6 mobiles avec recharge sans fil beaucoup moins chers que vous ne le pensiez | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Fatigué de devoir toujours brancher le câble USB pour recharger votre mobile? Rechargez-vous continuellement votre mobile et cela vous rend désespéré? Il est maintenant temps de passer au chargement sans fil. Plus confortable et sans gêne. Vous laissez le mobile dans la station de charge, et c’est tout. Et ce n’est pas un luxe. Si vous ne le croyez pas, jetez un œil à ces six mobiles de recharge sans fil bon marché.

Jusqu’à récemment, la recharge sans fil était presque considérée comme une excentricité. Mais au cours des deux dernières années, il a évolué remarquablement, au point qu’il est fort probable que dans un avenir pas trop lointain, toute recharge se fera sans fil.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il est vrai que la vitesse de recharge n’est toujours pas égale au câble, mais elle a été multipliée par deux et trois en un an seulement. Et cela peut être compensé en chargeant le mobile plusieurs fois par jour, au lieu d’une seule. Il arrive souvent que nous ne l’utilisions pas. Si vous ne rechargez que la nuit, vous ne remarquerez pas la différence.

Un autre mythe qui n’est plus justifié est que la recharge sans fil est une mode coûteuse. Comme nous allons le voir dans cette liste, vous pouvez obtenir un bon mobile de Samsung, Xiaomi, Apple et d’autres grandes marques avec une recharge sans fil.

Xiaomi Mi 10

Avec la génération mobile Mi 10 sur Xiaomi ils ont enfin mis les pieds sur le marché mobile de la gamme premium. Ce Mi 10 est un bijou qui ne manque de rien, y compris la recharge rapide sans fil et aussi un prix ajusté de moins de 550 € sur Amazon.

Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,67 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. C’est un mobile qui est particulièrement bon pour les jeux, en plus de son rafraîchissement, il est compatible avec HDR10 +, il a un haut niveau de contraste et de luminosité de 1120 lentes.

Avec le module Snapdragon 865 et 5G, ce mobile Xiaomi est un haut de gamme qui, cependant, tombe bien en dessous d’autres mobiles similaires en termes de prix.

Il utilise un processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais vous trouverez également une version avec 256 Go de stockage. Xiaomi Mi 10 est le premier mobile à transporter un appareil photo de 108 mégapixels, plus un ultra grand angle de 13 mégapixels, une macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur. La caméra selfie mesure 20 mégapixels.

Comme si cela ne suffisait pas, il dispose d’une charge sans fil rapide de 30 W et même d’une charge sans fil inversée de 10 W. C’est l’un des rares mobiles à avoir cette vitesse de charge sans fil. Il dispose également du WiFi 6, du NFC et d’une batterie de 4780 mAh.

iPhone SE

L’une des surprises d’Apple a été le nouveau iPhone SE (2020). Avec le design de l’iPhone 8 mais avec le cœur de l’iPhone 11, ce mobile est aujourd’hui le moins cher d’Apple. Il peut être obtenu pour moins de 450 € sur Amazon.

Il dispose d’un écran Retina de 4,7 pouces, d’un bouton Touch ID pour le déverrouiller avec votre empreinte digitale, d’un appareil photo 12 mégapixels avec effet portrait et d’un appareil photo pour les selfies et les appels vidéo haute définition Face ID.

Le nouveau mobile compact d’Apple a A13 comme processeur et NFC pour les paiements mobiles, entre autres fonctionnalités de pointe, bien que son prix soit bien inférieur à celui des autres iPhones.

La meilleure chose est qu’il utilise le processeur A13 Bionic présent dans l’iPhone 11, avec tous les avantages de vitesse et de capacités de réalité augmentée ou de traitement d’image.

C’est l’iPhone bon marché d’Apple, mais il a une longue durée d’utilisation grâce à la politique de mise à jour iOS et il maintient très bien son prix de revente une fois que vous souhaitez le mettre à jour.

N’oubliez pas de lire notre revue iPhone SE pour en savoir plus.

Samsung Galaxy S10e

le Samsung Galaxy S10e C’est l’une des équipes qui a frappé le marché de la gamme S10, un mobile avec une taille plus serrée mais qui a une performance qui n’a rien à envier au S10, au S10 Plus ou au nouveau S10 Lite. Même l’appareil photo principal est le même que le S10.

Il dispose d’un écran AMOLED dynamique de 5,8 pouces avec une résolution Full HD +. Le processeur choisi est l’Exynos 9820, bien qu’il soit parfois possible de trouver le Snapdragon 855, selon d’où il vient. Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce mobile est l’un des meilleurs rapport qualité / prix du catalogue Samsung. Il dispose d’un panneau AMOLED et d’un processeur Exynos 9820 qui l’assimile à bien des égards au haut de gamme.

Il dispose d’une double caméra 16 + 12 MP et d’une caméra frontale de 10 MP. La batterie est de 3100 mAh, et en plus d’une charge rapide et sans fil, elle intègre un supplément intéressant: autoliquidation. Autrement dit, le mobile peut être utilisé pour recharger d’autres appareils.

C’est un haut de gamme en termes de performances et d’appareils photo, même si la durée de vie de la batterie peut être améliorée, selon notre analyse.

OnePlus 9 Pro

OnePlus peut se vanter d’avoir plusieurs mobiles avec ce type de charge et l’un des plus puissants de la marque dispose également d’une charge sans fil de 50 W: OnePlus 9 Pro.

Avec une Écran de 6,7 pouces, processeur Snapdragon 888, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, C’est un mobile qui se distingue grandement par la batterie qui peut être chargée rapidement à 65 W et sans fil à 50 W.

Mais malgré le fait de parler de l’un des principaux fabricants avec l’un de ses meilleurs appareils, il ne faut pas penser que nous sommes face à un mobile qui dépasse les 1000, mais qu’il peut être acheté à la Fnac pour 880 euros.

Huawei P30

L’un des téléphones vedettes de 2019 et qui reste l’un des téléphones avec le meilleur appareil photo du marché et avec les services Google c’est lui Huawei P30. Ce smartphone doté d’un écran de 6,1 pouces et d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran est devenu une option bon marché dans le haut de gamme.

Vous pouvez trouver un Huawei P30 en ce moment pour environ 500 euros Amazon, un bon prix et l’un de ses plus bas de tous les temps. Il a tout ce que vous recherchez dans un mobile haut de gamme, mais maintenant très à prix réduit. Le processeur à huit cœurs Kirin 980, 8 Go de RAM et une mémoire de stockage rapide de 128 Go garantissent un fonctionnement fluide.

L’un des meilleurs téléphones avec appareil photo de Huawei dispose d’un écran de 6,1 pouces, d’un processeur Kirin 980 à huit cœurs, de 6 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Il dispose d’une triple caméra Leica de 40 MP grand angle, 16 MP grand angle, 8 MP téléobjectif et une caméra frontale 32MP.

Il comprend également le système triple caméra Leica avec un appareil photo principal ultra grand angle de 48 MP, un appareil photo grand angle 16 MP et un téléobjectif 8 MP.

En plus d’avoir une charge sans fil de 10 W, il comprend une batterie de 3650 mAh avec une charge rapide à 30 W, ce qui vous permet d’avoir 60% de la batterie pleine en une demi-heure.

LG V40 ThinQ

Bien que les mobiles LG soient généralement infiltrés, on ne peut nier que leurs gammes élevées tentent d’atteindre le niveau d’Apple, Xiaomi, Samsung et Huawei, ce qui leur complique la tâche. C’est pourquoi ce LG V40 ThinQ mérite d’être mentionné, le smartphone phare de LG de 2018 et début 2019 et qui dispose d’une charge sans fil.

Avec un écran de 6,4 pouces, un processeur Snapdragon 845, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour toutes vos photos et vidéos, ce n’est pas un mobile à prendre à la légère car il est très puissant et est désormais à un prix dévastateur de seulement € 385 sur Amazon.

Smartphone 6,4 pouces avec processeur octa-core Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage et batterie de 3300 mAh avec charge rapide. Appareil photo principal 12 MP, grand angle 16 MP, téléobjectif 12 MP et caméra selfie 8 MP.

Il dispose d’un système à 3 caméras très complet, avec un principal de 12 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, utilisez un appareil photo très lumineux de 8 mégapixels.

La batterie de 3300 mAh fonctionne toujours bien pendant plus d’une journée d’utilisation, mais heureusement, elle comprend une charge sans fil et une charge rapide qui remplit la batterie à moitié en environ 30 minutes.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.