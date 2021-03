6 Quatre fantastiques méchants que le redémarrage du MCU devrait utiliser, y compris le docteur Doom

Galactus

Bien sûr, un personnage Marvel plus attendu que Namor serait Galactus, qui est littéralement l’ultime des êtres cosmiques de Marvel. Je veux dire, être le créateur de l’univers central actuel de la bande dessinée ferait de lui, lors de son introduction, essentiellement l’équivalent MCU de Dieu, et qui pourrait être un repoussoir plus intimidant pour les Quatre Fantastiques (ou n’importe qui, d’ailleurs) que cela? Ai-je également mentionné comment il mange les planètes?

À vrai dire, ce ne serait pas le premier tour de Galactus sur grand écran ou son premier face-à-face avec les Fantastic Four, mais ce serait la première fois qu’il était représenté avec précision en 2007 les Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer. juste fait de lui un grand nuage spatial pour une raison quelconque. Donc, il va sans dire qu’il s’agit d’une autre réintroduction cinématographique qui est très nécessaire et même un indice subtile dans le redémarrage de Fantastic Four (si les théories des fans des Gardiens de la Galaxie ont vraiment été démystifiées) semble être l’avenue la plus appropriée.