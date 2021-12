6 nouveaux films et émissions en streaming à regarder ce week-end : Encanto et plus

Ryan Haines / Autorité Android

Joyeux Noël et joyeuses fêtes ! Il est temps de se réunir avec la famille et les amis pour échanger des cadeaux, boire du lait de poule et regarder la tonne de nouveau contenu qui sera disponible pour regarder sur les services de streaming. Voici nos choix pour les six nouveaux films et émissions en streaming à découvrir pendant le week-end de vacances.

Encanto (Disney Plus)

À peine 30 jours après la sortie en salles de ce nouveau film de Disney Animation Studios, il fait ses débuts sur Disney Plus la veille de Noël – et sans frais supplémentaires. Le film se déroule en Amérique latine et se concentre sur le Madrigal. La plupart des membres de la famille ont des super pouvoirs qu’ils utilisent pour protéger le village dans lequel ils vivent. Même la maison de la famille Madrigal est magiquement intelligente. Un membre de la famille, Mirabel, ne semble pas avoir de pouvoirs. Cependant, lorsque les autres membres de la famille sentent leurs pouvoirs faiblir, c’est à Mirabel de les sauver. La distribution des voix comprend Stephanie Beatriz, John Leguizamo et Wilmer Valderrama, et le film contient également des chansons originales écrites par Lin-Manuel Miranda.

Les résurrections matricielles (HBO Max)

Faisant ses débuts sur HBO Max, le quatrième film de la franchise de science-fiction Matrix voit Thomas Anderson (Keanu Reeves) à San Francisco. Attendez, M. Anderson (alias Neo) n’est-il pas mort à la fin du troisième film Matrix ? Aussi, que fait Trinity (Carrie-Ann Moss) ici ? Elle est également décédée et ni elle ni M. Anderson ne semblent se souvenir de ce qui leur est arrivé. Il est temps encore une fois de prendre la pilule rouge pour savoir ce qui se passe.

HBO Max est votre maison pour les films et les émissions de télévision de Warner Bros comme Le Seigneur des Anneaux, les super-héros de DC Comics, et plus encore. C’est également le foyer de films et d’émissions nouveaux et originaux disponibles nulle part ailleurs.

Être les Ricardos (Amazon Prime Video)

Aaron Sorkin a écrit et réalisé ce regard sur le début de la télévision pour Amazon Prime Video. Le film se déroule dans les années 1950 pendant une semaine de tournage pour un épisode de I Love Lucy. Nicole Kidman joue Lucille Ball et Javier Bardem joue son mari, Desi Arnaz. Nous voyons les conflits que Ball et Arnez ont eus entre eux, avec leurs co-stars de I Love Lucy et avec le réseau également.

Amazon Prime Video offre un accès à des milliers de films et d’émissions de télévision à diffuser. Cela comprend de superbes émissions et films originaux comme The Boys et The Tomorrow War. Vous pouvez également vous inscrire à d’autres services premium dans Amazon Prime Video.

Ne cherchez pas (Netflix)

Adam McKay a co-écrit et réalisé ce film satirique pour Netflix qui bénéficie d’une distribution vraiment vedette. Les principaux protagonistes sont Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui incarnent deux astronomes qui découvrent une comète. Le problème? Il va entrer en collision avec la Terre. Cependant, convaincre le reste du monde que cette comète est une menace pour l’humanité est encore plus difficile que d’essayer d’arrêter son rendez-vous avec le destin. Les autres membres de la distribution incluent Jonah Hill, Mark Rylance, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ariana Grande et Meryl Streep en tant que président des États-Unis.

Netflix est toujours le premier service de streaming premium, avec plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Il propose des milliers de films et d’émissions de télévision à regarder, y compris sa liste toujours croissante de films et de séries originaux, notamment Stranger Things, The Witcher, Bridgerton et bien d’autres.

Réno 911 ! La chasse à QAnon (Paramount Plus)

Le casting culte de la parodie Cops est de retour dans cette nouvelle spéciale, une exclusivité Paramount Plus. Le département du shérif de Reno reçoit l’ordre de signifier des papiers au mystérieux « Q », le chef du mouvement QAnon. Ils tentent de trouver la personne à bord d’un bateau de croisière faisant office d’événement « Q’s Booze Cruise ». Des hijinks vont certainement arriver, mais « Q » sera-t-il enfin trouvé ?

Paramount Plus comprend des milliers de films et d’émissions de télévision de CBS, Showtime et Paramount Pictures. Il comprend également des films nouveaux et originaux comme The Good Fight, Infinite, et plus encore.

Vigil Saison 1 (Paon)

Certains des meilleurs drames policiers télévisés viennent du Royaume-Uni. Une récente émission policière très populaire de la BBC fait ses débuts aux États-Unis cette semaine via Peacock. Il a certainement une prémisse unique. Deux membres de la police écossaise tentent d’élucider un meurtre qui semble avoir eu lieu à bord d’un sous-marin lance-missiles de la Royal Navy Trident.

Le service de streaming Peacock de NBCUniversal propose de nombreux films et émissions de télévision à diffuser à la demande, ainsi que des actualités et des sports en direct. Mieux encore, vous pouvez regarder une grande partie de son contenu gratuitement ou tout regarder avec un abonnement payant à partir de seulement 4,99 $ par mois.

Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui est disponible à regarder dans les nouveaux films et émissions en streaming ce week-end. Qu’allez-vous découvrir ces vacances?

