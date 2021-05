6 personnages de DC que le film Batgirl doit inclure

James Gordon Jr.

D’un autre côté, si nous voulons vraiment faire venir un méchant avec un arc fascinant, aucun membre de la galerie des voyous de Batgirl n’est plus sombre ou plus personnel que son propre frère adoptif. James Gordon Jr.Dans une continuité de DC Comics qui part de Batman: Year One de Frank Miller et dépeint Barbara Gordon comme la nièce orpheline de Jim Gordon, le fils biologique de Jim, James Gordon Jr., se révèle être un impitoyable, meurtrier et psychopathe insaisissable. Avec Adil et Bilall derrière la caméra, j’imagine qu’ils voudront devenir sombre avec ce film, est-ce qu’il y a de plus sombre que Batgirl soit obligé de se retrouver face à face avec sa famille?