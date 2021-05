6 principaux outils de présélection pour les agences de recrutement

Photo par Alex Green sur Pexels.com

La technologie a transformé de nombreux aspects de la vie, souvent pour le mieux. Aujourd’hui, vous pouvez faire beaucoup de choses dans le confort de votre maison.

Si vous cherchez à embaucher de nouveaux employés, vous n’avez pas besoin de planifier des entretiens physiques pour évaluer vos embauches potentielles. Vous pouvez utiliser des outils de présélection pour évaluer à distance le niveau de compétences des candidats. Ils sont avantageux car:

Ils vous aident à réduire les étapes de l’entretien en personne Ils vous aident à avoir une idée de ce qu’est votre candidat à l’avance Ils vous permettent d’affiner facilement la sélection de vos candidats Ils vous font gagner du temps

Appliqué

Applied est utilisé par les employeurs pour interroger leurs candidats et les évaluer de manière objective. En tant qu’employeur, vous n’êtes autorisé à poser des questions spécifiques qu’aux candidats. L’adéquation des candidats à votre organisation est ensuite évaluée en fonction de leurs réponses.

Vous pouvez également évaluer les réponses à l’aide d’un «processus de sélection». Cet outil vous aide à sélectionner les candidats uniquement en fonction de leurs performances. Les tests objectifs vous aident en fin de compte à embaucher les meilleures personnes pour votre entreprise.

AkkenCloud

AkkenCloud fournit une plate-forme tout-en-un aux cabinets de recrutement et de recrutement. Cela comprend le fait de commencer par publier un emploi sur votre site Web et de le distribuer sur divers sites d’emploi, et de faire entrer les candidats directement dans son ATS. Il contient des outils de recherche avancés vous permettant de présélectionner les candidats et de communiquer avec eux par e-mail et SMS. Un entretien vidéo intégré vous permet de mettre en place des entretiens en direct ou des entretiens à sens unique que les candidats peuvent enregistrer à leur convenance. Il a également des intégrations dans diverses plates-formes pour l’évaluation des compétences, la vérification des antécédents et eVerify.

En bout de ligne

Si vous souhaitez embaucher facilement de nouveaux employés, vous devriez envisager d’utiliser des outils de présélection. Vous pouvez commencer avec l’un des outils de cette liste et vous ne le regretterez pas.

Criteria Corp

Criteria Corp vous aide à prendre des décisions d’embauche éclairées par plusieurs tests. Ils comprennent des tests de personnalité et des tests de compétences. Un test de personnalité vous aide à déterminer le tempérament de vos candidats. Vous pouvez utiliser les résultats pour décider s’ils conviennent à votre entreprise.

Vous pouvez effectuer des vérifications des antécédents à l’aide de cet outil. Ils vous aident à discerner le caractère de votre candidat et à éviter d’embaucher des personnes de caractère douteux.

Une grande caractéristique de cet outil est qu’il vous permet de créer vos questions si vous le souhaitez. La personnalisation du test permet certainement une pré-entrevue plus révélatrice.

eSkill

eSkill vous offre la plate-forme pour donner des évaluations en ligne et des tests en ligne, améliorant le processus de sélection de vos candidats. Toutes les évaluations sont basées sur la matière ou sur l’emploi. De cette façon, il est plus facile de sélectionner vos candidats lorsqu’ils postulent à des postes spécifiques.

En tant qu’employeur, vous avez la possibilité de personnaliser vos tests et évaluations. Vous pouvez personnaliser vos tests en fonction de la carrière et des rôles dans l’industrie.

Hackerrank

Hackerrank est une plate-forme populaire parmi les experts en technologie, car elle les aide à évaluer les compétences d’un développeur. Non seulement cela, mais il fournit également aux utilisateurs des classes de codage, ce qui leur permet d’améliorer leurs compétences.

Hirevue

Hirevue est l’un des outils de présélection les plus populaires au monde. La plateforme vous permet de mener des entretiens virtuellement.

L’une des meilleures choses à propos de cette application est qu’elle permet aux candidats de s’entraîner à l’avance pour les entretiens. Les entretiens préalables sont les prochains entretiens de la vie réelle et offrent une excellente occasion de s’entraîner pour l’évaluation.

Les candidats disposent de peu de temps pour répondre aux questions. Une fois que vous avez répondu aux questions, vous n’êtes pas autorisé à les modifier. Vous avez également la possibilité de vous entraîner avant l’entretien proprement dit, vous n’avez donc pas à vous inquiéter.