6 personnages de Marvel que Stephen King devrait écrire des bandes dessinées

Loup-garou de nuit

Stephen King s’est déjà plongé dans la mythologie du lycanthrope dans sa carrière, notamment avec le roman Cycle Of The Werewolf (qu’il a lui-même adapté dans le film de 1985 Silver Bullet), mais écrire un arc pour Werewolf By Night dans Marvel Comics fournirait une opportunité intéressante . Dans le canon, les «règles» impliquant les transformations monstrueuses du personnage sont un peu différentes de celles traditionnelles, car il a la capacité de tourner à volonté avec suffisamment de concentration, en gardant le contrôle de lui-même tout en le faisant – mais il est aussi toujours un esclave au cycle lunaire, car il devient une bête sauvage quand il y a une pleine lune. Le héros de Marvel connaît actuellement une sorte de renaissance, avec le nouveau Jake Gomez prenant le «manteau» de l’original Werewolf By Night, Jack Russell, et il serait étonnant que King soit l’un des créatifs clés établissant l’héritage de Jake.