6 nouveaux films et émissions de télévision en streaming que vous pouvez regarder en Australie ce week-end

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour se divertir à chaque fin de semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, nous avons sélectionné les meilleures nouvelles émissions et films à regarder sur les plateformes de streaming australien ce week-end, couvrant notamment Netflix, Disney Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Apple TV Plus et Amazon. Première vidéo.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de nouveaux faits saillants, avec des émissions de télévision dignes de frénésie aux côtés de quelques arrivées de films à gros budget – et quelques entrées étranges à gauche, juste pour une certaine variété.

Les grandes nouvelles émissions et films de cette entrée incluent le nouveau film Cendrillon d’Amazon et Sparking Joy de Netflix avec Marie Kondo, et le retour de la saison 3 de What We Do in the Shadows on Binge. Voici nos choix de streaming pour le week-end du 3 au 5 septembre 2021.

(série télévisée – disponible le 09/03/2021)

L’adaptation télévisée hilarante de Ce que nous faisons dans l’ombre de Jermaine Clement et Taika Waititi entame sa troisième saison ce week-end, offrant encore plus de plaisanteries inestimables et de comédie décalée centrée sur les vampires.

Diffusez ce que nous faisons dans l’ombre sur Binge

(Film – disponible maintenant)

Le conte de fées classique de Cendrillon se refait une beauté en direct, seule cette version d’Amazon Prime Original s’appuiera davantage sur le territoire musical, avec la sensation pop Camila Cabello assumant le rôle principal.

Diffusez Cendrillon sur Amazon Prime Video

(Série de shorts – disponible maintenant)

Le chien parlant de Pixar’s Up était absolument un ÉCUREUIL ! …personnage adorable qui était très facilement ÉCUREUIL ! …distraits. Et je pensais que nous ne reverrions plus jamais le bon garçon, il est de retour pour sa propre série de courts métrages sur Disney Plus, que vous pouvez diffuser dès maintenant.

Diffusez Dug Days sur Disney Plus

(Série télévisée – disponible maintenant)

C’est un fait vérifié que la première série Netflix de Marie Kondo, Tidying Up, a inspiré la moitié du monde à plier leurs vêtements en petits carrés et à jeter tout ce qui n’a pas « suscité de la joie » dans leur vie. Maintenant, Kondo est de retour avec une nouvelle série qui ressemble étrangement à la précédente avec un nom différent. Attendez-vous à ce que votre partenaire redevienne fou de Kondo avec Sparking Joy.

Diffusez Sparking Joy avec Marie Kondo sur Netflix

(série TV – saison 2, épisode 7 disponible le 09/03/2021)

L’attaque de panique de Ted dans le dernier épisode l’a forcé à faire ce qu’il avait repoussé toute la saison, c’est-à-dire enfin parler avec le thérapeute de l’équipe, le Dr Fieldstone. Ted n’est pas le seul à résoudre ses problèmes, Nate aux prises avec sa confiance en soi et Roy face à son attention vacillante.

Diffusez Ted Lasso sur Apple TV Plus

(série télévisée – disponible le 09/05/2021)

Billions est de retour pour la seconde moitié de sa cinquième saison, et les enjeux n’ont jamais été aussi élevés alors que la rivalité de Chuck et Axe se rapproche de plus en plus du point d’ébullition. Nous avons hâte de voir comment se déroulera le reste de la saison.

Diffusez des milliards sur Stan