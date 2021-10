6 nouveaux albums que vous devriez écouter maintenant : The War on Drugs, Megan Thee Stallion et plus

Croix de Théon: Intra-I [New Soil/Marathon]

Intra-I est le dernier album solo de Theon Cross, qui gère les graves du tuba dans Sons of Kemet. Il a rejoint le groupe pour Black to the Future plus tôt cette année après avoir sorti son propre Fyah en 2019. Sur Intra-I, Cross pivote dans des arrangements multicouches de tuba et d’électronique traités qui explorent des sujets comme l’héritage de la diaspora caribéenne de première génération dans le Royaume-Uni. Les chanteurs invités du projet incluent Shumba Maasai, Remi Graves et Oren Marshall.

Éris a dessiné: Frémissant dans le temps [T4T LUV NRG]

La DJ de Chicago Eris Drew a décampé dans une cabane du New Hampshire pendant la fermeture de COVID-19, où elle a commencé à diffuser des sets de DJ depuis une clairière dans la forêt. La collection de neuf chansons, Quivering in Time, a été écrite, enregistrée et mixée « alors qu’elle regardait la forêt à travers la fenêtre de son studio », note l’annonce de l’album.

Chère Laïka : Esprit sur-parfait [Memorials of Distinction/NNA Tapes]

Dans le rôle de Dear Laika, Isabelle « Izzy » Thorn, 23 ans, chante sur des compositions électroniques fracturées et tourbillonnantes. Pluperfect Mind est sa première sortie sur un label, après plusieurs ensembles de morceaux qu’elle avait auto-édités via Bandamp. Elle a fait le record en s’isolant dans les comtés du sud de l’Angleterre pendant la pandémie, une période qui comprenait également le début de sa transition de genre.

