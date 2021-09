6 personnages Marvel Amandla Stenberg seraient parfaits pour jouer

Tempête

D’un autre côté, j’imagine qu’Amandla Stenberg serait particulièrement fière d’assumer le rôle d’un personnage de films X-Men plus convoité, plus largement aimé et plus indéniablement badass, comme Storm. Née Ororo Munroe d’un journaliste américain et d’une princesse kenyane, elle est l’une des mutantes les plus puissantes de l’univers Marvel Comics pour sa capacité à contrôler littéralement la météo (d’où son surnom) et deviendrait également la reine de Wakanda après elle. marié T’Challa – un détail de l’intrigue que nous ne verrons malheureusement peut-être pas dans une future suite de Black Panther.

Cependant, le retour sur grand écran de Storm dans le MCU est toujours très attendu et, ayant joué un puissant mutant dans Les esprits les plus sombres, Stenberg est un choix idéal pour succéder au rôle joué précédemment par Halle Berry et Alexandra Shipp, lauréate d’un Oscar.