10/12/2021 à 19:24 CEST

Porto a présenté mardi son bilan annuel, avec des bénéfices historiques dans la campagne 2020-2021 de 33,4 millions d’euros, et son président, Pinto da Costa, a clairement indiqué que la limite de salaire pour les footballeurs du club ce sera au maximum 6 millions d’euros par an et par joueur.

Il a rappelé le cas du Mexicain Héctor Herrera, qui a quitté le club il y a deux saisons pour l’Atlético de Madrid, après que les « dragons » n’ont pas voulu surmonter cette barrière salariale.

Il s’agit du résultat économique le plus positif de l’histoire du club, qui n’a jamais obtenu autant de bénéfices puisque lors de la saison 2003-2004 il a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 millions.

Porto a souligné que lors de la campagne 2019-2020, le solde net des comptes était de -116,1 millions d’euros. Le club des gardiens a expliqué que les transactions de ses joueurs la saison dernière ont dégagé un solde positif de 74,8 millions d’euros.

C’était surtout dû à la vente du jeune canterano Fabio Silva, acquis par l’anglais Wolverhampton pour 40 millions d’euros. Porto a également tiré d’importants bénéfices de la vente de Alex Telles, Zé Luís ou « Tiquinho » Soares. Malgré les ventes, la valeur des effectifs a été réévaluée de 34 millions d’euros, passant de 76 (2019-2020) à 110.

L’effondrement des ventes de billets de la saison 2020-2021 en raison de la pandémie, qui a représenté des revenus de 40 000 euros contre 6,38 millions de la saison 2019-2020, a été compensé par leur participation à la Ligue des champions, dans laquelle Porto est tombé en quart de finale contre Chelsea et a réalisé des revenus de 73,7 millions.

Lors de la saison précédente (2019-2020), son passage en Europe signifiait un revenu de 10 millions, puisqu’il jouait la Ligue Europa. Concernant les droits télévisuels, en 2020-2021 ils ont augmenté de 13,1 millions d’euros, à 49,2 millions, par rapport à la campagne précédente et les revenus issus de la publicité et des parrainages ont baissé de 5,7 millions, à 15,7 millions.