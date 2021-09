6 moments nostalgiques de SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake

Vous avez aussi chanté « Sweet Victory », n’est-ce pas ?

THQ Nordic a dévoilé aujourd’hui un nouveau jeu SpongeBob SquarePants lors de la diffusion en direct de son 10e anniversaire, et bien que la bande-annonce manquait de gameplay réel, elle regorgeait de références emblématiques à la série.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake suit SpongeBob et Patrick alors qu’ils brisent le tissu de la réalité en utilisant le vœu exaucé par les larmes de la sirène. La bande-annonce n’offre pas beaucoup d’informations concrètes sur le gameplay, mais elle fournit certainement des tas de références de séries. Voici ceux que j’ai attrapé.

La bande-annonce nous plonge dans la nostalgie de Bob l’éponge dès le début alors que Plankton joue les premières notes de piano de “Sweet Victory”, une chanson de “Band Geeks”, épisode 15 de la saison 2 de la série. Dans cet épisode, Squidward essaie d’assembler Bikini Bottom pour jouer à un spectacle de mi-temps de style Super Bowl. Ce moment était si populaire dans la série qu’il a trouvé sa place sur la véritable scène du spectacle de la mi-temps lors du Super Bowl 2019.

Après que Bob l’éponge et Patrick soient aspirés dans un portail, Bob l’éponge monte une planche de surf à bulles dans la référence suivante. MAIS j’ai une théorie selon laquelle cette planche de surf à bulles est l’âme du personnage disparu, Scooter. Écoutez-moi : dans l’épisode 23 de la saison 2 (“Bubble Buddy”), Bob l’éponge et son ami Bubble Buddy laissent Scooter enterré dans le sable avant qu’une grande marée n’arrive. Scooter se noie hors de l’écran et apparaît comme un ange dans la scène suivante. La chaîne YouTube officielle de Bob l’éponge fait référence à cet événement dans la vidéo Scooter’s Haunting Secret | Bas de Bikini Mystères Ep. 6, ce qui me porte à croire qu’il aurait pu se réincarner en planche de surf à bulles dans la prochaine vie. La logique derrière ma théorie est que Scooter, qu’il repose en paix, surfait dans l’épisode en question, et bien que Bubble Buddy était… une bulle, le Scooter maintenant décédé était le seul à avoir surfé dans l’épisode. Je pourrais être sur quelque chose… ou je pourrais trop réfléchir. Tu décides.

Pendant que vous faisiez des bulles, Bob l'éponge a étudié le karaté.

La prochaine référence notable dans la bande-annonce se produit lorsque SpongeBob affronte Sandy Cheeks dans son équipement de protection de karaté. C’est un clin d’œil à l’épisode 14 de la saison 1, “Karate Choppers”, dans lequel Bob l’éponge montre ses prouesses en arts martiaux.

La quatrième référence présente l’homme des cavernes Bob l’éponge, comme on le voit dans “Ugh”, le 54e épisode de la saison trois, dans lequel un Bob l’éponge préhistorique, Patrick et Squidward découvrent le feu.

La cinquième référence représente Bob l’éponge transformé en escargot, un spectacle qui hantera mes rêves pour les nuits à venir. Il s’agit du 13e épisode de la première saison, “J’étais un adolescent Gary”, dans lequel Squidward injecte accidentellement Bob l’éponge avec du plasma d’escargot. Ouais, oublions tous collectivement que cet épisode existe.

La référence finale montre Bob l’éponge chevauchant Mystery the Seahorse, un clin d’œil à l’épisode 42 de la saison trois, “” My Pretty Seahorse “. Dans cet épisode, Bob l’éponge obtient un hippocampe de compagnie et tente de le cacher au travail à M. Krabs.

Cela fait beaucoup de références ! Bien que je sois amer que nous n’ayons vu aucun gameplay réel, c’était assez malade d’entendre le solo de guitare de Mme Puff. Espérons que nous pourrons bientôt discuter de la façon dont The Cosmic Shake ressemble à un jeu plutôt que de toutes les façons dont il essaie de nous rappeler la série.