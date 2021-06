6 œufs de Pâques Marvel impressionnants à rechercher sur le campus Avengers de Disneyland Resort

Place de stationnement de Peggy Carter

L’histoire derrière Avengers Campus est que l’emplacement était autrefois un complexe de Stark Industries qui a été reconverti en un lieu de rassemblement des héros de la Terre. Cependant, il y a des preuves dans le pays que l’emplacement avait un autre but autrefois, car au moins une partie de celui-ci était autrefois utilisé par la réserve scientifique stratégique, l’organisation de la Seconde Guerre mondiale qui était le précurseur de SHIELD Off dans un coin près de l’un des Aux entrées de la boutique cadeaux WEB Suppliers, vous trouverez un logo décoloré de la SSR, et ce n’est pas tout.