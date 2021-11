6 Penny Stocks à se séparer avant qu’ils ne s’écrasent et ne brûlent

Bien que la plupart d’entre nous aimeraient oublier l’année dernière, la nouvelle pandémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur nos vies. Les blessures causées par les tragédies de notre société sont toujours présentes alors que les entreprises cherchent à se rétablir et que les employés retournent à leur travail. Chaque partie du marché boursier a fortement souffert, des actions technologiques premium aux obscures actions cotées en cents.

Cependant, la pandémie a touché certains secteurs plus que d’autres. Le taux de faillite dans le secteur de la vente au détail a atteint un niveau record et les compagnies aériennes ont subi des dommages historiques.

Mais certaines déceptions spectaculaires ont dépassé de loin toutes les attentes dans le domaine des biotechnologies et de l’énergie. Bon nombre de ces entreprises ont connu des difficultés cette année et continueront de le faire dans un avenir prévisible. Malheureusement, ils ont contribué à la longue liste d’entreprises dans lesquelles investir dans de mauvaises actions.

Le problème n’est pas la dynamique des prix. Ce sont les modèles opérationnels qui contribuent au sentiment négatif. Ces actions cotées en cents pourraient chuter pour ces raisons, et les investisseurs devraient les vendre avant qu’une correction du marché ne se produise :

Capital hypothécaire Invesco (NYSE :SVI)

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL)

Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD)

iBio (NYSEAMÉRICAIN :IBIO)

Fiducie de placement immobilier de Pennsylvanie (NYSE :Î.-P.-É.)

ElectraMeccanica (NASDAQ :SOLO)

Penny Stocks : Invesco Mortgage Capital (IVR)

Invesco Mortgage Capital est une fiducie de placement immobilier hypothécaire, ou FPI. Ces véhicules d’investissement achètent, créent ou achètent des titres adossés à des créances hypothécaires auprès de banques, puis les revendent avec les intérêts perçus sur ces investissements. Plus la marge nette d’intérêt est large, plus une entreprise peut offrir de meilleurs taux pour les prêts et racheter plus d’obligations.

L’année dernière, Invesco Mortgage Capital s’est mal comporté parce qu’il prenait des mesures beaucoup trop risquées dans une économie en difficulté. Les titres adossés à des créances hypothécaires dans lesquels Invesco avait investi étaient soit garantis, soit garantis par le gouvernement.

Cependant, environ un quart de son portefeuille était constitué de prêts hors agences. L’effondrement de l’entreprise touchait à sa fin – la chute aurait été encore plus dévastatrice s’il n’y avait pas eu l’aide gouvernementale à grande échelle.

Le point positif est que la FPI a changé de cap et investit désormais dans des actifs d’agence plus sûrs qui sacrifient le rendement à la sécurité par défaut. Cependant, dans une économie qui continue de se redresser, plusieurs actions technologiques méritent plus d’attention.

Producteurs de cadrans solaires (SNDL)

L’un des pires interprètes de 2020, Sundial Growers a eu un nouveau souffle grâce à Reddit r/WallStreetBets. Personne n’aurait pu prédire que le producteur canadien de marijuana serait là à cette époque l’année prochaine.

Cependant, ces choses font partie du passé. Elle a levé beaucoup d’argent grâce à des émissions d’actions, et avec un bilan solide et une dette nulle, les choses s’améliorent pour l’entreprise.

Sundial Growers a également quelque peu modifié sa stratégie, se concentrant désormais sur une approche à deux volets. Il se concentre toujours sur le commerce du cannabis. Cependant, une plus grande partie de ses opérations commerciales est désormais SunStream Bancorp, une unité axée sur l’investissement dans des opportunités commerciales relutives dans le secteur de la marijuana.

Les récents résultats trimestriels montrent que ce segment sera le principal générateur de revenus à l’avenir. Ce modèle économique allégé en actifs pourrait générer des dividendes à l’avenir.

Cependant, un problème plus vaste doit être résolu en dehors du contrôle de Sundial Growers : la légalisation fédérale de la marijuana. Bien que les démocrates contrôlent à la fois la Maison Blanche et le Congrès, la dépénalisation de la marijuana n’est pas un processus simple.

Les entreprises canadiennes de cannabis comptent beaucoup sur la légalisation américaine pour assurer leur rentabilité future. Jusqu’à ce que cela se produise, il est difficile de prévoir un scénario où Sundial Growers connaîtra un grand succès.

Penny Stocks : Naked Brand Group (NAKD)

Les commerçants de Reddit ont sauvé plusieurs entreprises de la faillite. Cependant, le stock de mèmes le plus scandaleux n’est pas GameStop (NYSE :GME) ou Divertissement AMC (NYSE :AMC). Malgré des opinions divergentes, les entreprises ont un capital de marque solide et peuvent se frayer une nouvelle voie.

La société de sous-vêtements Naked Brand, d’autre part, pourrait encore finir en faillite malgré avoir obtenu beaucoup d’argent en exploitant les marchés boursiers après la manne induite par Reddit.

La direction a décidé de renoncer à la stratégie physique et de se concentrer uniquement sur le commerce électronique. De plus, Naked a annoncé qu’elle pourrait fusionner avec une entreprise d’énergie propre.

Il y a peu de lien entre l’énergie propre et les vêtements intimes. Cependant, le stock a sauté sur l’annonce. Étant donné que la foule de Reddit est toujours une force d’investissement, il y aura des accrocs comme celui-ci en cours de route. Il est cependant peu probable que Naked Brands puisse changer les choses bientôt.

iBio (IBIO)

Plusieurs actions de biotechnologie se sont très bien comportées pendant la pandémie. Chaque crise est une opportunité déguisée, et de nombreux investisseurs ont voulu profiter de la course aux vaccins.

Moderna (NASDAQ :ARNm), Pfizer (NYSE :PFE), BioNTech (NASDAQ :BNTX) et AstraZeneca (NYSE :AZN) sont ressortis clairement gagnants. Cependant, en cours de route, plusieurs sociétés obscures ont bien fait. iBio s’est imposé après avoir annoncé très tôt dans la partie IBIO-200 et IBIO-201, deux candidats vaccins.

Les actions ont atteint de nouveaux sommets. Un rallye similaire a été enregistré dans l’action IBIO lorsque la crise d’Ebola a frappé en 2014. Cependant, dans les deux cas, c’était proche mais pas de cigare.

Récemment, l’entreprise a fait la une des journaux après avoir remporté un procès contre Fraunhofer États-Unis. L’affaire était centrée sur l’utilisation par ce dernier de la technologie exclusive de fabrication de protéines recombinantes d’iBio. Une fois l’affaire réglée, l’entreprise peut utiliser la technologie et iBio obtiendra les frais de la délivrance d’une licence pour son utilisation.

Comme il est d’usage avec ces annonces, l’action a éclaté une fois le règlement annoncé. Cependant, cela n’a aucune incidence sur l’avenir à long terme de cette entreprise de biotechnologie. Si vous recherchez des penny stocks à éviter, iBio figure en tête de liste.

Penny Stocks : Fiducie de placement immobilier de Pennsylvanie (Î.-P.-É.)

Le commerce de détail luttait déjà pour sa survie lorsque la pandémie a frappé. Cependant, il est difficile d’identifier une évolution plus cataclysmique pour le secteur que le Covid-19.

Plusieurs grandes entreprises de vente au détail ont déposé le bilan du chapitre 11 après le début de la pandémie. Deux FPI de centres commerciaux, dont le Pennsylvania Real Estate Investment Trust (PREIT), ont dû le faire car ils n’étaient pas en mesure de percevoir les loyers en raison des fermetures d’entreprises induites par Covid.

PREIT a rapidement obtenu un accord de soutien à la restructuration avec la plupart de ses créanciers. En conséquence, ils pourraient déposer le bilan, recapitaliser leur bilan et sortir du chapitre 11 très rapidement.

Au cours de ce processus, l’entreprise a accompli deux tâches. Premièrement, PREIT a prolongé la date d’échéance de sa dette, espérant que la reprise économique dans son ensemble et sa situation budgétaire s’amélioreront suffisamment pour rembourser la dette ou refinancer à l’échéance.

Deuxièmement, la société et ses créanciers ont réussi à recapitaliser PREIT en offrant 130 millions de dollars de capital frais. L’injection de liquidités donnera à PREIT le financement dont il a besoin pour poursuivre ses activités et faire avancer ses priorités stratégiques. Cela comprend un plan de transformation pluriannuel qui revitalise les propriétés de son portefeuille en sites de haute qualité.

Cependant, le FPI continue de lutter après la restructuration. C’est parce que l’approche de PREIT en matière de faillite s’écartait de la norme. Plutôt que de réduire sa dette totale, elle a cherché à augmenter ses liquidités et à allonger son échéancier de dette.

Le plan de réorganisation a conduit les créanciers non garantis à obtenir des dettes garanties. Supposons que le commerce de détail continue de lutter ou que la variante delta devienne plus sévère. Dans ce cas, PREIT pourrait finir par déposer à nouveau le chapitre 11 le plus tôt possible, ce qui en ferait l’un des penny stocks que vous devez vendre immédiatement.

ElectraMeccanica (SOLO)

La pandémie de Covid-19 a permis à plusieurs entreprises obscures de bien se porter. Un exemple est la société canadienne de voitures électriques Electrameccanica, qui change actuellement de mains pour 3,85 $.

Il y a près d’un an, il s’échangeait jusqu’à 13,60 $. C’est une chute abrupte. Cependant, cela ne signifie pas que c’est le moment idéal pour acheter des actions SOLO.

Le produit phare de l’entreprise est le Solo, un véhicule électrique à trois roues qui a gagné du terrain l’année dernière en raison de la pandémie. Avec la majeure partie du monde sous verrouillage et les gens ayant peur d’utiliser des applications de covoiturage, ce concept a intrigué les investisseurs.

Étant donné qu’une seule personne peut l’utiliser – d’où son nom – les investisseurs ont estimé qu’il pourrait offrir un répit aux personnes cherchant à voyager en toute sécurité. Cela et le général Tesla (NASDAQ :TSLA) l’euphorie a conduit à des multiples de prix ahurissants pour ce titre.

Cependant, cette conception présente également plusieurs inconvénients. Il ne peut pas se prévaloir du crédit d’impôt fédéral de 7 500 $ pour les véhicules de tourisme parce que la Solo est techniquement une moto électrique. De plus, le consommateur américain aime les camionnettes et la pandémie a amplifié la tendance alors que certaines personnes se sont installées à la campagne.

Compte tenu de ces facteurs, les investisseurs devraient vendre leurs actions SOLO.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.