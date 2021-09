6 personnages de Marvel que Ryan Gosling serait parfait pour jouer

in

Homme dynamique

Dans les dernières années de sa carrière alors qu’il devenait plus célèbre, Ryan Gosling est devenu, ironiquement, plus intéressé à s’en tenir à des rôles plus petits, mais a fait quelques tentatives notables pour jouer dans des superproductions, comme l’épopée oscarisée Blade Runner 2049 en 2017 .

Sans trop en dévoiler, l’étonnante suite de Denis Villeneuve au classique de science-fiction de Ridley Scott de 1982 met en vedette Gosling comme K, un être créé artificiellement appelé un réplicant qui commence à soupçonner qu’il pourrait être humain après tout, ce qui est en quelque sorte un renversement des origines de Dynamic Man – un androïde introduit dans Marvel Comics en 1940 qui croyait initialement qu’il était un humain (mais doté de super pouvoirs) à la “naissance”. Il s’agit d’une histoire fascinante qui pourrait constituer un récit intéressant dans le MCU, encore meilleur avec le charme et le stoïcisme de Gosling s’il est interprété dans le rôle.