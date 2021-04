6 produits Star Wars aléatoires et étonnants disponibles sur eBay en ce moment

LEGO Millennium Falcon avec minifigs

Il y a peu de vaisseaux Star Wars qui recueillent une réponse du public tout comme le Millennium Falcon. Présent dans la grande majorité des films de la franchise, le navire emblématique piloté par tout le monde, de Han Solo à Rey, est souvent l’une des premières images à penser à Star Wars. Et au fil des ans, le Millennium Falcon a été recréé maintes et maintes fois sous la forme de gros jouets détaillés, de répliques plus petites et de dizaines de kits LEGO. En parlant de ça…

Ce LEGO Millennium Falcon de 1351 pièces est sorti en même temps que la trilogie Star Wars Sequel, en particulier The Rise of Skywalker en 2019, et est officiellement autorisé par Disney. En plus du vaisseau détaillé qui comprend à la fois des fonctionnalités intérieures et extérieures (bonjour, blasters!), L’ensemble comprend également un total de sept minifigs, dont Lando Calrissian, Chewbacca, Finn et d’autres personnages présentés dans le dernier épisode de la saga Skywalker.

Achetez le LEGO Millennium Falcon avec des minifigs sur eBay.