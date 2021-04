6 personnages Marvel que je veux voir dans l’invasion secrète de Disney +

Valentina Allegra de Fontaine

Val … excusez-moi, Contessa Valentina Allegra de Fontaine, vient juste d’être présentée au MCU et, bien que nous ne l’ayons vue que brièvement, il est déjà clair que de grandes choses l’attendent. Bien que ces plans ne soient pas clairs à ce stade, Secret Invasion pourrait être une destination de choix pour elle. Dans les bandes dessinées, un agent Skrull se fait passer pour Valentina pour espionner Nick Fury et, une fois que Fury le découvre, il est alerté de l’invasion imminente. Si elle devait apparaître dans la série, le rôle de Valentina différerait probablement de celui de son homologue de bande dessinée, mais les écrivains pourraient toujours trouver un moyen significatif de la faire entrer. Toute apparition du personnage serait plus que bienvenue, ne serait-ce que pour voyez-la partager du temps à l’écran avec le tout aussi secret Fury.