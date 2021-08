6 points pour comprendre l’ampleur des compétences

in

Cette entreprise fabrique des prothèses pour les athlètes paralympiques 3:59

(CNN espagnol) – Si vous continuez avec nostalgie parce que les Jeux Olympiques se sont terminés, il est temps pour vous de la laisser derrière vous, car nous sommes à un jour du début des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 (2021).

La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Tokyo aura lieu le mardi 24 août à 7 h HE (6 h, heure du Mexique et de la Colombie ; 8 h, heure de l’Argentine).

Du 24 août au 5 septembre, vous pourrez voir les 162 délégations qui se rendent à Tokyo s’affronter dans 23 sports différents.

Il y aura beaucoup de compétitions à cette époque et cela peut sûrement causer un peu de confusion car plusieurs catégories sont impliquées dans chaque sport.

Et il n’est pas seulement divisé par catégories aux Jeux Paralympiques : il y a aussi une grande diversité de handicaps qui sont pris en compte pour qu’un athlète concoure.

Afin que vous puissiez mieux comprendre l’ampleur que représente cette foire olympique, nous vous laissons les 6 points suivants.

Zion Clark, le combattant qui rêve des Jeux Paralympiques 2:00

1. Classement

Pour que les athlètes participent aux Jeux Paralympiques, ils doivent être classés par un jury de deux ou trois personnes, selon le Comité International Paralympique (IPC).

Le panel de classification prend en compte trois questions pour évaluer les athlètes qui cherchent à concourir, comme indiqué sur la page IPC :

-L’athlète a-t-il un handicap admissible pour ce sport?

-Le handicap admissible de l’athlète répond-il aux critères de handicap minimum du sport ?

-Quelle classe sportive décrit avec plus de précision la limitation de l’activité de l’athlète ?

2. Handicaps admissibles

L’IPC note que, selon la « Politique sur les handicaps éligibles dans le mouvement paralympique », il y a 10 handicaps qui sont éligibles lorsqu’un athlète est accepté pour la compétition.

Le panel considère cela comme la première étape de la classification : les athlètes sont évalués pour voir s’ils répondent à l’un de ces handicaps. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont et la description qui indique l’IPC pour chacun :

Force musculaire altérée

“Force réduite générée par les muscles ou les groupes musculaires, tels que les muscles d’un membre ou de la moitié inférieure du corps, causée, par exemple, par une lésion de la moelle épinière, le spina bifida ou la polio.”

Altération de l’amplitude de mouvement passive

“L’amplitude de mouvement dans une ou plusieurs articulations est réduite de manière permanente, par exemple en raison d’arthrogrypose. L’hypermobilité des articulations, l’instabilité articulaire et les affections aiguës, telles que l’arthrite, ne sont pas considérées comme des handicaps éligibles.”

Incapacité des membres

« Absence totale ou partielle d’os ou d’articulations à la suite d’un traumatisme (par exemple, un accident de voiture), d’une maladie (par exemple, un cancer des os) ou d’une déficience congénitale d’un membre (par exemple, une dysmélie) ».

Différence de longueur de jambe

« Raccourcissement osseux dans une jambe en raison d’une déficience congénitale ou d’un traumatisme ».

Petite taille

“Réduction de la hauteur debout due à des dimensions anormales des os des membres supérieurs et inférieurs ou du tronc, par exemple en raison d’une achondroplasie ou d’un dysfonctionnement de l’hormone de croissance.”

Hypertonie

“Augmentation anormale de la tension musculaire et réduction de la capacité d’un muscle à s’étirer, en raison d’une affection neurologique, telle qu’une paralysie cérébrale, une lésion cérébrale ou une sclérose en plaques.”

Ataxie

“Manque de coordination dans les mouvements musculaires en raison d’une affection neurologique, telle que la paralysie cérébrale, les lésions cérébrales ou la sclérose en plaques.”

Athétose

“Il se caractérise généralement par des mouvements déséquilibrés et involontaires et une difficulté à maintenir une posture symétrique, en raison d’une affection neurologique, telle que la paralysie cérébrale, une lésion cérébrale ou la sclérose en plaques.”

Handicap visuel

“La vision est affectée par une détérioration de la structure de l’œil, des nerfs optiques ou des voies optiques, ou du cortex visuel.”

Déficience intellectuelle

« Une limitation du fonctionnement intellectuel et du comportement adaptatif exprimé dans les compétences adaptatives conceptuelles, sociales et pratiques, qui commencent avant l’âge de 18 ans ».

3. Critères d’invalidité minimale

Une fois qu’un athlète est éligible pour l’un des 10 handicaps différents, l’étape suivante du classement est atteinte : les critères de handicap minimum.

“Les règles de classification paralympique pour chaque sport décrivent la gravité d’un handicap éligible pour qu’un athlète soit considéré comme éligible. Ces critères sont connus sous le nom de critères de handicap minimum”, détaille l’IPC.

Cela signifie que tous les concurrents ne sont pas affectés de la même manière par leur handicap, des critères minimaux sont donc établis pour établir une compétition équitable et similaire dans des conditions.

L’IPC cite en exemple le handicap de petite taille, où le critère d’une taille maximale est établi pour pouvoir concourir ; ou encore un niveau d’amputation pour les athlètes présentant une déficience des membres.

« Les critères minimaux de handicap doivent être définis sur la base de recherches scientifiques, qui évaluent l’impact des handicaps sur les activités sportives. En ce sens, il peut être garanti qu’un handicap impacte les performances dans un sport donné. Les critères minimaux de handicap sont spécifiques à le sport, car les activités sont différentes », ajoute l’IPC.

Les critères sont définis par chaque sport paralympique. En tenant compte de cela, le comité de classification détermine si l’athlète est éligible pour la compétition. L’athlète peut être admissible à un sport mais pas à d’autres.

4. Tous les sports n’incluent pas les 10 handicaps

Avant de passer au dernier point du classement, il convient de noter que, selon l’IPC, chacun des sports paralympiques définit les handicaps auxquels il donne la possibilité de compétition.

Par conséquent, nous trouverons des sports où nous pourrons voir des personnes de tous handicaps concourir et d’autres où cela n’est limité qu’à certains.

Par exemple, en athlétisme, des personnes de tous handicaps sont sélectionnées, tandis qu’en football, seules des personnes aveugles ou malvoyantes concourent.

5. Division par classes sportives

Si le panel de classification détermine que l’athlète est éligible dans l’un des 10 handicaps et répond également aux critères minimaux de son sport, l’étape suivante vient : la division par classes sportives.

Ceci est fait afin que les athlètes concourent dans les conditions les plus justes et les plus similaires possibles.

« Le panel de classification évaluera dans quelle classe sportive vous concourrez. Une classe sportive regroupe des athlètes ayant une limitation d’activité similaire pour la compétition, afin qu’ils puissent concourir équitablement », explique l’IPC.

Les cours de sport peuvent être composés de personnes ayant différents handicaps. Le point à prendre en compte est que, si ledit handicap entraîne une limitation similaire, ils peuvent faire partie de la même classe sportive.

Les sports comme le hockey sur glace ou la dynamophilie n’ont qu’une seule classe sportive. En revanche, nous avons l’athlétisme : parce qu’il regroupe de multiples disciplines et tous les handicaps, nous retrouverons au total 52 classes sportives.

6. Un exemple de cours de sport

Prenons un exemple pour comprendre ce qui précède. Aux Jeux Paralympiques, l’athlétisme est divisé en trois types d’épreuves : la vitesse ; sauts et lancers; et marathonien.

Dans le cas du 100 mètres (l’une des épreuves de sprint en athlétisme), il y avait 16 épreuves sportives masculines et 14 épreuves sportives féminines aux Jeux de Rio 2016.

Par conséquent, il y a eu 30 finales différentes du 100 mètres à Rio 2016, “avec un total de 30 médailles d’or pour cet événement particulier”, mentionne le site officiel des Jeux paralympiques.

L’une des courses que l’on pourra voir à Tokyo 2020, par exemple, sera le 100 mètres T11 (catégorie homme/femme).

Que signifie le T11 ?

“Les classes de sports de vitesse sont exprimées par la lettre T, suivie d’un nombre à deux chiffres. Le chiffre des dizaines indique le type de handicap, tandis que le chiffre des unités exprime l’étendue du handicap (les valeurs les plus basses indiquent des handicaps plus sévères) ” , indique l’IPC.

La classe sportive T11, par exemple, fait référence aux personnes ayant une déficience visuelle totale, tandis que la T12 fait référence aux concurrents malvoyants. Les athlètes de la classe T11 courent avec un guide, et ceux de la classe T12 peuvent courir avec ou sans guide.