6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant : Adele, Ovlov, Ben LaMar Gay et plus

Avec autant de bonne musique qui sort tout le temps, il peut être difficile de déterminer ce qu’il faut écouter en premier. Chaque semaine, Pitchfork propose un aperçu des nouvelles versions importantes disponibles sur les services de streaming. Le lot de cette semaine comprend de nouveaux albums et EP d’Adele, Ovlov, Ben LaMar Gay, Parris, Mandy, Indiana et Dream Unending. Abonnez-vous à la newsletter New Music Friday de Pitchfork pour recevoir nos recommandations dans votre boîte de réception chaque semaine. (Toutes les versions présentées ici sont sélectionnées indépendamment par nos éditeurs. Cependant, lorsque vous achetez quelque chose via nos liens d’affiliation, Pitchfork touche une commission d’affiliation.)

Adèle: 30 [Columbia]

Six ans après son troisième album 25, Adele a annoncé son retour – avec un divorce, rien de moins – début octobre, en partageant « Easy On Me » quelques jours plus tard. Elle a publié la tracklist avant de taquiner « Hold On » dans une publicité sur le thème des vacances. Elle a également interprété « Hold On », « I Drink Wine » et « Love Is a Game » dans un concert spécial.

Ovlov: Bourgeons [Exploding in Sound]

L’amour, l’amitié et la santé mentale font partie des sujets abordés par Ovlov dans Buds. C’est le troisième album du groupe basé au Connecticut – les frères Steve, Theo et Jon Hartlett, plus le guitariste Morgan Luzzi – et fait suite à Tru en 2018. Ovlov a partagé « Land of Steve-O » du disque avant son arrivée, ainsi que « Eat More » et « The Wishing Well ». Le père des Hartletts, Ted, joue un solo de saxophone sur « Cheer Up, Chihiro !

