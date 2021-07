6 personnages de Star Trek que nous aimerions voir dans la chronologie de Kelvin

Nous n’avons pas encore vu comment une nouvelle génération représenterait les acteurs de The Next Generation, et à part Picard, Data serait la personne la plus fascinante à représenter. En tant que synthé, Data a fait des recherches et tout compris sur le fait d’être un humain, mais en pratique, a dû travailler très dur pour agir comme un humain avec peu de succès. Sa compréhension de la condition humaine, mais son incapacité à la reproduire vraiment, était une chose tellement impressionnante à voir, et j’adorerais voir quelqu’un tenter de donner vie à cela aussi bien que Brent Spiner l’a fait.