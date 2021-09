6 pronostics NFL pour la saison 2021

Quand il s’agit de prédire la NFL, vous pourriez aussi bien jouer à la loterie en utilisant les anniversaires de vos ancêtres décédés. Ce que je veux dire, quoique avec désinvolture, c’est que je ne crois pas vraiment qu’il soit possible d’avoir une confiance absolue que vos opinions sur le football seront prouvées correctes dans un proche avenir.

Cette entreprise est celle des risques calculés. Non seulement par les équipes qui espèrent que leur choix au repêchage et leurs paris d’agent libre sont payants, mais aussi par des gens comme moi, votre humble et corpulent rédacteur sportif. Vous voyez, nous savons tous que les prises chaudes aident à payer les factures. Des proclamations impétueuses, soutenues par de la bravade et un peu plus, c’est ce qui garde des gars comme Skip Bayless et Stephen A. Smith en tête. Nous misons tous sur l’une des deux choses suivantes :

A. Vous ne nous appelerez pas pour nos erreurs.

B. Nous avons un employeur qui ne se soucie pas de ce que nous gagnons, tant qu’il fait de l’argent.

Écoutez, je ne déteste pas les joueurs qui s’adonnent à ce jeu. C’est un sacré racket de dire quelque chose comme « LES BRONCOS DE DENVER NE FERONT JAMAIS LES PLAYOFFS POUR LE RESTE DE MA VIE NATURELLE ! » sachant très bien que les gens ne s’en souviendront pas ou ne s’en soucieront pas assez pour aller jusqu’au bout. Le point auquel je veux en venir est le suivant : nous ne faisons que deviner ici, les amis. Certains d’entre nous sont beaucoup plus doués que d’autres, mais peu importe la quantité de film ou la profondeur de DVOA que vous plongez, à la fin de la journée, nous espérons tous pouvoir faire certaines choses correctement. Alors, en l’honneur de cette fière tradition, je vais faire de même. Voici mes pronostics pour la saison à venir.

Les projets de loi prendront du recul

Je sais que faire une proclamation comme celle-ci mettra en colère les New-Yorkais du nord de l’État au point de vouloir mettre mon cul rauque à travers une table, mais honnêtement, c’est une sorte de marque de respect.

Je ne dis pas que Buffalo ne fera pas les séries éliminatoires ou quoi que ce soit d’idiot comme ça, c’est plus que je ne vois tout simplement aucun moyen pour un record de 13-3 en 2021. Il y a quelques facteurs à cela. Premièrement, le reste de l’AFC Est s’est beaucoup amélioré par rapport à il y a un an. Deuxièmement, les Bills restent bons, mais n’ont pas fait beaucoup pour s’améliorer beaucoup. Troisièmement, et surtout, personne ne les néglige en 2021.

C’est le prix à payer pour faire la transition de « très bon » à « élite ». Vous n’êtes plus un match difficile sur le calendrier, vous êtes celui qui est encerclé. Chaque équipe de la ligue vous a désigné pour être leur jeu de déclaration, et comme Baltimore et Kansas City auparavant, les Bills apprendront également qu’il est beaucoup plus difficile de maintenir le succès dans la NFL que de l’obtenir.

Je crois fermement que Buffalo reviendra en séries éliminatoires, et peut-être même fera une course. Je ne pense pas que ce sera aussi dramatique qu’il y a un an.

Matthew Stafford va surprendre pas mal de monde

L’échange apparemment latéral de Matthew Stafford contre Jared Goff a été l’un des accords les plus remarquables de la NFL de mémoire récente. Vous ne voyez tout simplement pas deux équipes avec des quarts de franchise décider qu’elles ne les aiment plus et chercher de l’herbe plus verte dans un nouveau pâturage.

Quand nous regardons en arrière dans quelques années, je suis convaincu que Detroit aura tiré le meilleur parti de cet accord, mais les Rams sont en mode gagnant maintenant (du moins relativement parlant). Stafford était en quelque sorte tombé dans l’anonymat depuis que Calvin Johnson a pris sa retraite de la NFL. Fini les souvenirs des Lions d’élite passant des infractions, et il est devenu relégué à un curieux haussement d’épaules. Ce que je veux dire par là, c’est que vous regarderiez les records de fin de saison et que vous vous diriez « Huh, je ne savais pas que Matthew Stafford a réussi 4 000 verges cette année », parce qu’il l’a fait, l’année dernière à Detroit – c’est juste que personne se soucie des Lions en dehors du Michigan.

Maintenant, à Los Angeles, avec une défense d’élite et une multitude de récepteurs solides, je pense que nous pourrions voir une saison Matthew Stafford standard et efficace commencer à être traitée comme transcendante, uniquement parce qu’il a une meilleure distribution autour de lui. Je pense que les Rams pourraient surprendre beaucoup de monde, et bien que difficile, le NFC West se sent toujours à gagner.

Les Chargers vont enfin se libérer du carcan de la médiocrité

En restant à Los Angeles, nous avons les Chargers, le Jan Brady de la NFL. Négligée, oubliée, parfois avec un épisode centré sur elle – et normalement parce qu’elle a cassé le nez de sa sœur. Cela fait si longtemps que les Chargers n’étaient pas pertinents que cela rappelle Philip Rivers et LaDanian Tomlinson, mais je crois tellement à la beauté et au bras de Justin Herbert qu’il semble qu’il a été accordé par Zeus lui-même que je pense qu’il est temps.

Sur le papier, les Chargers ont tout ce dont une équipe a besoin pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils étaient bien meilleurs que leur fiche de 7-9 l’avait montré il y a un an. Naturellement, cela va être difficile dans une division où vous devez jouer contre les Chiefs deux fois par an, mais je pense honnêtement que cela pourrait être la saison où ils ont enfin tout mis en place.

S’ils ne le font pas, eh bien, je ferai à nouveau cette prédiction l’année prochaine.

Mac Jones va mettre tout le monde en colère en dehors de la Nouvelle-Angleterre

J’ai dit avant le repêchage que Mac Jones n’était pas le meilleur QB du repêchage de la NFL 2021, loin de là, mais il était le QB idéal des Patriots. De toute évidence, Bill Belichick ressent la même chose, sinon il n’aurait pas coupé Cam Newton pour ouvrir la voie à sa recrue.

Je ne pense pas que Jones aura une année statistique remarquable, mais je pense que ça va être assez bon que la Nouvelle-Angleterre soit une menace, et d’ici la semaine 6, nous allons entendre parler du génie de Belichick pour trouver le prochain Tom Brady. Je ne pense pas que Mac Jones soit Tom Brady, mais je pense qu’il s’épanouira dans un système conçu pour minimiser ses erreurs.

Ça va faire chier tout le monde.

Ça va être impossible de défendre les Titans

Ce n’est pas tant une prédiction qu’une question honnête envers Dieu. Comment un coordinateur défensif trouve-t-il un moyen de couvrir AJ Brown et Julio Jones à l’extérieur, tout en respectant suffisamment la course pour contenir Derrick Henry ?

C’est un simple jeu de nombres, et je n’ai toujours pas la réponse. Des gens bien plus intelligents que moi font une petite fortune pour décoder cette énigme, mais je sais que les esprits défensifs autour de la NFL sont plus que ravis de ne pas être dans l’AFC South et doivent trouver une réponse deux fois par saison.

Le NFC East sera encore une fois décidé par qui veut le moins sucer

Ce sera probablement les Cowboys, car c’est ainsi que les choses se passent, mais je m’attends à ce que celui qui vient de l’Est retardera simplement l’inévitable jusqu’à ce qu’il soit avalé en séries éliminatoires par une bien meilleure équipe.