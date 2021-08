6 Nouvelle loi et ordre: SVU et questions sur le crime organisé qui nécessitent des réponses

in

Combien Stabler aura-t-il affaire aux Wheatley?

Même si Law & Order: Organized Crime a mis fin aux efforts de Stabler pour mettre Richard Wheatley à l’écart du meurtre de Kathy, Dylan McDermott reprend son rôle de Richard Wheatley, bien que de manière récurrente plutôt que par série, pour seulement huit épisodes de la saison. 2. On ne sait pas si Tamara Taylor sera de retour dans le rôle d’Angela Wheatley dans la saison 2. Angela a-t-elle survécu à l’attentat contre sa vie lors de la finale de la saison 1 ? Si oui, le crime organisé est-il fait avec l’attirance étrange entre elle et Stabler ? Combien Stabler devra-t-il gérer avec les deux Wheatley et devra-t-il travailler avec Richard Wheatley ?