6 personnages Marvel Ewan McGregor seraient parfaits pour jouer

Charles-Xavier

D’un autre côté, si j’étais Kevin Feige, je voudrais donner à Ewan McGregor un rôle beaucoup plus important dans le redémarrage éventuel de X-Men de Marvel Studios, sinon le plus important (en dehors de, disons, Wolverine). En fait, le fondateur de l’équipe de défenseurs mutants, Charles Xavier (également connu sous le nom de professeur X), a beaucoup en commun avec l’un de mes rôles préférés parmi les plus récents de McGregor : Danny Torrance dans l’adaptation magistrale de Stephen King de Mike Flanagan (et suite de The Shining), Doctor Sleep, à partir de 2019. Par conséquent, l’acteur a déjà l’expérience appropriée de jouer un être psychokinétique (et l’accent naturel) nécessaire pour être un digne successeur de Patrick Stewart et James McAvoy pour la dernière incarnation de l’un des Les figures les plus respectées et inspirantes de Marvel.