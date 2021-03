6 photos de styles Harry que vous devez revoir

Combien de fois est trop de fois pour revoir Styles Harry«Performance aux Grammys? La limite n’existe pas! L’ancien membre du groupe One Direction a donné le coup d’envoi des Grammy Awards 2021 le dimanche 14 mars – et les réseaux sociaux sont toujours en ébullition sur sa performance de «Watermelon Sugar» (et son boa moelleux).

Styles, 27 ans, un pantalon en cuir noir et une veste courte assortie pour le défilé de dimanche. Alors qu’il complétait son look avec un boa à plumes vertes, les téléspectateurs sont devenus fous quand il a enlevé l’accessoire et a révélé qu’il n’avait pas de chemise sous sa veste.

« @Harry_Styles, en cuir sans chemise et bouger ses hanches, danser et m’amuser est quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin, mais je suis éternellement reconnaissant », une personne tweeté. «Je veux dire, j’ai toujours besoin d’un Harry torse nu ou / et souriant mais quand même. Merci Seigneur. Ou quiconque est responsable. #ProudOfHarry. »

Une autre personne a écrit: «Je voudrais juste dire avant d’aller me coucher, regarder les styles de Harry jouer était torse nu a fait mon 2021. Bonne nuit.»

« Je pense que nous pouvons tous convenir que les styles harry exécutant torse nu dans une combinaison en cuir ont sauvé à eux seuls 2021 », a déclaré un troisième utilisateur via Twitter.

Bebe Rexha a également pesé, tweetant, «Damn Harry styles. Jeezzzz. »

Même la petite amie de Styles, Olivia Wilde, tendance lors de la représentation. Nous hebdomadaire a confirmé en janvier que les deux se fréquentaient après leur rencontre sur le tournage de leur prochain film, Ne t’inquiète pas chérie, que dirige l’actrice de 37 ans.

« Harry et Olivia avaient une chimie presque instantanément sur le plateau », a déclaré un initié Nous après que le duo ait été aperçu lors d’un mariage ensemble. «Ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se réunissent.»

La nouvelle de leur relation est venue après la séparation de Wilde de son fiancé Jason Sudeikis, avec qui elle partage son fils Otis, 6 ans, et sa fille Daisy, 4 ans.

« Que Harry le sache ou non, il était une raison de la scission et cela a aveuglé Jason – il adore totalement Olivia et est dévasté », a déclaré une deuxième source. Une troisième source, cependant, a insisté pour Nous que Styles «n’était en aucun cas la raison».

Le crooner «Golden» a été nominé pour trois Grammys: Meilleur album pop vocal (Fine Line), Meilleure performance pop solo («Watermelon Sugar») et Meilleur clip vidéo («Adore You»). Avant le début de l’émission sur CBS, la Recording Academy a annoncé Beyoncé a remporté le prix du meilleur vidéoclip pour sa vidéo «Brown Skin Girl», mais lors de la diffusion, il a remporté le trophée de la meilleure performance pop solo – sa toute première.

Faites défiler les photos incontournables des styles lors de l’émission de dimanche: