de coordination lorsqu’il s’agit de prendre des décisions financières pour la collecte de fonds ou le déploiement de capitaux.

Echanges Décentralisés (DEX)

Comme on le sait, les échanges décentralisés (DEX) ont continué de gagner en attrait parmi les individus du marché au sein de l’industrie de la crypto-monnaie.

En d’autres termes, les DEX s’attaquent au problème de pouvoir accéder aux actifs cryptographiques de n’importe où dans le monde. Tant que les utilisateurs disposent d’une connexion Internet et d’un portefeuille actif tel que MetaMask, un produit entièrement détenu par ConsenSys.

Selon ConsenSys, les échanges décentralisés ont vu les volumes de transactions atteindre un total de 343 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Dépassant le total de 335 milliards de dollars de Coinbase au premier trimestre 2021 et un énorme volume de transactions de 343 milliards de dollars, 173 milliards rien qu’en mai.

« L’un des faits saillants de DEX au deuxième trimestre a été le déploiement d’Uniswap de sa troisième version, Uniswap V3. La part de marché d’Uniswap dans le volume DEX est passée de 60 % à 74 % au cours du deuxième trimestre.

En fait, parallèlement à la croissance de DeFi, les organisations autonomes décentralisées (DAO) telles que Uniswap, Compound, Aave et Synthetix ont progressé au deuxième trimestre en tant que nouvelle structure organisationnelle. Plus de 6 milliards de dollars sont détenus dans DAO, avec plus de 700 000 membres et détenteurs de jetons DAO.

Dans notre section #DAO, nous montrons les nouveaux types de services de jetons, la gouvernance, la gestion de trésorerie, la gestion des risques, la croissance, la communauté, les opérations et le développement pour les DAO 🏦🤖💹 Plus de 6 milliards de dollars d’actifs numériques sont désormais détenus dans les 20 premiers DAO ! pic.twitter.com/E5DfYztky0 – ConsenSys (@ConsenSys) 3 août 2021

Autres sujets importants

De même, certains des autres problèmes importants identifiés dans le rapport ConsenSys soulignent dans quelle mesure le réseau Ethereum stimule la finance décentralisée.

Ainsi, à la fin juin 2021, 2,91 millions d’adresses Ethereum uniques avaient interagi avec au moins un protocole DeFi. Ce qui représente une croissance de 65% par rapport au trimestre précédent.

« Alors que l’éducation axée sur la communauté, les interfaces utilisateur simples, les rendements attrayants et la sensibilisation générale aux meilleures pratiques DeFi ont augmenté au cours du trimestre, le nombre de nouvelles orientations a également augmenté. »

En guise de clôture, le réseau Ethereum reste un moteur majeur de la finance décentralisée. Indique la poursuite d’une tendance amorcée à la mi-2020.

Je me retire avec cette phrase d’Iván Fernández : « La plupart d’entre nous ne profitent que des faiblesses et des défauts des autres. Au lieu de les pousser à atteindre leurs objectifs.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport