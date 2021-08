6 mois pour aller aux JO d’hiver de Pékin : c’est ainsi que la Chine se prépare | Vidéo

Après la fin des Jeux olympiques de Tokyo, tous les regards sont tournés vers les Jeux d’hiver de Pékin en 2022. La Chine fait face à une pression internationale croissante sur diverses controverses : de la mauvaise gestion de l’épidémie de coronavirus aux violations présumées des droits humains contre les musulmans Ouïghours dans la région occidentale du Xinjiang. Dans ce contexte, le pays asiatique veille à parfaire l’événement et ainsi montrer sa force nationale et mondiale. David Culver s’est rendu dans la région montagneuse de Chongli à Pékin pour visiter les projets massifs et les infrastructures durables en préparation de l’événement.