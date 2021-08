6 non-rookies de la NBA Summer League qui se sont démarqués

La Summer League est toujours un événement étrange qui oppose par inadvertance deux extrêmes du paysage NBA. Dès que vous atterrissez à Vegas, vous rencontrez des panneaux d’affichage après l’autre faisant la publicité de la vitrine du basket-ball, bourrés entre les panneaux d’affichage d’Usher et de David Blaine.

Les visages sur ces panneaux d’affichage sont les plus grandes stars de la NBA : Steph Curry, Kevin Durant, LeBron James. C’est qui la NBA choisit pour annoncer l’événement, mais ce n’est pas qui vous y verrez, à moins que vous ne regardiez les coulisses. Au lieu de cela, les fans de basket-ball, les nerds et les passionnés affluent dans le désert pour voir des joueurs à leurs débuts de la NBA : Cade Cunningham, Jalen Suggs et Jalen Green. Ils n’ont pas encore fait leurs débuts professionnels, mais la NBA vous vend déjà l’idée qu’un jour ils pourraient être aussi populaires que Curry, aussi dominants que Durant ou aussi légendaires que James.

Pourtant, la vraie magie semble se produire entre ces extrêmes. Si vous voulez trouver le meilleur basket-ball, vous devez souvent regarder les non-rookies – les joueurs qui ont déjà goûté à la NBA, et savoir ce qu’ils doivent montrer pour garder leur place dans la ligue.

Ce sont six non-rookies qui m’ont marqué lorsque j’ai passé la semaine dernière à Vegas.

Tyrese Maxey, G, 76ers de Philadelphie

Maxey pourrait ne jamais être à la hauteur du battage médiatique qui lui était injustement attaché après que Daryl Morey l’aurait rendu intouchable dans les pourparlers commerciaux de James Harden. Mais après avoir atteint une moyenne de 15,3 minutes par match en tant que recrue pour l’équipe avec le meilleur bilan de l’Est il y a un an, Maxey semble prêt pour un rôle plus important avec les 76ers.

Il n’a pas dominé la Summer League, ce qui est bien car ce n’est pas ce que Philly lui demande de faire. Mais il était absolument partout. Il semblait que Maxey était impliqué dans chaque possession à la fois en attaque et en défense, et non de manière chaotique et dispersée. Ses empreintes digitales étaient juste sur chaque partie de chaque match auquel il jouait.

Et quand je dis qu’il n’a pas dominé, je veux vraiment dire physiquement : les 26 points par match qu’il a en moyenne étaient les deuxièmes meilleurs du tournoi et les meilleurs parmi les non-rookies. Il a tiré à 50% du terrain et a récolté en moyenne 4,5 passes décisives pour deux revirements par match.

Il ne l’a tout simplement pas fait d’une manière trop isolée et physiquement accablante. Il l’a fait d’une manière qui se sentait transposable à la NBA: en regardant en contrôle, en atteignant ses points et en déjouant la défense. Il suffit de regarder la patience sur ces disques : il attend ses écrans ou les réglages défensifs, attaque en gardant le contrôle, et trouve les endroits où il peut faire des dégâts.

Payton Pritchard, G, Boston Celtics

Pritchard a connu une saison recrue ultra solide pour les Celtics il y a un an, et pourtant je n’étais toujours pas prêt à ce qu’il se sépare de la Summer League.

Le choix n ° 26 de 2020 semblait pouvoir un jour devenir une star. Deux choses sont ressorties. Premièrement, Pritchard était un meneur de jeu dynamique, peut-être le meilleur de la Summer League. Il a récolté en moyenne 8,5 passes décisives par match, malgré seulement 2,5 revirements. Bien qu’il ait fait preuve de certaines compétences de passe d’élite, c’était plutôt sa capacité à manipuler les défenses adverses et à pénétrer dans des endroits dangereux sur le sol pour ouvrir des choses à ses coéquipiers qui se sont démarquées.

Deuxièmement, la gamme. Mon Dieu, la gamme. Pritchard a tiré 46,9% sur huit tentatives à trois points par match, et beaucoup d’entre eux auraient été à quatre points si la ligue décidait d’adopter cette règle idiote.

Immanuel Quickley, G, New York Knicks

Je suis ravi d’annoncer que tout ce que Quickley a fait pendant sa campagne de recrue, il l’a fait encore mieux à Vegas. Il y a une raison pour laquelle les fans sont tombés amoureux du choix n ° 25 des Knicks l’année dernière, et ces raisons ne font que croître.

Quickley a eu du mal à tirer le ballon – il n’a marqué que 33,7% de ses buts sur le terrain et 24% de ses trois points – mais juger de mauvais pourcentages de tirs sur un échantillon d’exhibition de cinq matchs est un jeu idiot à jouer. Au lieu de cela, il s’agissait davantage des regards qu’il générait pour lui-même et pour les autres.

Malgré le manque d’efficacité, le combo guard a récolté en moyenne 20,2 points par match et a distribué 7,8 passes décisives pour seulement 2,4 revirements. Après avoir passé une partie de sa saison recrue à chercher un peu partout, Quickley était euhh… pas trop rapide. Il était lent (dans le bon sens) et patient, montrant une nette amélioration dans sa compréhension de l’utilisation des écrans, des angles et du jeu avec le timing.

Regardez le timing et l’hésitation dans cette première pièce :

Beaucoup de jeunes buteurs ont du mal à trouver un équilibre entre la patience et l’arrêt du ballon, et Quickley semble bien parti pour le maîtriser.

Obi Toppin, C/F, New York Knicks

Le coéquipier du choix de loterie de Quickley a également impressionné. Toppin ressemblait plus à un gros qu’à une aile à la Summer League, ce qui est à la fois du mérite de son jeu et de la façon dont les entraîneurs l’ont utilisé après une étrange campagne de recrues. Son physique était affiché en transition, tout en roulant vers la jante et en avalant – et en remettant – des rebonds (il avait en moyenne 8,3 planches par match pour aller avec ses 21 points).

Toppin a la capacité de devenir un tireur à trois points de qualité au cours de sa carrière (il en a fait une bonne part à la Summer League), mais il sera toujours à son meilleur lorsqu’il se dirigera vers la jante. Il a trouvé un moyen d’y arriver à Vegas. Parfois, c’était après avoir espacé le sol comme une aile et coupé au bon moment :

D’autres fois, il poussait le rythme :

Il y a beaucoup de potentiel à Toppin, même après une année recrue que la plupart qualifieraient de décevante.

Gary Payton II, G, Golden State Warriors

Vous ne verrez pas Payton figurer sur bon nombre de ces listes, car ses statistiques n’étaient pas très intéressantes: il n’a récolté en moyenne que 11,3 points et 3,7 passes décisives en ne jouant que trois matchs.

Et Payton ne correspond pas au moule typique des autres joueurs répertoriés ici. Il a 28 ans et a déjà cinq ans d’expérience en NBA, même s’il n’a joué que 71 matchs au cours de cette période.

Mais Payton a passé les cinq dernières années à essayer de prouver aux équipes qu’il appartenait à une liste de la NBA, et il était difficile de le regarder à Vegas et d’en arriver à une autre conclusion. Sa défense reste sensationnelle au poste de meneur, mais le reste du match commence à prendre forme. Il ne sera jamais un étalon offensif, mais il a tiré 14 pour 19 sur le terrain et 5 pour 6 depuis la ligne des trois points. Il a dicté l’offensive même lorsqu’il ne faisait pas de jeux, prouvant aux entraîneurs-chefs de la NBA qu’il peut être un chef d’orchestre fiable pour la deuxième unité. Il a fait rebondir le ballon (sept planches par match en tant que meneur) et a montré des jeux explosifs.

Payton pourrait lever le camp avec les Warriors, mais sinon, quelqu’un devrait l’appeler.

Desmond Bane, G, Grizzlies de Memphis

Bane a terminé troisième dans la Ligue d’été avec 24 points par match, et il l’a fait en grande partie en tirant à 69,2% à trois points.

Cela ne devrait pas être un choc après que le choix n ° 30 a tiré à 43,2 pour cent de la profondeur en tant que recrue l’année dernière, mais lorsque vous faites près de 70 pour cent de vos triples, vous êtes mis sur la liste. Ce sont les règles.

Mais le plus excitant pour les fans des Grizzlies est à quel point Bane avait l’air à l’aise avec la roche, à la fois dans le demi-terrain et en transition. Regardez à quel point il se crée une attaque dans ces jeux et à quel point cela ouvre la voie à ses coéquipiers.

Bane a clairement indiqué avec sa performance qu’il peut jouer sans ballon tout en partageant le terrain avec Ja Morant, ou aider à diriger le spectacle lorsque Morant est sur le banc. Si sa capacité à zigzaguer tout en descendant à pleine vitesse se traduit au niveau supérieur, lui et Morant pourraient former un duo aussi mortel que divertissant.