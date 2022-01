6 ordinateurs portables Huawei Windows que nous avons testés et recommandés (et certains d’entre eux sont actuellement en vente) | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les Matebooks de Huawei sont des ordinateurs portables qui équipent Windows 10 (ou Windows 11 déjà) et qui ont des fonctionnalités de pointe dans de nombreux cas. Nous en avons essayé plusieurs que nous pouvons recommander.

Huawei est fort dans des secteurs qui lui permettent de rester sur le devant de la scène après les problèmes survenus avec Google et les États-Unis, notamment dans un segment qui leur procure de nombreuses joies, celui des ordinateurs portables comme des ordinateurs de bureau.

Leurs Huawei Matebooks sont des ordinateurs portables de type ultrabook qui n’ont rien à envier à n’importe quel concurrent, même la référence mondiale telle que le MacBook d’Apple, à la fois en termes de fonctionnalités et de prix.

Nous avons pu soumettre à l’analyse plusieurs ordinateurs portables de Huawei, à la fois des modèles haut de gamme haut de gamme et d’autres destinés à un public qui souhaite dépenser beaucoup moins d’argent mais qui dispose d’un ordinateur puissant et léger.

Le design est l’un des trucs avec lesquels joue la firme asiatique, qui s’engage sur des poids maximum d’environ 1,5 kg et un châssis ultra-mince, ce sont donc des PC parfaits pour les étudiants et les professionnels qui emportent toujours leur ordinateur avec eux partout où ils vont.

Ensuite, nous passons en revue ce que plusieurs de ces modèles Matebook ont ​​à offrir que nous avons pu tester et que nous recommandons, et le meilleur de tous, certains d’entre eux sont à prix réduit dans leur magasin officiel.

Matebook 14s

Avec un écran 2,5K, une charge rapide de 90W et un Intel Core i7 de 11e génération, c’est sans aucun doute l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment, en concurrence directe avec les MacBook Pro.

Ce PC se distingue avant tout par son design, et il est vraiment ultraléger, avec seulement 16mm d’épaisseur et un poids qui cette fois n’atteint même pas un kilo et demi.

De plus, les performances sont exceptionnelles, comme nous l’avons vu dans son examen, même s’il convient de noter que l’édition de vidéo ou la lecture fait peut-être plus de bruit que souhaitable, l’un des rares points contre.

Son prix est d’environ 1200-1400 euros, il est donc cher, même si cela en vaut certainement la peine si vous recherchez un ordinateur portable pouvant être mis à niveau vers Windows 11 et offrant des performances haut de gamme.

Huawei MateBook 14sDimensions314 x 230 x 16,7 mm | 1,44 kg Système d’exploitation Windows 10 | Extensible vers Windows 11 Processeur Intel Core i7-11370H RAM 16 Go LPDDR4x à 3 733 MHz Stockage 512 Go NVMe PCIe Carte graphique Intel Iris Xe Taille de l’écran 14″ | Panneau LTPS | Rafraîchir 60 ou 90 Hz | Résolution 2,5K de 2 520 x 1 680 pixels | 213 pixels par pouce | Tactile | Finition brillante | 100% SRGBConnectivité/réseaux sans filBluetooth 5.1 | Wi-Fi 6Connecteurs Data/A/V2 x USB-C data et recharge | USB 3.2 Gen 1 | HDMI | Jack 3.5mmPrix 1299€ chez Huawei Store

Matebook X Pro (2021)

Cet ordinateur portable a un design ultra-fin, un écran 3K et Windows 10 comme système d’exploitation, le concurrent direct du Microsoft Surface Laptop 4 dans ses différentes configurations.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un modèle purement professionnel. Il n’a pas de graphiques dédiés, oui, mais ce n’est pas non plus nécessaire, ayant un Intel Core i7 de nouvelle génération et un GPU intégré d’une telle qualité.

L’écran 3K de 12,9 pouces est un autre élément à prendre en compte, à savoir qu’il existe très peu de modèles qui offrent un si bon affichage.

Le poids est encore plus faible que dans le modèle précédent, et cela a particulièrement attiré notre attention dans son analyse, que nous vous recommandons de lire attentivement si vous pensez à dépenser les quelque 1 200 euros que cela coûte (avec remise incluse).

Huawei MateBook X Pro 2021Dimensions304 x 217 x 14,6 mm | 1,33 kgSystème d’exploitationWindows 10 HomeProcesseurIntel Core i7-1165G7 11e génération | 4 cœurs et 8 threads de traitement à 2,1 GHz Mémoire RAM 16 Go LPDDR4X à 4 266 MHz Stockage 1 To SSD M.2 NMVe PCIe Carte graphique Intel Iris Xe Taille de l’écran 13,9 pouces | FullView LTPS tactile | 3K (3 000 x 2 000 pixels) | 260 dpi | 450 nits Connectivité sans fil / réseauWiFi 6 (802.11 ax), connecteurs Bluetooth 5.1Data / A / V1 x USB 3.2 Type A | 2 x USB 3.2 Type-C (Thunderbolt 3 non officiel) | Combo jack 3,5 mm BatterieLithium polymère | 56 WhPrix1 799 euros

Matebook D 15 (2021)

Nouvelle génération de l’un des ordinateurs portables ultrafins les plus populaires de Huawei. Il conserve la ligne de conception des modèles précédents et se distingue par l’intégration de processeurs Intel Core de 11e génération et du WiFi 6.

Le Huawei Matebook D 15 (2021) dispose d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération et nous avons aussi pu le tester avec de très bons résultats, surtout si on ne regarde pas le rapport qualité/prix.

Parce que? Car son prix est nettement inférieur, puisqu’à des moments où il y a des offres il n’atteint même pas les 800 euros, une aubaine si l’on voit ses caractéristiques une à une.

D’après notre expérience, nous pouvons confirmer que les performances sont très bonnes en tout temps grâce à son processeur et son SSD ultra-rapide, mais il le vaut aussi pour son design, léger et en aluminium.

C’est une alternative un peu moins chère au MacBook Air, mais avec Windows 10 pouvant être mis à niveau vers le nouveau Windows 11 dès que vous le décidez.

Huawei MateBook D15Dimensions357,8 x 229,9 x 16,9 mmPoids total1,56 kgSystème d’exploitationWindows 10 + Huawei ShareProcesseurIntel Core i5-1135G7GPUIIntel Iris XeMémoire RAM16 Go DDR4 à 3200 MHzStockage512 Go SSD NVMe PCIeType d’écranIPS | 15,6 « FullView | Format 16: 9 | S’adapte à 87% de l’avant | TÜV Rheinland Résolution de l’écran 1 920 x 1 080 Connectivité sans fil Wi-Fi 6 | Bluetooth 5.1 | Huawei Share NFC A / VUSB 3.2 Gen 1 connecteurs de données | 2 x USB 2.0 | USB Type-C | HDMI | Jack 3,5 mm Batterie 42 Wh | Charge SuperCharge | Chargeur 65 W Type-C Prix 849 euros

Matebook 14 AMD (2020)

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de puissance du processeur Ryzen.

Il existe plusieurs versions de ce même modèle, qui varient principalement dans leur processeur. Celui que nous mentionnons ici et que nous avons eu entre les mains est celui avec un processeur AMD Ryzen 5, équivalent à l’Intel Core i5 à pratiquement tous les niveaux.

Il est très similaire en presque tout au Matebook D 15 (2021) même en poids et en design, également en prix (environ 800 euros) et ce n’est pas mal pour ceux qui préfèrent un écran un peu plus compact.

Avec une résolution 2K, il offre une expérience de visionnement pas mal du tout et sans chauffer même à des performances maximales.

Huawei MateBook 14 (2020) AMD Dimensions 307,5 ​​x 223,8 x 15,9 mm Poids total 1,49 kg Système d’exploitation Windows 10 Home Processeur AMD Ryzen 5 4600H | 6 cœurs à 3 GHz et Turbo à 4 GHz GPU intégré AMD Radeon (Radeon RX Vega 6) RAM 16 Go LPDDR4 à 2 666 MHz Stockage 512 Go NVMe PCIe SSD Type d’affichage 14″ IPS | 2 160 x 1 440 pixels | 300 nits de luminosité | 3 : rapport d’aspect 2 | 100% sRGB Résolution d’écran 2 160 x 1 440 pixels | Connectivité sans fil 185 dpi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (double bande 2,4 et 5 GHz) | Bluetooth 5.0 | Connecteurs de données NFC A/V Type USB -C | USB Type-A 3.2 | HDMI | Mini mixeur casque/micro Batterie 56 Wh | Chargeur USB Type-C 65 W Prix 899 euros

Matebook X Pro (2020)

Cet ordinateur portable a un design ultra-fin, un écran 3K et Windows 10 comme système d’exploitation, le concurrent direct du MacBook Pro dans ses différentes configurations.

Il existe déjà plusieurs versions à la vente du Matebook X Pro. Celui-ci date de 2020, même s’il s’agit toujours d’un ordinateur portable assez puissant et attrayant, désormais un peu moins cher si possible.

Nous avons pu l’examiner à l’époque et de nombreuses conclusions sont toujours d’actualité. La qualité de son design et de son clavier ne fait aucun doute et avec un Intel Core i7-10510U nul doute que les performances seront excellentes.

Il ressemble à sa nouvelle version, même si dans ce cas le stock est intermittent dans la boutique officielle Huawei et n’est pas toujours disponible.

À tous les niveaux, cela en vaut toujours la peine, même si si vous pouvez vous permettre l’édition 2021, ce n’est pas non plus une mauvaise option.

Huawei MateBook X Pro Dimensions 304 x 217 x 14,6 mm Poids total 1,33 kg Système d’exploitation Windows 10 Home Processeur Intel Core i7-10510U | 1.8 GHz 4-core et 4.9 GHz Turbo GPU intégré Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce MX250 RAM 16 Go LPDDR3 2 133 MHz Stockage 1 To NVMe PCIe SSD Type d’affichage 13,9 « LTPS Touch | 450 nits de luminosité | ratio d’aspect 3: 2 | 100 % sRGB Résolution d’écran 3 000 x 2 000 pixels | 260 dpi IEEE 802.11a/b Connectivité sans fil / g / n / ac | Bluetooth 5.0 | Connecteurs de données NFC A / V 2 x USB Type-C Thunderbolt 3 | USB Type-A 3.0 | Minijack mixte casque/micro Batterie 56 Wh | Chargeur USB Type-C 65 W Prix 1 899 euros

Matebook 13

Cet ordinateur ultraléger a un écran 2K et Windows 10 comme système d’exploitation. Il est livré avec différentes configurations en termes de processeur et de stockage.

Comme les autres Huawei Matebook, ce 13 pouces a une édition avec un processeur Intel et une édition avec AMD, bien que pour l’instant la disponibilité du premier d’entre eux soit limitée, ce que nous avons pu analyser.

Comme il s’agit d’un Intel Core i5 et d’un AMD Ryzen 5, les performances sont sûrement similaires. Le design est identique, c’est sûr, et nous attestons qu’il est très bon, fin et avec un poids facile à transporter dans le sac à dos.

Il est conçu pour offrir une polyvalence maximale, notamment pour une charge rapide et une autonomie, qui dépasse les 10 heures d’autonomie.

Si vous êtes intéressé par l’édition avec AMD Ryzen 5, elle est en vente dans le Huawei eStore pour 999 euros.

Huawei Matebook 13 Écran 13 » Touch Résolution IPS : 2 160 x 1 440 Processeur Intel Core i5-8565U / AMD Ryzen 5 3500U / AMD Ryzen 73700UGPUIntel UHD 620 / Radeon Vega 8 / Radeon Vega 10 RAM 8 Go/16 Go StockageSSD 500 Go Ports2 x USB Type-C ( un de charge avec charge rapide) / Jack 3,5 mm Batterie 41,7 W (3 660 mAh à 11,4 V) Charge rapide : 100 % en deux heures Dimensions et poids 286 x 211 x 14,9 mm 1,3 kg Prix A partir de 999 euros

