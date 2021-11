6 prédictions audacieuses pour la saison de basketball universitaire masculin 2021-22

D’abord et avant tout, les Chaudronniers Purdue ont également le leadership vétéran de Trevion Williams.

Le grand homme est le seul joueur de haut niveau à avoir en moyenne 15 points, neuf rebonds et deux passes décisives par match la saison dernière. Williams a également mené la nation dans le pourcentage total de tirs d’équipe pris lorsqu’il était au sol, selon KenPom.

Mais tous ceux qui ont regardé la Coupe du Monde FIBA ​​U19 ont réalisé que Purdue allait devenir une force avec laquelle il fallait compter à cause de Jaden Ivey et Zach Edey.

Ivey, 19 ans, a aidé les États-Unis à remporter la médaille d’or et a été l’un des joueurs les plus influents du tournoi. Toutes les 40 minutes, il avait en moyenne 29,8 points à parcourir avec 7,3 rebonds, 5,2 passes décisives et 3,8 interceptions.

Le film de Jaden Ivey est tellement intéressant. Je vois l’athlétisme. Je vois une certaine capacité de passage. Peut-il être un garde principal cependant? Sa projection change beaucoup en fonction de la réponse à cette question. – Stephen Gillaspie (@StephenGHoops) 2 novembre 2021

Alors qu’il est sorti du banc au cours des onze premiers matchs de sa carrière de basketteur universitaire, avec une moyenne de seulement 7,2 points par match, il l’a activé dans la dernière ligne droite. Purdue a remporté chacun de ses cinq derniers matchs de saison régulière et il a été particulièrement efficace. Au cours des sept derniers matchs, y compris la conférence et le tournoi de la NCAA, Ivey a récolté en moyenne 17,1 points.

Même s’il n’a tiré que 25,8% au-delà de l’arc en première année, cela pourrait ne pas indiquer son tir en saut. Ivey était en fait 31 pour 76 (40,8%) sur 3 points pour Indy Heat sur le circuit Nike EYBL en 2019, selon Cerebro Sports.

Edey, quant à lui, peut être encore plus dominant uniquement en fonction de sa taille. Le grand homme de 7 pieds 4 pouces (!) a récolté en moyenne 25,6 points, 23,3 rebonds et 3,9 blocs toutes les 40 minutes pour le Canada lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans.

Je pense que nous allons nous habituer à voir des jantes endommagées par Zach Edey cette année. Regardez la conclusion du match de ce soir sur B1G+ pic.twitter.com/vya9S6jMSy – Purdue Mens Basketball (@BoilerBall) 5 novembre 2021

En première année, selon Synergy, il avait en moyenne 1,05 point par possession. Cela se classait dans le 90e centile parmi tous les joueurs de basket-ball universitaire DI en 2020-2021.

De plus, le nouveau senior Sasha Stefanovic peut écarter le sol alors qu’il tire à 39,4% à 3 points au cours de ses trois premières saisons de basket-ball universitaire.

Purdue est un choix à la mode pour faire une course dans le tournoi, mais avec leur puissance de star et leur expérience de retour, je les choisis pour tout gagner. Ce serait leur troisième apparition dans le Final Four – et leur première depuis 1980 – et leur premier titre de basket-ball masculin.

