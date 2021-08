6 nouveaux films et émissions de télévision en streaming que vous pouvez regarder en Australie ce week-end

Avec autant d’émissions et de films parmi lesquels choisir sur les principaux services de streaming australiens, il peut souvent être difficile de trouver les meilleures nouveautés pour se divertir à chaque fin de semaine.

Dans un effort pour faciliter les choses, nous avons sélectionné les meilleures nouvelles émissions et films à regarder sur les plateformes de streaming australiennes ce week-end, couvrant notamment Netflix, Disney Plus, Binge, Foxtel Now, Stan, Apple TV Plus et Amazon. Première vidéo.

Ci-dessous, vous trouverez une liste de nouveaux faits saillants, avec des émissions de télévision dignes de frénésie aux côtés de quelques arrivées de films à gros budget – et quelques entrées étranges à gauche, juste pour une certaine variété.

Les grands nouveaux spectacles et films de cette entrée incluent la nouvelle série de catch de Stan, Heels, la nouvelle série comique de Binge, Reservation Dogs et le dernier volet de Rebuild of Evangelion sur Amazon Prime Video. Voici nos choix de streaming pour le week-end du 13 au 15 août 2021.

(Série TV – disponible le 15/08/2021)

Si vous vous demandez ce que fait Stephen Amell depuis qu’il a raccroché sa capuche et son arc Green Arrow, voici votre réponse : il travaille sur une nouvelle série sur la lutte indépendante ! Heels suit une rivalité fraternelle qui se poursuit en dehors du ring d’une petite ligue de lutte familiale dans la Géorgie rurale. Amell joue le « talon » (langage de lutte pour méchant) à l’intérieur du ring, tandis que son frère (Alexander Ludwig) joue le « visage » ou héros. Malheureusement, les frères sont en guerre pour la propriété de l’héritage de leur père alors qu’il se dirige vers l’attention nationale.

(Série télévisée – disponible maintenant)

De Taika Waititi (Thor: Ragnarok, JoJo Rabbit) vient Reservation Dogs, une nouvelle série de comédies sur le passage à l’âge adulte qui suit un groupe d’adolescents amérindiens dans une réserve de l’Oklahoma alors qu’ils se livrent à toutes sortes de méfaits tout en rêvant de s’échapper en Californie. Si vous connaissez le sens de l’humour original de Waititi, vous devriez avoir une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre de Reservation Dogs.

(Série télévisée – disponible maintenant)

La dernière série animée Disney Plus de Marvel offre un aperçu de ce à quoi les moments clés du MCU auraient pu ressembler dans différentes circonstances. Par exemple, et si les Ravageurs avaient pris T’Challa au lieu de Peter Quill ? Ou si Peggy Carter avait reçu le sérum de super soldat au lieu de Steve Rogers ? Intriguant en effet !

(série télévisée – disponible le 13/08/21)

Une série limitée fortement inspirée par le travail de David Lynch et Nicolas Winding Refn, Brand New Cherry Flavour suit une cinéaste qui se rend à Hollywood au début des années 90 pour tenter de lancer sa carrière cinématographique, pour se retrouver tomber sur un lapin hallucinatoire trou du sexe, magie, vengeance. Avec Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange, Jeff Ward et Manny Jacinto.

(Série TV – saison 2, épisode 4 disponible le 13/08/21)

Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus chaleureux et joyeux qu’un Noël Ted Lasso ? C’est la saison à Richmond alors que Rebecca enrôle Ted pour une mission secrète de vacances. Pendant ce temps, nous sommes également ouverts à la maison des Higgins.

(Film – disponible maintenant)

Le quatrième et dernier volet tant attendu de Rebuild of Evangelion est désormais disponible en streaming, exclusivement sur Amazon Prime Video. Témoin Misato et son groupe anti-Nerv Wille à leur arrivée à Paris, qui est maintenant rouge en raison de la core-isation. Pendant ce temps, l’équipage du vaisseau amiral Wunder n’a que 720 secondes pour restaurer la ville. Pour aggraver les choses, une horde de NERV Evas est apparue. Attendez-vous à ce que ce soit une conclusion émotionnelle et intense.

